Не стоит ждать чудес — любовный гороскоп на 3 декабря

Наши иллюзии не дают нам посмотреть на отношения реалистично.

Овен ‌‌

Текущее положение планет говорит, что объект вашей симпатии может предложить вам реализацию интересной идеи, однако, этот день не самое благоприятное время для этого. Посвятите его спокойному отдыху. Одиноких Овнов ждет забавное недоразумение, которое впоследствии сыграет важную роль.

Телец

Не исключено, что ваш любимый человек не сразу скажет вам о том, что его беспокоит. Звезды советуют не пытаться прочесть мысли пассии, а спросить напрямую. Возможно, ситуация не так сложна как кажется. Одинокие Тельцы могут неожиданно влюбиться с первого взгляда.

Близнецы

Звезды советуют некоторым Близнецам не обращать внимания на неприятный осадок в душе после общения с соперником. Ваш любимый человек верен вам и нет повода не доверять второй половинке. Если вы пока одиноки, выбирайте для общения достойных партнеров.

Рак ‌‌

Раки в этот день окажутся в центре интересов многих людей. Ваше внимание пытаются обратить на себя близкие и друзья, однако, всем им вы предпочтете общество любимого человека. Если вы пока одиноки, свободное время посвятите развлечениям и общению.

Лев ‌‌

В этот день от Львов потребуется максимум такта и дипломатии, чтобы постараться исправить некоторые не вполне хорошие манеры объекта вашей страсти. Если вы пока не встретили свою любовь, постарайтесь круг достойных кандидатур на роль второй половинки.

Дева ‌‌

Возможно, в этот день вам придется признать, что любимый человек нуждается в укреплении самооценки и кроме вас должным образом ему никто не поможет. Свободолюбиво настроенные одинокие Девы могут оттолкнуть ухаживания со стороны потенциального партнера.

Весы ‌‌

Для некоторых Весов сегодняшний день наиболее благоприятное время, чтобы изменить отношения с пассией. Укрепить связь поможет осознание того, что именно вас не устраивает. Если вы пока одиноки, переставьте местами некоторые пункты в своем списке приоритетов.

Скорпион

Если между вами осталось что-то невысказанное, не стоит это замалчивать. Благоприятный фон этого дня позволит с легкостью окончательно разобраться с досадным недоразумением. Одинокие Скорпионы столкнутся с необходимостью выслушать потенциального партнера и дать ему совет.

Стрелец

Не исключено, что любимый человек засомневается в ваших словах. Не стоит доказывать свою правоту, действия окончательно убедят вторую половинку в правильности вашего мнения. Одиноким Стрельцам не стоит принимать близко к сердцу события этого дня.

Козерог

Энергия многих Козерогов будет бить ключом. Постарайтесь найти ей конструктивное применение, иначе вам будет трудно удержаться от резкости в общении со второй половинкой. Одиноким Козерогам сегодня стоит не обделять вниманием противоположный пол.

Водолей

Водолеям в этот день звезды советуют не сдерживать эмоции, особенно в отношении третьих лиц, которые пытаются повлиять на вашу личную жизнь. Забудьте о дипломатичности, если хотите сохранить отношения с партнером. Если вы пока одиноки, не стоит ждать чудес, если вы сами ведете себя пассивно.

Рыбы ‌‌

Сегодня многих Рыб охватит нетерпение. Если вам захочется подтолкнуть события в нужном направлении, сформулируйте для себя цель и действуйте. Одиноким Рыбам звезды советуют оценить ситуацию более реалистично и не погружаться в иллюзии и невыполнимые мечты.