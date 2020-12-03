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Эксперты рассказали о популярных именах 2021 года

Говорит Уфа3 часа назад
Фото: Говорит Уфа

Этот год стал тяжелым для многих людей из-за эпидемии, кризиса и прочих проблем.

Многие люди остались без работы или стали меньше зарабатывать. В связи с чем родители задумались о позитивных именах для своих детей, означающих «здоровье», «силу» и «жизнерадостность».

Между тем эксперты напомнили, что предстоящий год будет годом Быка. Следует учесть, что мальчики, которые появятся на свет в 2021 году, с рождения обретут такие качества, как надежность, выносливость, самоуверенность, а также импульсивность и целеустремленность.

Эксперты считают, что мальчикам, которые родятся в год Быка, большего всего подойдут такие имена, как Артем, Борис, Виталий, Дамир, Михаил, Николай, Ренат, Родион, Руслан, Святослав и Ярослав.

При этом девочки, рожденные в 2021 году, станут полной противоположностью мальчишкам. Они обретут такие качества, как мудрость, преданность и спокойствие. Все они станут надежными женами, хорошими мамами и настоящими хранительницами домашнего очага. Родившимся на свет в год Быка девочкам лучше всего подойдут имена: Анастасия, Виктория, Дарья, Ева, Ксения, Лера, Маргарита, Нина, Регина, Тина, Эвелина и Яна.

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