Почему нужно готовиться к Новому году уже сейчас

Психологи утверждают, что подготовка к Новому году с самого начала декабря улучшает психическое состояние.

Украшение дома к празднику отвлечет от грустных и тревожных мыслей и раскрасит серые будни. Об этом заявила руководитель психологической службы Московского педагогического государственного университета Наталья Цветкова.

Готовиться нужно начинать с покупки того, что вам необходимо, например, заранее купить продукты с долгим сроком хранения или приобрести подарки. Самым важным является подведение итогов уходящего года. Можно описать на бумаге или же в электронном виде все хорошие моменты и трудные ситуации.

Также не нужно заставлять себя заниматься тем, чем не хочешь. Если нет настроения наряжать елку, то не надо этого делать. Новогодние традиции — это не четкое выполнение всех ритуалов праздника, а сама атмосфера.