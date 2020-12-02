Акценты декабря 2020: особенный год – особенный месяц

Последний месяц стихийного и резонансного 2020 года стоит особняком во всей программе года.

Ведь даже смена ноля на единицу в числовом обозначении года многих может питать надеждой на завершение всех сложностей 2020-го и появление чего-то нового. Так и будет, однако по канонам важности астрологических событий, декабрь – далеко впереди всех остальных месяцев года вместе взятых. Именно в декабре, как раз в канун Зимнего Солнцестояния 21 декабря (что весьма символично), берёт начало Великое соединение Юпитера и Сатурна в 1 градусе Водолея, подчёркивающее ни много ни мало, – смену эпох, ломку ритмов развития общества во всём его разнообразии. Достаточно сказать, что соединение гигантов в знаке Водолея объединяет сразу три цикла – 20, 200 и 800 лет.

Впрочем, соединение Юпитера и Сатурна – это лишь начало долгого пути больших перемен во многих жизненных сферах, переориентации моделей социальной и государственной политики, стратегий управления и новых приоритетов в человеческой деятельности, которую в 2021 году будут во многом формировать Сатурн и Юпитер, переходящие в знак Водолея 17 и 19 декабря соответственно.

Переходя с высоты воистину глобальных астрологических событий декабря к перспективам самого месяца, «коридор» затмений в знаках Стрелец-Близнецы, занимающий первую половину декабря, будет одним из важных опорных пунктов. Основное внимание следует уделить второй неделе (она же вторая четверть лунной фазы) с 8 до солнечного затмения 14 декабря, которая будут наполнена деструктивным влиянием Нептуна. Именно эта неделя может принести разного рода потери и ущерб в финансовой сфере, возрастает риск неудачных вложений и непрактичных покупок. Особенный контроль средств и отсечение нежелательных контактов потребуются 9-10 декабря и непосредственно в ауре затмения 13-14 чисел.

Совершенно очевидно, что вторая половина декабря с анонсом перехода социальных планет в знак Водолея и Зимним Солнцестоянием с одновременным переходом Солнца и Меркурия в знак Козерога представляет собой более насыщенную, масштабную, но и очень непредсказуемую планетную картину. На фоне таких заметных событий нельзя забывать об остающихся более локальных, но важных аспектах в рамках месяца.

23 декабря при транзитной Луне в огненном Овне состоится конфликтная связь воинственного Марса с Плутоном (точный 17:53). Вокруг этого напряжённого дня (22-24 декабря) растёт риск крупных аварий и ДТП на транспорте, а также применения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывоопасных веществ.

Одним из позитивных периодов, в том числе оптимальным временем для новогодних покупок станет окончание недели с вечера (с 17:00) 24 декабря до 27 декабря включительно. Этот период поддержат благоприятные связи Меркурия и Солнца к Урану. Однако в рамках этого участка стоит воздержаться от важных покупок во второй половине субботы 26 числа (с 14:00).

Завершит месяц и календарный год полнолуние 30 декабря в 9 градусе на оси знаков Рак-Козерог, оставляющее своей непредсказуемостью место для более тщательного анализа ближе к его точной фазе. Однако встреча Нового года в европейской части России пройдёт уже на фоне транзитной Луны в ярком и творческом знаке Льва, а точная оппозиция ночного светила к соединению Юпитера с Сатурном лишний раз подчёркивает значение Великого Соединения титанов 21 декабря.

Более благоприятные дни месяца – 2, 8 (условно),15, 19, 25 декабря.

Напряжённые нестабильные дни – 1, 4, 9-10, 13-14,16, 23-24,30 декабря.

Serg Korablev