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Названы знака зодиака, которым улыбнется удача этой зимой

Говорит Уфа8 часов назад
Фото: Говорит Уфа

Декабря – это время переоценки различных аспектов жизни.

Для представителей огненной стихии наступление Зимы не предвещает кардинальных изменений в жизни, но обещает новые знакомства.

Овен и Лев

Это касается Овнов и Львов. Уважение к коллегам, способность видеть в них личность принесет свои результаты в форме новых выгодных знакомств.

Стрелец

Это не касается Стрельцов, изменения в жизни которых произойдут во второй половине декабря. Этот уникальный знак, которому покровительствует Юпитер, сможет проявить себя только после 19 декабря. Конец года будет для представителей огненной стихии светлым и наполненным смыслом. Следующие зимние месяцы гарантируют успех с личностными результатами.

Близнецы

Воздушных знаков ожидает успех в начале Зимы. Близнецы, главная цель которых быть счастливыми, почувствуют изменения в своей жизни, начиная со 2 декабря. 13 декабря астрологи советуют остановится и обдумать дальнейший план действий в отношении близких.

Весы и Водолей

Энергетические посылы ожидают Весов и Водолеев во второй половине декабря. Они получат дополнительную энергетическую поддержку для развития проектов, но немного позже. Сейчас они должны стать свободнее и избавиться от зависимости от болезней. Все получится, если из жизни убрать все с отрицательным значением. Рекомендуется оставить все позади и отрыть новую страницу своей жизни.

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