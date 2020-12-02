Зачем наши предки обнимали деревья

Обнимать деревья? Возможно, кто-то недоуменно поднял бровь, услышав такой совет (который довольно часто можно услышать в различных эзотерических и мистических учениях).

Почему, для чего? И все ли деревья обнимать полезно?

Для начала разберемся в истоках традиции. Дерево обычно ассоциируется с силой рода, природы, связующим звеном между миром земли (корни) и миром неба (крона). Таким образом, прикасаясь к дереву, мы имеем возможность прикоснуться к энергетическому потоку огромной силы, зарядиться от него, пропустить через себя и даже исцелиться. Разумеется, если дерево позволит.

Наши предки жили во времена, когда между человеком и природой было значительно больше гармонии, чем сейчас и поэтому раньше для подобных практик подходили практически любые деревья, а сейчас нет. Необходимое для исцеления дерево должно расти в отдаленном от больших трасс и скоплений людей месте – чем дальше, тем сильнее. Само дерево, разумеется, должно быть сильным, высоким, здоровым.

К каким деревьям и за чем стоит обращаться?

К березе – за исцелением;

К яблоне – за поиском семейного счастья и гармонии;

К дубу – за энергией и силой;

К клену – за утешением в сложной ситуации;

К сосне – за поддержкой иммунитета;

К каштану – за лечением бронхо-легочных заболеваний;

К ели – за здоровым и крепким сном;

К тополю – за снятием сглаза и порчи.

Достаточно ли просто подойти и обнять дерево? И почему именно обнять, а не прикоснуться?

Формально выполненного действия будет недостаточно. Необходимо настроиться, закрыть глаза, представить дерево и поток, проходящий через него, визуализировать, как вы соединяетесь с ним. Объятие – это круг рук, которые, как известно, являются продолжением сердца, и, совершая его, мы пропускаем поток через себя, а не просто стоим рядом, как происходит в случае простого прикосновения. Обязательно представляем и стараемся почувствовать, как энергия проходит сквозь нас, какого она цвета, как ощущается, меняется ли в процессе. Держим контакт столько, сколько нужно и повторяем, если такая необходимость есть. В завершение – благодарим дерево за проделанную работу и помощь.

Диана Сабитова