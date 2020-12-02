Духовный голод — гороскоп на 3 декабря

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке помогает утолить душевный и духовный голод, дает много пищи для переживаний, воспоминаний, фантазий, поддерживает интерес к музыке, снам, тайнам, верованиям, магическим ритуалам.

День обострит восприимчивость и к гармоничным, и к агрессивным влияниям (в том числе, семейным, культурным и национальным). Не всегда удастся придерживаться правил мира и гостеприимства. Потребность в интимной атмосфере, любви, заботе и доверии может соседствовать с разрушительными настроениями: нетерпимостью, реваншизмом, обидой, ревностью, священной войной за сохранение территорий или традиций.

Овен ‌‌

Сегодня Овны не готовы к оседлой жизни, в душе остаются странниками, бойцами, исследователями или авантюристами. Многие Овны окажутся неважными хозяевами, будут нервничать из-за вынужденной остановки или необходимости заняться рутиной. «Добавят жару» старые идейные распри. Возможны ссоры с домочадцами, властями, авторитетами, местными жителями, гостиничным персоналом, владельцами съемного жилья.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам придерживаться вчерашней тактики и выбирать в любой ситуации линию наименьшего сопротивления. Желательно иметь дело с теми, кто отвечает вам симпатией, не связываться с агрессивными персонами из своего окружения, с маргиналами и случайными людьми. Это особенно важно, если вы в чужой стране, в пути, в гостях, зависите от обстоятельств, контактируете с иностранцами.

Близнецы

Сегодня выигрывают Близнецы, избегающие как огня лишних приключений, рисков и расходов. Если вы ввязались в авантюру, вам нужна готовность к любому повороту событий. Не стоит делать ставку на случайное везение: любой успех будет плодом сложной долгосрочной комбинации и (или) рокового стечения многих обстоятельств. Не лучший момент для покупок, инвестиций и сделок. Есть шанс сбыть с рук ненужное.

Рак ‌‌

Сегодня судьба дает Ракам некоторые преимущества и дарит небольшие бонусы, но звезды советуют вплоть до ночи не ставить в событиях точку и быть начеку: удача в любой момент может обернуться кризисом. Если вы не готовы к неравной борьбе, лучше смириться и довольствоваться малым. Если вы претендуете на большее, звезды не исключают успеха, но не гарантируют вам его. Опасны реваншистские настроения.

Лев ‌‌

В эти сутки Львам придется смириться с зависимым положением, корни которого уходят в прошлое. Львы, свободные от внешних обязанностей и запретов, столкнутся с внутренним ограничением - в этом случае, стоит подумать, не пора ли «изжить в себе раба» и сбросить невидимые цепи. День пройдет гармонично, если вы любите одиночество или интимность, чувствуете себя уютно в собственном доме, доверяете близким.

Дева ‌‌

Сегодня звезды призывают Дев к политике «худой мир приятнее доброй ссоры», советуют им не ворошить прошлое и не вызывать вновь к жизни старые разногласия. Огонь, в который не подбрасывают новых дров, вскоре погаснет сам. Однако позиция невмешательства опасна, когда речь идет о поломке или финансовом форс-мажоре: в этом случае, лучше пожертвовать комфортом ради скорейшей ликвидации очага проблем.

Весы ‌‌

Весам этот день поможет решить личный финансовый вопрос. Многие Весы получат желаемое за счет статуса: профессионального авторитета, семейного положения, занимаемой должности. Главная опасность дня - поддаться прежним амбициям и из принципа вступить в бой за устаревшую неактуальную цель (например, за ненужную территорию, за мнимое превосходство над партнером или за привилегии, теряющие смысл).

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на свою законную долю уважения и везения. Независимо от цели и масштаба запросов, стоит довериться судьбе: все, что вам причитается, вы получите. Успех придет за счет набранных ранее материальных или моральных бонусов: выслуги лет, накоплений, репутации. Успешно решится правовой, этический, денежный вопрос, спор с отечественной или иностранной организацией.

Стрелец

Стрельцам пора оценить оставшиеся бреши в делах, пересмотреть ценности, привести в порядок материальные и моральные обязательства. Общая или точечная санация плохо совместима с инициативой, новые дела лучше отложить на день-другой. Сегодня хорошо закрывать счета, платить налоги, реструктурировать долги, распоряжаться наследием прошлого, сбрасывать эмоциональный, ментальный и культурный балласт.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам жить в режиме пассивной защиты, и лишь при угрозах переходить к активной обороне. От экспансии любого вида лучше отказаться: агрессия не сделает вам чести и навредит репутации (особенно, если вы напали на слабого). Не стоит срывать зло на близких. Лучший итог дня - вооруженный мир, взаимное соблюдение прав и границ. В вашу пользу будут выдержка и благородство.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям заботиться о порядке и здоровье, выполнять свой повседневный долг, соблюдать традиции. Не стоит нарушать заведенный порядок, служебное расписание, врачебный режим, диету. Это не лучшее время для попытки выделиться из толпы, сменить статус или громко заявить о себе в новом качестве. В большинстве ситуаций этого дня вам придется быть скромнее и «знать свое место».

Рыбы ‌‌

Рыбы могут посвятить эти сутки отдыху или своим излюбленным занятиям. В любом случае, звезды советуют вам следовать привычной схеме и ориентироваться на старые добрые ценности. Попутно, вы можете предаться ностальгии о былых временах, найти время для творческих фантазий, любви, родственных привязанностей или как-то иначе «отдохнуть душой». Неудачи и неприятности этого дня будут чем-то смягчены.