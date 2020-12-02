Денежные тайны и табу: как их применять в жизни

Деньги играют важную роль в нашей жизни. Большинство людей часто сетует, что разбогатеть сложно, что жить трудно, а заработать достаточно нереально.

Сегодня поговорим о тайной стороне денег: какие законы Вселенной работают в финансовой сфере и какие правила необходимо выполнять, чтобы стать богаче.

Первое, на что хочется обратить внимание: деньги физические – это материализованная денежная энергия. В эзотерике считается, что распределение материальных благ на Земле происходит в соответствии с законами Вселенной. По этой теории, мир – это полная чаша богатств, которых хватит на всех, кто готов их получить. Часто мысли о богатстве бывают абстрактными: человек умом хочет денег, но подсознательно думает о них в негативном ключе, например, «деньги – зло» или «все богатые люди – нечестные люди». Чтобы притянуть энергию денег, важен правильный настрой: необходимо начать думать о них исключительно в позитивно.

И начать следовать следующим правилам:

1. Очистите пространство вокруг себя – дайте энергии возможность двигаться. Это означает, что нужно избавиться как от лишних вещей и прочего хлама, так и от устаревших установок и взглядов. На «чистое» место обязательно придет что-то новое.

2. Деньги должны работать, иначе их энергия «застаивается». Если вы не умеете или не хотите их вкладывать, тратьте на себя – не копите. Если вы откладываете на что-то крупное, хотя бы периодически берите оттуда купюры и тратьте их, тут же заменяя на новые.

3. Цените свой труд. По денежному закону Вселенной правильно организованная работа должна приносить больше денег при минимизации трудовых затрат. Если вы работаете на себя, не занижайте стоимость услуг и никогда не работайте совсем бесплатно.

4. Не жадничайте. Это касается как экономии на всем, так и отношений. Если вы трудно расстаетесь с каждой копейкой или не делаете добрых дел, энергия денег уходит от вас.

5. Периодически занимайтесь благотворительностью или делитесь чем-то с другими людьми. Это создает позитивную денежную энергию.

6. Постоянно ищите новые источники дохода и возможности заработать, даже если вас устраивает ваш доход. Это дает Вселенной сигнал, что вы готовы рассмотреть новые возможности. И тогда они будут вам даны.

7. Используйте денежные аффирмации, ритуалы, визуализации и другие практики для привлечения денег в свою жизнь.

Пробуждайте вокруг себя денежную энергию и богатейте.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог