Мир перевернется с ног на голову – гороскоп на декабрь

В декабре на небе будут происходить редкие, и в некотором смысле уникальные события.

Главным событием всего месяца можно считать соединение Юпитера с Сатурном 21 декабря – в день зимнего солнцестояния и практически одновременную ингрессию (т.е. переход) этой пары планет из Козерога в Водолея. Соединение Юпитер-Сатурн бывает 1 раз за 20 лет. Нынешнее соединение астрологи называют Великой мутацией. В момент соединения заканчивается старый и начинается новый цикл, связывающий динамику двух планет. Это время закладки нового глобального цикла на многие десятилетия вперед. Все, что будет происходить вблизи Великой мутации, будет иметь долгосрочные последствия. Это особенно касается общемировых политических и экономических процессов. На этом соединении во многом идет закладка глобального цикла Эры Водолея.

17 и 19 декабря обе планеты – Сатурн и Юпитер – переходят границу между Козерогом и Водолеем, окончательно переселяясь в знак Водолея. Интересно отметить, что Вифлеемская звезда, обозначающая рождение Иисуса в соответствии с христианской религией, предположительно была соединением Юпитера и Сатурна. Тем более символично нынешнее соединение этих планет в точке зимнего солнцестояния. Могут произойти глобальные события, имеющие общемировое значение для человеческой цивилизации. Также для декабря характерно, что ни одна из планет за весь месяц не меняет направление движение с директного на ретро и наоборот, с ретро на директное. Это указывает на некоторую последовательность и преемственность событий в ноябре и в декабре. То есть, начатые в ноябре тенденции во многом будут продолжены в декабре. Что касается перехода планет в другие знаки, то, кроме Юпитера и Сатурна, Меркурий и Венера будет менять знаки. Венера переходит в Стрельца 15 декабря. Меркурий дважды в месяц делает ингрессии: 1 декабря переходит в Стрельца, а 21 декабря одновременно с Солнцем переходит в знак Козерога. Получается что вблизи дня зимнего солнцестояния сразу 4 планеты – Сатурн, Юпитер, Меркурий и Солнце – переходят границы знаков зодиака. Это феноменальное совпадение крайне редко встречается при движении планет. Это может указывать на структурные сдвиги как в жизни всей человеческой цивилизации, так и сдвиги в частных судьбах отдельных людей. Наиболее удачные дни в декабре: 1, 6, 11, 14, 15, 27. Напряженные дни: 3, 9, 10, 23, 30.

Овен ‌‌

У Овнов в начале и середине декабря прекрасное время для личностного развития. Речь идет как об интеллектуальном, так и о физическом развитии. Хорошо начинать посещать фитнес с целью укрепления своего физического состояния. Успешно проходят спортивные соревнования, в том числе с выездом в другие города. Также можно записываться на курсы платного обучения по любым интересующим вас темам. В частности можно начинать изучать иностранные языки – в этом деле вы способны добиться невероятных успехов. Многие из вас будут ориентированы на расширение кругозора и приобретение знаний. Хорошее время для познавательных туристических поездок. Чем больше вы сможете узнать и понять за эти дни, тем больших успехов сможете достигнуть впоследствии. Также это хорошее время для путешествий, творчества, хобби и любви. Романтические отношения могут начаться во время туристической поездки. С середины и до конца декабря в вашей жизни может начаться совершенно новый период. Могут начать сами собой, без каких-либо специальных усилий с вашей стороны, начать исполнятся некоторые заветные желания. Очень важно смотреть на себя и свою жизнь с оптимизмом и уверенностью в том, что завтра будет лучше, чем сегодня. Это прекрасное время для планирования своих дел. При этом обязательно советуйтесь с единомышленниками и теми людьми, которые пользуются вашим уважением, которых вы могли бы назвать своими учителями и наставниками. В спорных ситуациях с партнером по браку вам поможет друг семьи. Его объективное мнение будет важным для вас и для партнера, подобно мнению третейского судьи. Наиболее удачные дни в декабре: 1, 6, 11, 14, 15, 27. Напряженные дни: 3, 9, 10, 23, 30.

Телец

У типичных Тельцов в начале и середине декабря могут возникать неожиданные ситуации, требующие принятия быстрых и смелых решений. Возможно, вы будете сталкиваться с экстремальными ситуациями. Одновременно, могут пробудиться ваши инстинктивные и экстрасенсорные способности, долгое время дремавшие в вас. В ситуациях, когда нет времени на долгое раздумывание, лучше действовать инстинктивно и опираться на подсказки интуиции, которая подскажет вам единственно верные решения. Чтобы добиться успеха, вам требуется быть готовыми пойти на кардинальные перемены в своей жизни. Решительно избавляйтесь от всего того, что устарело и перестало приносить вам нужный результат. Ориентируйте себя на обновление и поиск новых решений. В частности это прекрасное время для борьбы с вредными привычками. При отказе от вредных привычек следует привносить в свою жизнь элементы новых полезных привычек, так, чтобы старое вытеснялось новым. Например, в середине месяца хорошо резко в один день прекращать курить и начинать посещать тренажерный зал. Такая смена поведения очень быстро закрепится в вашем образе жизни и станет новой привычкой. С середины до конца месяца могут произойти серьезные перемены в карьере. Вам могут предложить занять новую должность с более широким кругом ответственности. А значит, в связи с необходимостью осваивать новые обязанности, у вас может увеличиться нагрузка на работе. И хорошее самочувствие позволит вам успешно проявить себя. В этот период усиливаются ваши пробивные качества. Смелее и настойчивее отстаивайте свои интересы, даже если придется столкнуться с влиятельными людьми. Вашу принципиальную позицию оценят по достоинству и еще больше станут вас уважать за это. Наиболее удачные дни в декабре: 5, 6, 10, 11, 14, 15. Напряженные дни: 3, 8, 13, 29, 30.

Близнецы

В начале и середине декабря у Близнецов на первый план может выйти тема выстраивания партнерских отношений. Речь может идти не только о браке, но и о деловом партнерстве. Многие из вас смогут привести в полную гармонию свои супружеские отношения. Если у вас раньше было с этим не все благополучно, то, прежде всего, помните, что путь к примирению начинается с диалога. Попробуйте в спокойной и доброжелательной манере обсудить с партнером сложные темы в ваших взаимоотношениях. При этом заранее будьте готовы пойти в чем-то на уступки. При необходимости отдайте пальму первенства в принятии решений своему партнеру или партнерше, а сами примите на себя роль ведомых. Это не будет сдачей позиции и капитуляцией. Это будет началом мирной и счастливой жизни с партнером. С середины до конца месяца наступает интересное время, когда перед вами открываются новые горизонты, а вместе с ними – новые возможности. Но чтобы это происходило с вами, необходимо не сидеть дома «на печи», а двигаться, стремиться, совершать соответствующие поступки. Например, вы могли бы отправиться в поездку, в путешествие. Вместе с получением новых впечатлений и ценного опыта вы, возможно, найдете для себя ответы на те вопросы, которые в последнее время вас волнуют. Хорошее время для молодых людей с точки зрения формирования морально-нравственных жизненных установок. Вы можете познакомиться с человеком, которому захотите во всем подражать и быть на него похожим. Это может быть авторитетный человек, который многого достиг в своей жизни и который мог бы многом вас научить. Наиболее удачные дни в декабре: 1, 2, 14, 15, 20, 25. Напряженные дни: 3, 9, 10, 22, 23.

Рак ‌‌

У типичных Раков в начале и середине декабря на первый план может выйти деловая активность. В это время вы будете очень практичными и нацеленными на конечный результат. Вам будет важно успеть справиться с текущими делами на работе и дома. Прежде всего, это положительно отразится на вашей профессиональной деятельности. Вы сможете благополучно справиться со своими профессиональными обязанностями, своевременно и качественно выполните плановые задания. Улучшаются отношения с коллегами и подчиненными. Также в эти дни вы сможете значительно укрепить свое состояние здоровья. Немаловажным фактором для поддержания себя в хорошей физической форме может стать размеренный и оптимальный режим дня. Жизнь по режиму сама по себе уже способна положительно отразиться на деловой активности. Можно запланировать прохождение медицинского обследования и начало курса лечения. Полезно начать регулярно посещать фитнес, тренажерные залы, бассейн. Ваш организм будет находиться в хорошем энергетическом тонусе, и это поможет вам бороться с болезнями. С середины до конца декабря обстоятельства могут поставить вас перед выбором по кардинальной смене образа жизни. Это может быть связано с переходом на новую работу и иными переменами. Хорошее время для урегулирования вопросов, связанных с долгами и наследством. Возможно, в вашем распоряжении окажется крупная сумма денег. Также не исключено, что у вас поменяются приоритеты, и с какого-то момента вам будет не интересно добиваться ранее поставленных целей, потому что могут появиться новые жизненные задачи. А смена приоритетов даже в чем-то малом может привести к глобальной перестройке образа жизни. Наиболее удачные дни в декабре: 6, 7, 10, 14, 15, 31. Напряженные дни: 8, 9, 13, 23, 24.

Лев ‌‌

В начале и середине декабря Львам никуда не деться от любви. У вас может быть оптимистический эмоциональный настрой и это может быть связано с состоянием влюбленности. Если вы уже состоите в романтических отношениях, то ваши чувства будут на взлете. Возможны любовные признания, предложения, подарки и прочие приятные сюрпризы. Одинокие Львы могут встретить человека, к которому могут начать испытывать романтические чувства. Другой позитивной темой могут стать творческие увлечения. Усиливается ваша потребность в творческой самореализации. Это особенно почувствуют те, кто имеет хобби, творческие и спортивные увлечения. Некоторые любители компьютерных игр могут открыть для себя новую захватывающую игру и настолько сильно увлекутся, что будут готовы играть дни и ночи напролет. В середине месяца наиболее благоприятный период для путешествий и учебы. С середины и до конца декабря на первый план могут выйти партнерские отношения. Здесь могут произойти важные положительные перемены. Усиливается взаимопонимание с партнером, вы сможете спокойно обсуждать любые острые вопросы, приходя к взаимоприемлемому компромиссу. Хорошо посещать публичные мероприятия, в том числе праздничные – вас могут пригласить на свадьбу или юбилей. Вы будете заинтересованы в новых знакомствах, и поэтому много времени будет проходить в общении. В деловом партнерстве прекрасное время для переговоров и соглашений о сотрудничестве на длительную перспективу. Наиболее удачные дни в декабре: 6, 11, 12, 15, 20, 28. Напряженные дни: 3, 9, 10, 13, 23.

Дева ‌‌

В начале и в середине декабря типичные Девы могут прекратиться в классических домоседом. Вам будет вполне комфортно находиться у себя дома в кругу близких и родных людей. Вы с удовольствием будете заниматься повседневными домашними делами, наводить порядок в окружающем вас жизненном пространстве. Возможны увлекательные эксперименты с кулинарией, приготовлением новых вкусных блюд, чем порадуете себя и домочадцев. Также у вас может возникнуть потребность украсить свое жилище, сделать косметические ремонт, повесить новые шторы, переклеить обои или купить какое-то украшения для дома. Все это в итоге может сделать ваше жилье уютным и красивым гнездышком, в котором приятно находиться. Отношения в семье складываются вполне теплые и доброжелательные. С середины и до конца декабря тема работы по дому не потеряет своей актуальности и будет так же важна для вас. Разница лишь в том, что вы можете задумать нечто масштабное и глобальное в плане перестройки. Также это прекрасное время для перехода на здоровый образ жизни. Вы будете готовы дисциплинировать себя, и этот процесс пойдет у вас совершенно безболезненно, без каких-либо внутренних напряжений. Прежде всего, рекомендуется проработать свой режим дня, чтобы четко просыпаться, работать, отдыхать и ложиться спать в одно и то же время. Немаловажно подумать о диете, особенно для тех, у кого имеются проблемы с лишним весом. Все это в итоге может положительно отразиться на вашем самочувствии. Наиболее удачные дни в декабре: 1, 2, 14, 15, 20, 25. Напряженные дни: 3, 9, 10, 22, 23.

Весы ‌‌

У Весов в начале и середине декабря усиливается потребность в общении, и смогут значительно расширить свои социальные и деловые связи. Активизируются ваши контакты. Возможно, другие люди попросят вас оказать им содействие в решении каких-то вопросов. Не отказывайте никому в помощи, поскольку именно таким способом вы сможете наработать для себя полезные связи, и уже вам окажут помощь, когда это потребуется. Характерной особенностью данного периоды для вас может стать то, что вы любой актуальный вопрос сможете успешно решить в ходе контактов и информационного обмена. Вы всегда сможете договориться с нужными вам людьми и успешно урегулировать важные вопросы. Также может расшириться круг вашего повседневного общения. Могут появиться новые знакомые. Отношения с родственниками и соседями улучшаются, и само по себе общение с окружающими станет более приятным. Уделите внимание учебе. Хорошо отправляться в загородные поездки, на дачу, на пикники, совершать прогулки по лесу. Пребывание на природе на свежем воздухе положительно отразится на общем самочувствии. С середины до конца декабря усиливается потребность в свободном времяпрепровождении. У вас может появиться новое увлечение. Это может быть хобби, спортивные занятия. Не исключено романтическое знакомство с серьезными намерениями. Это благоприятное время для любовных свиданий, совместных увеселительных поездок, посещения концертов, дискотек, кинотеатров. Если у вас есть дети, то вы станете больше внимания уделять их воспитанию, открыв в себе педагогические таланты. Наиболее удачные дни в декабре: 5, 6, 10, 11, 14, 15. Напряженные дни: 3, 8, 13, 29, 30.

Скорпион

Начало и середина декабря для Скорпионов может быть временем, связанным с решением материальных, имущественных и финансовых вопросов. Уровень ваших доходов может существенно повыситься, что не замедлит положительно отразиться на вашем общем позитивном настрое. Это хорошее время для крупных покупок и реализации проектов, связанных с приобретением имущества и ресурсов. Возможно, у вас хватит денег для совершения крупной покупки, о которой вы давно мечтали. Повышается ваш энергетический тонус, вы станете физически более выносливыми. Ваши усилия могут получить поддержку со стороны влиятельных людей. Однако тем, кто опасается набрать лишний вес, стоит побеспокоиться и принять соответствующие меры. Дело в том, что в эти дни у вас может усилиться аппетит и вся употребленная пища может полностью усваиваться организмом с откладыванием излишков пищи в жир. В результате вы можете сами не заметить, как прибавите несколько килограммов лишнего веса. Поэтому лучше посидеть на диете, где полностью исключены сладости. С середины до конца декабря главным центром, вокруг которого всё для вас вращается, станет семья. Вы можете проявить огромную работоспособность для того, чтобы сделать свое жилище белее комфортным и удобным. Если вы в этом году планировали отремонтировать всю квартиру или отдельные её комнаты, то лучше всего сделать это сейчас, накануне Нового года. Члены семьи проявят готовность дружно включиться в благоустройство жилья. Наиболее удачные дни в декабре: 1, 6, 11, 14, 15, 27. Напряженные дни: 3, 9, 10, 23, 30.

Стрелец

Стрельцы в начале и середине декабря будут склонны во всем действовать самостоятельно. Этот период благоприятствуют реализации заложенного в вас внутреннего потенциала. Звезды ждут от вас смелых, инициативных и ответственных поступков. Вам будет хотеться как-то проявить свои таланты и способности, чтобы обратить на себя внимание окружающих и осознать собственную значимость. Это время проявления здорового эгоизма. Хорошо использовать эти дни для самосовершенствования, учебы и творчества. Возможно, вам потребуется поменять свой имидж, что-то скорректировать во внешности и стиле поведения. Это особенно актуально для женщин-Стрельцов. Поход в салон красоты позволит вам добиться желаемого эффекта. Не исключено, что в это время у вас начнутся любовные отношения. Это прекрасное время для реализации в любви. Многие из вас именно через романтические отношения смогут самоутвердиться и обрести уверенность в себе. С середины до конца декабря активизируются контакты с окружающими. Вы будете стремиться к общению, чтобы быть в курсе всех новостей, связанных с вашими друзьями, знакомыми и родственниками. Могут состояться новые знакомства. Все это помогает вам быстрее и эффективнее решать текущие вопросы. Возможно, в течение месяца вам предстоит совершить поездку в другой город или другую страну. Успешно идут дела у студентов вузов и колледжей. Вы сможете своевременно сдать необходимые экзамены и зачетные задания. Наиболее удачные дни в декабре: 5, 6, 14, 15, 16, 31. Напряженные дни: 3, 8, 9, 13, 30.

Козерог

В начале и середине декабря Козероги могут почувствовать потребность в тихом и уединенном времяпрепровождении. Это благоприятный период для укрепления отношений в семье и для решения некоторых своих внутренних проблем. Например, если у вас имеются психологические комплексы или фобии, то самое время начать целенаправленно прорабатывать эти вопросы. Этому хорошо помогают духовные практики, особенно йога и аутогенные тренировки. Обретая физическое спокойствие и равновесие души и тела, вы, тем самым, вносите гармонию в свое внутреннее мироощущение. Звезды советуют вам больше времени отводить на отдых и уединение. Чем меньше будет шума и суеты в вашей жизни, тем скорее вы обретете внутреннюю гармонию. Хорошо выезжать на базу отдыха или в санаторий, чаще бывать на природе. Полезно принимать водные процедуры, посещать баню, сауну, делать спа процедуры. С середины до конца декабря вы будете вновь готовы к активной практической деятельности. Это хорошее время для решения имущественных и финансовых вопросов. Возможно, в ваше распоряжение поступит крупная сумма денег, и вы сможете порадовать себя и близких покупками к новогодним праздникам. Наиболее удачные дни в декабре: 1, 2, 14, 15, 16, 28. Напряженные дни: 4, 5, 10, 23, 24.

Водолей

Начало и середина декабря пройдут у Водолеев на оптимистической волне. Вы будете в активном поиске новых впечатлений. Активизируются дружеские контакты. Перед вами могут открыться новые перспективные направления. Во многом это может быть связано с появлением в поле вашего зрения новых людей, с которыми у вас могут установиться дружеские отношения. Новые идеи придут в ходе общения с единомышленниками и вы будете готовы скорректировать свои планы вслед за новым пониманием сути вещей и перспектив. В этот период могут расшириться ваши деловые и социальные связи. Благодаря этому вы сможете гораздо быстрее и проще решать свои актуальные вопросы. Удачно проходят поездки, встречи, контакты. Те, кто занимает активную жизненную позицию, смогут вступить в сообщество близких по духу людей, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Например, вы можете найти себя в волонтерском движении и начать заниматься общественно полезной деятельностью. Во второй половине декабря вы будете способны принимать важные самостоятельные решения, связанные с выбором дальнейшего жизненного пути. Это хорошее время для переосмысления своих поступков и работы над ошибками. В ходе работы над собой вы в итоге может преодолеть свои сомнения и стать более уверенными в себе людьми. Главным вашим достижением в этом месяце может стать именно обретение большей степени внутренней свободы и уверенности в своих силах. Это позволит вам более полно реализовывать свои таланты и способности. Наиболее удачные дни в декабре: 1, 2, 14, 15, 16, 28. Напряженные дни: 4, 5, 10, 23, 24.

Рыбы ‌‌

Целеустремленные действия Рыб в начале и середине декабря могут привести к успеху. Это прекрасное время для профессиональной реализации. Вы смогли бы, при желании и определенных усилиях, занять более высокую должность или укрепить свое положение на занимаемой должности. Также не исключено, что вам сделают предложение по новой работе и это будет более статусная и высокооплачиваемая должность. Хорошо также заниматься текущими делами по дому и делать крупные покупки, тем более, что с финансами будет все благополучно. В целом можно отметить, что в этот период вы станете более заметной фигурой. На вас станут чаще обращать внимание окружающие. Возможно, это будет связано с какими-то достижениями. Например, вы можете занять призовое место в творческом конкурсе или в спортивном соревновании. Ваш статус может повыситься. Успехи в профессии могут привести к росту уровня доходов. Середина месяца благоприятствует покупкам. Во второй половине декабря вы можете почувствовать интерес ко всему таинственному и загадочному. Возможно, вы станете изучать психологию или эзотерические науки. Вы можете открыть для себя новый мир загадочных явлений, о которых не знали ранее. Это прекрасное время для тех, кто занимается духовными практиками, типа йоги, медитаций, пения мантр или аутогенных тренировок. Наиболее удачные дни в декабре: 5, 6, 14, 15, 16, 31. Напряженные дни: 3, 8, 9, 13, 30.