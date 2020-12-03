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Астролог предупредил о глобальной катастрофе в декабре

Слово и Дело2 часа назад
Фото: depositphotos

Земля может оказаться под угрозой большой катастрофы в конце года. Об этом сообщил астролог Влад Росс.

Произойти масштабный катаклизм может в период с 21 по 23 декабря. Причиной катастрофы станет либо комета, либо крупный астероид.

Росс уточнил, что в течение месяца на планету могут обрушиться самые разные катаклизмы, такие как цунами, землетрясения и прочие. Масштабная катастрофа, которую Росс ожидает в 20-х числах декабря, может быть похожа на сюжет фильма «Гренландия», как отметил сам эксперт. Падение небесного тела, в свою очередь, может спровоцировать цунами колоссальных размеров.

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