Астролог предупредил о глобальной катастрофе в декабре

Земля может оказаться под угрозой большой катастрофы в конце года. Об этом сообщил астролог Влад Росс.

Произойти масштабный катаклизм может в период с 21 по 23 декабря. Причиной катастрофы станет либо комета, либо крупный астероид.

Росс уточнил, что в течение месяца на планету могут обрушиться самые разные катаклизмы, такие как цунами, землетрясения и прочие. Масштабная катастрофа, которую Росс ожидает в 20-х числах декабря, может быть похожа на сюжет фильма «Гренландия», как отметил сам эксперт. Падение небесного тела, в свою очередь, может спровоцировать цунами колоссальных размеров.