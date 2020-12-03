Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Знаки зодиака, которым предложат выйти замуж в декабре

Говорит Уфа3 часа назад
Фото: Говорит Уфа

Астрологи отмечают, что 2020 год завершится особенно удачно для трех знаков зодиака — они получат предложение руки и сердца от своего партнера.

Телец

Многие представительницы знака смогли встретить своего мужчину только в этом году. Они настолько безнадежно влюблены и счастливы, что и сами готовы поторопить события. Астрологи уверены, что незадолго до Нового года женщины-Тельцы приятно удивятся предложению выйти замуж.

Рак

Из всех знаков зодиака самыми семейными являются Раки. Представительницы знака всегда с головой погружаются в отношения и готовы пойти на любые жертвы ради своих партнеров. Вероятной датой предложения руки и сердца астрологи назвали 24 декабря.

Рыбы

Пребывали в состоянии влюбленность последние несколько месяцев и женщины-Рыбы. Никогда они еще не были так мечтательны и романтичны, как сейчас. Астрологи уверены, что до конца года им обязательно поступит заманчивое предложение о замужестве.

Последние новости
Названы три знака Зодиака, которым улыбнется удача этой зимой
Астрологи пообещали денежную неделю трём знакам Зодиака
Эксперты рассказали о популярных именах 2021 года
Знаки зодиака

Читайте также

Как не наделать ошибок во время коридора затмений

Почему последний месяц до дня рождения проходит тяжело

Как украсить дом к Новому году по фэншуй