Сентиментальность набирает обороты — гороскоп на 2 декабря

Сегодня Луна в Раке повышает эмоциональность, музыкальность и тягу к интимности, пробуждает семейные и национальные чувства, усиливает инстинкт защиты дома и заботы о «своих», заставляет искать приюта и убежища в случае скитаний, подпитывает ностальгию по уходящему прошлому и родным местам.

Стоит учесть, что на этом фоне могут расцвести не только мирные и теплые, но и более агрессивные чувства - например, фанатизм, ревность и злопамятность. Желательно ладить с любимыми и с близким окружением, не допускать повторения знакомых конфликтов по инерции. Не лучший момент для отъезда в далекие края.

Овен

Овнов этот день настраивает на заботу о быте или о близких людях, напоминает о семейном долге и национальных корнях, советует подумать о надежном «якоре» в скитаниях или остановке в пути. Не лучший момент для выбора постоянного жилья. Поиск временного пристанища зависит от бюджета и умения внушать симпатию. Важно быть уважительнее дома и в гостях, ладить с близкими или с теми, кто дал вам приют.

Телец

Тельцам этот день сулит приятный сюрприз. Возможна находка, встреча с другом или объектом симпатий. Решать свои насущные задачи вам сегодня лучше самостоятельно - либо при помощи близких надежных знакомых. Сотрудничество с агрессивными или явно нечестными людьми повысит риск приключений и технических проблем, в том числе, в дороге. Возможно, вам будет проще ладить с женщинами, а не с мужчинами.

Близнецы

Сегодня фортуна не слишком печется о благе Близнецов. Их удачи под вопросом, зато в любом деле их караулит целый комплекс внешних помех. Не время для рискованных приключений, остроумных смелых решений: в итоге, все они плохо отразятся на вашем кошельке. Прибыль от ловкого маневра может быть сведена на нет убытком: налогом, накладными расходами, критичной потерей при форс-мажорных обстоятельствах.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам сделать ставку на симпатию, обходительность и личное обаяние, на проверенные дипломатические ритуалы и мирные традиционные схемы сотрудничества. Расположить к себе нужных людей поможет уважение, уступка или ценный подарок. Опасно нарушать закон и бросать вызов (особенно, более сильному): любая попытка агрессивной игры и открытого столкновения обернется против вас.

Лев

Сегодня Львы столкнутся с внешней или внутренней несвободой, будут вынуждены временно снизить свою предприимчивость или взять под контроль свой темперамент. Ваши креативные планы и возможности может ограничить состояние здоровья, груз ответственности, тень прошлого, невыполненный долг, домашняя ситуация. Может напомнить о себе семейная привязанность, любовная или иная психологическая зависимость.

Дева

Сегодня Девы ладят с людьми на уровне эмоций, но полная идиллия маловероятна из-за конфликтов на другой почве. Например, из-за технических неувязок, деловых и денежных разногласий. Возможны ссоры и неприятные сюрпризы в связи с профессиональной деятельностью, мировоззренческими вопросами, безопасностью или детьми. В делах сердечных гармония чувств может подтачиваться ревностью или старой обидой.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам решать все проблемы (включая управленческие, семейные, материальные и профессиональные) только мирным путем. Это поможет не допустить конфликта, в котором силы уходят на бессмысленную игру или устаревшую борьбу авторитетов, вместо нового согласия и плодотворного сотрудничества. В зависимости от ситуации, в ход могут быть пущены личные симпатии, деньги или протекция.

Скорпион

Сегодня Скорпионы удачливы, пока пассивны, верны стандартам и остаются в рамках старого правового поля. Это поможет им сохранить свой прежний авторитет, льготы или бенефиции, выиграть состязание в терпении, пройти тест на профессионализм, доказать свою правоту, верность идее, прочность любовных чувств или дружеских симпатий. Добавят проблем суета, мелочность, спешка и чрезмерная услужливость.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что сегодня не все решают сила и ловкость, небезопасны рискованные игры и хитрые двойные ходы. День подчеркивает любые проблемы с управлением ресурсами, разделом имущества, налогом на выигрыш, подарок или наследство. Также, «ахиллесовой пятой» может стать роковая любовная страсть, тайная давняя зависимость, привязанность к дому, семье, родине, старым вещам и ценностям.

Козерог

Сегодня Козерогам нечего бояться, пока они не дают поводов для атаки на себя, свой авторитет, владения, достижения, для каких-либо претензий в свой адрес со стороны окружающих. Если все же наметился конфликт на знакомой почве, в течение дня еще не поздно решить его знакомыми методами - например, напомнив потенциальным врагам о пересечении ваших интересов и взаимной выгоде мирного сосуществования.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше не геройствовать самим и не принуждать к этому других. Стоит заранее сделать скидку на слабости и зависимости, на семейные обстоятельства или состояние здоровья. День уменьшит творческий азарт и может снизить болевой порог, но усилит дремлющие в вашей душе родственные чувства, обострит инстинкт заботы, защиты и внутреннее чувство долга, повысит способность к сопереживанию.

Рыбы

Рыбы проведут день на гармоничной волне, если будут верны своей эмоциональной природе, старым чувствам, хобби, идеалам и принципам. Залог душевного комфорта - минимум контактов и суеты, пассивность и даже инертность. Не стоит ввязываться в рискованные авантюры, особенно, деловые, сексуальные и финансовые. Хорошо провести время в обществе близких людей, найти время для любимого фильма или музыки.