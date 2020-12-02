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Народные приметы на 3 декабря: что нельзя делать в этот день

СОВА3 часа назад
Фото: СОВА

Не рекомендуется ходить в баню и подолгу принимать ванну.

Считается, что вместе с пеной утечёт богатство и удача.

Ни в коем случае нельзя выяснять отношения и признаваться в чем-то. В противном случае ваши слова могут быть вырваны из контекста и обращены против вас.

В целом этот день должен пройти под знаком молчания. Особенно если вас попросят сообщить секретную информацию о ком-то из близких или друзей.

3 декабря хорошо подходит для раздачи долгов и плохо - для уклонения от их уплаты. Если возврат денег запланирован на этот день, постарайтесь выполнить обещание. Иначе очень скоро ваши финансовые дела испортятся ещё больше.

Сны в эту ночь могут быть тяжёлыми. Они часто вытаскивают наружу психологические проблемы, которые в этот момент есть у человека. Но самому их интерпретировать не стоит - есть риск крупно ошибиться. Лучше обратиться за помощью в их расшифровке к специалисту.

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