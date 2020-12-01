Почему вредно быть удобным в отношениях

Каждый человек, вступая в отношения, надеется, что они будут дарить радость, спокойствие и продлятся долго.

Большинству из нас кажется, что для этого не нужно прилагать никаких усилий, все сложится само собой: нам будет комфортно и уютно. Так почему же психологи утверждают, что быть удобным в отношениях – плохо, и такая позиция не укрепляет связь, а наоборот, рушит ее?

Сразу хочу сказать, что искать компромисс с партнером и быть для него удобным, абсолютно разные вещи. Поиск совместного решения – это зрелые отношения, когда люди, обсуждая различные вопросы, готовы услышать мнение и желания другого и действуют, учитывая интересы обоих. Удобство же подразумевает отказ от собственных предпочтений в угоду желаниям партнера и стремление в любой ситуации оставаться «хорошим» для него. К сожалению, этот принцип работает только определенное время и часто заканчивается неврозом и депрессией для «удобного» партнера. Ниже приведены основные паттерны поведения «удобного» человека.

1. Вы живете «чужой» жизнью: вы интересуетесь чувствами и проблемами другого человека, помогаете, даже в ущерб себе, при этом ничего не требуя взамен.

2. Вы не высказываете своего мнения даже по принципиальным для вас вопросам, чтобы не причинить неудобств партнеру.

3. Вы отказываетесь от собственных предпочтений в угоду другому. Вы всегда делаете то, что нравится вашему партнеру: ходите на выбранные им мероприятия; живете по его режиму; носите ту одежду, которая нравится ему и так во всем.

4. Если это отношения с противоположным полом, вы соглашаетесь на любые условия без обязательств с другой стороны.

5. Вы не прекращаете подобные отношения, даже если чувствуете себя в них опустошенным и несчастным потому, что не хотите ранить другого или боитесь остаться в одиночестве.

Если вы узнали себя в этом описании, важно понимать, что вы оказались в таких отношениях не случайно и «быть удобным» – ваш собственный выбор. А основными психологическими причинами того, что вы, сам того не желая, ведете себя так в отношениях с окружающими – это заниженная самооценка, страх одиночества и семейные стереотипы. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо осознать, что для этого необходимо повысить самооценку и изменить отжившие жизненные сценарии. Обнаружив собственные желания и интересы, вы почувствуете прилив энергии и ощутите давно забытую радость жизни.

Переставайте быть «удобными» и возвращайтесь к себе.

Марина Басманова, клинический психолог