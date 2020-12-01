Успешное утро — финансовый гороскоп на 2 декабря

Большую часть дел лучше перенести на первую половину дня.

Овен ‌‌

Овнам в первой половине дня звезды советуют уделить внимание улучшению условий труда на рабочем месте. Успешно пойдут дела, связанные с недвижимостью, услугами в коммунальном хозяйстве, продажей продуктов питания. Постарайтесь до полудня успеть завершить наиболее важные дела, поскольку во второй половине дня вас могут ожидать неудачи.

Телец

Тельцам в первой половине дня удастся успешно поработать с информацией. Укрепляются ваши деловые связи, успешно проходят контакты по телефону, встречи, поездки. Преуспевают работники торговли, транспорта, а также те, кто работает с компьютерной техникой. Вторая половина дня может быть связана с напряжением в финансовых вопросах.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня сопутствует удача в делах, и особенно в решении финансовых вопросов. Вам могут предоставляться удачные шансы для увеличения доходов. Старайтесь больше внимания уделять деталям в работе и всячески укрепляйте свои отношения с коллегами. Вторая половина дня может быть связана с конфликтными ситуациями в деловом партнерстве.

Рак ‌‌

У Раков в первой половине дня благоприятное время для любых видов творческой активности. Прежде всего, это положительно отразится на профессиональном обучении. При этом важной составляющей успеха должно стать ваше личное желание, ваша инициатива. Вторая половина дня складывается напряженно для отношений с коллегами по трудовому коллективу.

Лев ‌‌

Львам в первой половине дня звезды советуют спокойно и несуетно выполнять свои профессиональные обязанности. Не следует излишне форсировать темп работы. Старайтесь плыть по течению и выполнять дела по мере их поступления. И тогда ваша работа сама собой пойдет так, как и требуется, и дела будут исполняться своевременно. Вторая половина дня уже не столь благоприятна для новых дел.

Дева ‌‌

Девы в первой половине дня будут проявлять невероятную интеллектуальную подвижность. Вам не составит труда усвоить информацию любого уровня сложности. Успешно проходят контакты. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для профессиональной деятельности. Начальство может высказать вам замечания.

Весы ‌‌

Весам в первой половине дня удастся проявить свои лучшие профессиональные качества: обязательность, трудолюбие, исполнительность и тактичность. Наиболее преуспеют те, чья работа связана с умственным трудом. Вам могут предложить выполнять выгодный заказ. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для служебных командировок и работы на вахте.

Скорпион

Скорпионы в первой половине дня будут способны проявить чудеса сообразительности. Это положительно отразится на профессиональной деятельности, связанной с интеллектуальным трудом. Также вы преуспеете в учебе. Вторая половина дня может быть связана с нехваткой финансовых ресурсов. Возможны задержки с оплатой за проделанную работу.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня может поступить финансовая помощь и поддержка. Например, вам вернет долг человек, который давно не появлялся на вашем горизонте и вы уже потеряли надежду вернуть долг. Также это хорошее время для неофициальной подработки, получения льготных выплат и дивидендов. Вторая половина дня может быть связана с напряжением в деловом партнерстве.

Козерог

Козерогам рекомендуется наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Это особенно относится к тем, кто занимается выполнением услуг или работает в составе творческого коллектива. Благодаря внимательности и предусмотрительности вы сможете получить благодарный отзывы клиентов. Вторая половина дня будет связана с какими-то ограничивающими влияниями.

Водолей

У Водолеев первая половина дня связана с успешной работой, направленной на достижение поставленной цели. У вас могут сложиться хорошие отношения как с коллегами и подчиненными, так и с вышестоящим начальством. Повышаются ваши шансы на карьерное продвижение. Однако во второй половине дня постепенно начнут набирать силу негативные тенденции.

Рыбы ‌‌

У Рыб в первой половине дня хорошее время для обмена опытом с коллегами, с использованием интернета. Успешно проходят служебные командировки. Благодаря своим профессиональным познаниям вы сможете повысить свою деловую репутацию. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями отношений с начальством во время выполнения профессиональных обязанностей.