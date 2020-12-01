Астролог рассказала о последних затмениях 2020 года

В такие дни происходят поворотные точки судьбы. 30 ноября на нас повлияло лунное затмение, в начале зимы ожидаем солнечное.

Волгоградский астролог Ирина Лавочникова говорит, что в солнечное затмение человек ощущает прилив энергии, который идет в одну из сфер жизни. Лунное затмение протекает мягче – в эти дни мы отпускаем энергию.⠀

Вчера мир вступил в «коридор затмений». 30 ноября – Лунное затмение проходило в Близнецах. Оно началось в 11.40 (мск). 14 декабря произойдет Солнечное затмение в знаке Стрельца. Затмение в начнется 16.30 по московскому времени.

– Коридор затмений затронет много сфер, особенно общения и родственных связей. Прекрасное время для обучения. А также для знакомств с интересными людьми, налаживанию полезных связей. Хорошо время для издательской деятельности, контактов со СМИ, – отметила Ирина Лавочникова.

В «коридоре затмений» многих людей ожидают кардинальные изменения в жизни.