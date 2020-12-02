Психолог рассказала, как общаться с токсичным начальством

Клинический психолог Елена Ковальчук поделилась советами, что делать, если вы столкнулись с токсичным начальством.

Для начала Ковальчук уточняет, что с такой ситуацией сталкиваются более половины работников по всей России. Несдержанные руководители деструктивно влияют не только на отдельных работников, но и на работу в целом.

Ковальчук считает, что вести себя агрессивно начальников побуждает отсутствие уважения со стороны подчиненных, поэтому повышение голоса и другое агрессивное поведения становятся единственным вариантом для самоутверждения. Также на их поведение влияет отсутствие воспитания. Психолог отмечает, что такие руководители чаще всего психопатические личности, которые не испытывают высших эмоций вроде самопожертвования или совести.

Скорректировать поведение такого человека крайне сложно или даже невозможно. Тем не менее выход есть. Ковальчук предлагает сообщить начальнику, что так разговаривать с вами не нужно: «сообщите о своих эмоциях спокойным тоном», скажите, что вам неприятно, и вы обсудите рабочие моменты, когда он успокоится, после чего вам стоит уйти из кабинета.

Далее психолог предлагает технику «отзеркаливания»: вам нужно направить точные слова начальства в его же сторону, но сделать это спокойно. Ковальчук приводит пример: «Уважаемый Иван Иванович, а если бы Вас назвали безмозглым руководителем, как бы Вы себя почувствовали и как бы отреагировали?». Можно пойти на компромисс: согласиться с критикой и предложить пути решения проблемы.

Еще один способ – принцип «психологической амортизации». Суть в соглашении с нападками, а не в оспаривании сказанного вам. В этом случае вам не предлагают терпеть обидные слова в свой адрес, способ также частично похож на «отзеркаливание», а идеальным примером такого приема служит главный герой Ярослава Гашека в романе «Похождения бравого солдата Швейка».

Если оскорбляют не только вас, а весь коллектив, вы можете высказываться совместно и требовать лучшего к вам отношения. В некоторых случая справиться с проблемой не получится, тогда придется идти другим путем: высказываться на бумаге, обсуждать с коллегами, заниматься физкультурой.