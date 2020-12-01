Плен иллюзий – любовный гороскоп на 2 декабря

Вы можете идеализировать отношения, которые уже давно мертвы.

Овен ‌‌

Для Овнов сегодняшний день наиболее благоприятное время для внесения новизны в сексуальную жизнь с партнером. Экспериментируйте, и вы оба сможете воплотить в жизнь самые смелые мечты. Если вы пока одиноки, не отказывайтесь от новых впечатлений в обществе интересных людей.

Телец

Сегодня вам вместе со второй половинкой желательно уделить внимание близким друзьям. Помощь в улаживании их взаимоотношений поможет и вам лучше понять свои собственные. Одиноких Тельцов ждет необычное свидание, при котором вы проявите свои самые лучшие качества.

Близнецы

Не исключено, что Близнецов сегодня ждет насыщенный в личной жизни событиями день. Это принесет вам массу новых впечатлений, что позитивно скажется на отношениях с партнером. Если вы пока одиноки, на вечер запланируйте встречу с потенциальным партнером.

Рак ‌‌

Сегодняшний день для некоторых Раков станет серьезным испытанием. К вечеру вы и вторая половинка сможете оценить, стоит ли вам продолжать спасать отношения или же лучше окончательно разойтись. Если вы пока не встретили любовь, нежелательно опережать события.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что ваша загадочность и непредсказуемость всерьез заинтригуют любимого человека. Для того, чтобы добиться вашего внимания, объект вашей симпатии готов пойти на любые безумства. Одинокие Львы могут получить приглашение на романтический ужин.

Дева ‌‌

В этот день Девам не стоит стремиться к большему, чем вы имеете на данный момент. Наслаждайтесь гармоничными отношениями с пассией и закладывайте фундамент для будущих успехов. Одинокие Девы могут встретить человека, который покажется им на редкость привлекательным.

Весы ‌‌

Весам звезды подсказывают, что в личную жизнь пора вносить конструктивные изменения. Желательно начать с себя и заняться этим как можно быстрее. У одиноких Весов дружеские отношения могут перерасти в любовные. Главное – не упустить для этого нужный момент.

Скорпион

Для того, чтобы почувствовать поддержку судьбы, умерьте свои желания и требования по отношению к любимому человеку. В этом случае вы можете получить весьма приятный сюрприз. Одиноким Скорпионам звезды советуют забыть о скромности и сдержанности.

Стрелец

Сегодня вам следует особенно чутко относиться ко всем желаниям и настроениям вашего любимого человека. В течение дня постарайтесь предугадывать повороты событий, что может вызвать признательность со стороны пассии. Одиноких Стрельцов ждет долгожданная новость.

Козерог

У некоторых Козерогов в этот день возникнет желание внести разнообразие в отношения с объектом своей симпатии. Однако звезды подсказывают, что сейчас для этого не самое благоприятное время. Одинокие Козероги привлекут к себе внимание естественностью поведения.

Водолей

Водолеям звезды советуют проявлять осмотрительность и здравый смысл. Есть вероятность, что ситуация с пассией может выглядеть двусмысленной, из-за чего вы попадете в плен иллюзий. У одиноких Водолеев знакомства могут развиваться быстро и бурно, но вряд ли они будут перспективными.

Рыбы ‌‌

Для Рыб сегодня особое значение приобретет умение хранить конфиденциальную информацию. Если вы поймете, что третье лицо заинтересовано в секретах вашей пары, не колеблясь, пресекайте разговор. Одиноких Рыб ждет разочарование из-за расхождения между желаемым и действительным.