Астролог: «Даже звезды были против брака принца Чарльза и леди Ди»

Сериал «Корона» вмиг стал популярным и снова привлек внимание всего мира к трагической истории неудачного брака старшего сына британской королевы.

Когда Диана Спенсер впервые увидела своего будущего мужа, ей было всего 19 лет и у нее почти не было жизненного опыта.

Десять месяцев спустя она уже стояла перед алтарем с 32-летним принцем, а за их бракосочетанием наблюдали миллионы зрителей.Однако брачный эксперт и по совместительству астролог Карен Муни уверяет, что этот союз был обречен с самого начала и это было понятно всем.

Карен сотрудничала с королевской семьей, но это было уже после брака принца Чарльза и «королевы сердец».

«У них не было ничего общего. Она восхищалась им, а он был просто принцем Уэльским. Для нее это было своего рода сказкой. Но, разумеется, все и должно было закончиться трагически», – поделилась Карен.

Впрочем, она утверждает, что и Чарльз был несчастлив – и об этом не стоит забывать.

Даже по гороскопам судьбы Дианы и Чарльза не совпадали. Леди Ди нуждалась в любви, она хотела семью, которой у нее никогда не было, в то время как ее муж рос в особой атмосфере холодности в окружении гувернанток, а не собственных родных.

Чарльз был не способен дать Диане то, что было нужно ей, как и она не была тем человеком, который бы сделал счастливым самого Чарльза.

«Это безумно грустно. Однако теперь королевская семья все же поняла, что люди должны жениться только по любви», – резюмировала Карен.