Дела идут успешно — финансовый гороскоп на 3 декабря

Вы можете показать на работе настоящий класс, только не рассчитывайте, что начальство оценит.

Овен ‌‌

Овнам в этот день звезды советуют действовать нестандартно и при необходимости не бояться брать ответственность на себя. Иногда требуется действовать нестандартным образом, чтобы поломать негативные тенденции и поймать птицу удачи. Импровизируйте, творите, пробуйте – сегодня у вас это получится. Будьте аккуратнее при работе с информацией, не перегружайте себя.

Телец

У Тельцов сегодняшний день складывается неоднозначно. С одной стороны вам могут предлагаться выполнить большой объем работы, однако размер предполагаемой оплаты за ваш труд будет меньше того, на который вы могли бы рассчитывать. Тем не менее, это хороший день для дистанционной работы или выполнения заказов в качестве неофициальной подработки.

Близнецы

У Близнецов благоприятный день для интеллектуальной деятельности. Это относится к тем, кто проходит курсы по профессиональному обучению. В работе это хорошее время для составления планов на будущее. При любой деятельности старайтесь прислушиваться к своей интуиции – внутренний голос предупредит вас о том, чего не следует делать. Будьте осмотрительнее при взаимоотношениях с коллегами.

Рак ‌‌

Ракам звезды советуют нацелить свои усилия в работе на получение конкретного результата. Не отступайте ни на шаг от заранее составленного плана, двигайтесь последовательно к своей цели. Внешние обстоятельства будут благоприятствовать вам в этом. В финансовых расходах также следует вести себя более расчетливо и не поддаваться на эмоции.

Лев ‌‌

У Львов сегодняшний день складывается благоприятно для профессионального обучения и сдачи экзаменов по переаттестации. Кроме того, вы сможете преуспеть во время служебных командировок. В профессиональной деятельности день хорош для урегулирования вопросов с юридическими документами. А вот офисные работники могут столкнуться с некоторыми неудобствами.

Дева ‌‌

В первой половине дня звезды не советуют Девам без крайней необходимости выходить на контакт с начальством. Шансов на получение одобрения начальством своих инициатив у вас мало. Вторая половина дня также не обещает удачи в делах. В частности рекомендуется воздержаться от деловых поездок, встреч, контактов. Нелегко придется тем, кому предстоит заниматься оформлением документов.

Весы ‌‌

Весам в этот день будет непросто заниматься профессиональной деятельностью. Дело в том, что вам могут предлагать низкооплачиваемую работу, поэтому сильного мотива к труду у вас не будет. В финансовых вопросах, возможно, придется экономить. Не торопитесь делать крупные покупки и инвестиции в развитие бизнеса.

Скорпион

У Скорпионов это не лучший день для карьеры и взаимоотношений с вышестоящим начальством. Возможно, вы не справитесь в срок с данными вам поручениями, и вам будет сделано замечание со стороны начальства. На позитивные подвижки в карьере сейчас рассчитывать не приходится. Не исключены штрафные санкции, материальный ущерб, лишении премии и иные неурядицы.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся реализовать свои таланты и способности в творческих видах деятельности. Если ваша профессия предполагает творчество и умение принимать нестандартные решения, то такие дела пойдут успешно. Также это неплохое время для начала изучения новых направлений в своей профессии. Успешно проходят деловые контакты и рекламные мероприятия.

Козерог

Козероги сегодня могут оказаться в ситуации, когда внешние препятствия или внутренние сомнения могут ограничивать вашу деловую активность. Возможны конфликтные ситуации с коллегами. Предметом напряженности в коллективе могут быть сплетни, слухи, интриги, а также несправедливое распределение обязанностей. Не исключены технические сбои, поломки, аварийные ситуации.

Водолей

В профессиональной деятельности Водолеев внешние обстоятельства будут складываться неблагоприятно. С одной стороны начальство может вставлять палки в колеса вашим инициативам. С другой стороны затрудняется сотрудничество с деловыми партнерами и клиентами. Все это накладывает негативный отпечаток на весь этот день.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют сосредоточиться на решении материальных и финансовых вопросов – здесь вам будет сопутствовать удача. Особенно это относится к работе, связанной с компьютерными и информационными технологиями. Старайтесь строго соблюдать дисциплину труда и служебные инструкции. Опоздание на работу может негативно отразиться на вашей деловой репутации.