Пустимся во все тяжкие – гороскоп на 7-13 декабря

На этой неделе на небе будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.

9 декабря активизируется квадратура Солнце-Нептун. Этот аспект связан с иллюзиями и ложными намерениями. Человеку под влиянием такого аспекта трудно осознать свои реальные способности и намерения. Может проявиться расслабленное состояние, бесцельное и несобранное, когда вместо конкретных дел человек склонен просто бездельничать. У тех, кто склонен к алкоголю, может усилиться потребность таким способом погрузить свое сознание в мир грез и иллюзий. 10 декабря Венера в секстиле к Плутону – аспект усиления физического влечения в любви. Чувства в полной мере реализуются через интимные любовные отношения, однако не переходят границ дозволенного. Также это удачное время для финансовой деятельности и приобретений имущества. 11 декабря трин Солнце-Марс – прекрасный аспект для энергетики организма и физического развития. На таком аспекте успешно проходят тренировки с целью повышения силы и набора мышечной массы. Под влиянием этого аспекта повышается выносливость. 13 декабря квадратура Меркурий-Нептун. Поскольку Меркурий имеет отношение к интеллекту, а Нептун создает хаос, то данный аспект может привести к снижению интеллектуальных способностей. Мышление человека под влиянием этого аспекта утрачивает чёткость и ясность, становится весьма аморфным и пристрастным. Ослабевает память и логика мышления.

Овен ‌‌

Овнов на этой неделе могут интересовать вопросы, связанные с обучением, образованием и личностным развитием. Возможно, для вас будет актуальна юридическая грамотность, знание законов. Например, вы можете столкнуться с ситуацией, связанной с несправедливостью или нарушениями закона и захотите прояснить существующие юридические правила. Это может потребоваться как лично вам, так и кому-то из ваших родственников, которым вы можете вызваться помочь. Возможно романтическое виртуальное знакомство. Если вы ищите любовь через сайты знакомств или в социальных сетях, то вполне можете познакомиться с человеком, который сможет затронуть ваши чувства. Возможно, начало романтических отношений с перспективой перехода к отношениям в реале. Вместе с тем могут сорваться планы относительно туристической поездки. Будьте готовы к неожиданностям на стадии подготовки к поездке. Возможны сложности с оформлением документов, критическое затягивание сроков или отказ в выдаче некоторых документов, например отказ в получении визы. Некоторые ваши планы по странному стечению обстоятельств могут оказаться перечеркнутыми, отмененными.

Телец

У Тельцов эта неделя складывается как весьма нестабильное время. Могут внезапно произойти неожиданные происшествия не самого приятного свойства. Например, возрастает вероятность бытового травматизма и ущерба здоровью, особенно связанного с использованием химических веществ. Будьте осмотрительнее при обращении с электротехникой. Возрастает вероятность развития в организме острых воспалительных процессов с повышением температуры. Принимайте профилактические меры от ОРЗ и ОРВИ. Экономнее расходуйте энергию – физические перегрузки могут привести к ослаблению иммунитета. В то же время может усилиться ваш интерес ко всему таинственному и загадочному. Вы сможете провести расследование и выяснить некую информацию, которую от вас скрывают. Хорошее время для духовных практик и тренингов в закрытых группах. Так вы сможете продвинуться в изучении таких практик как йога, аутогенные тренировки, медитации и пением мантр с целью самосовершенствования и развития внутренних резервов своего организма. От вас лишь требуется спокойное и мудрое реагирование на происходящее вокруг вас.

Близнецы

У Близнецов, состоящих в браке, неделя сложится исключительно благоприятно. Ваши партнерские отношения могут отличаться особой гармонией, верностью, романтизмом. Если до сих пор вы были в ссоре, то сейчас самое время восстановить хорошие отношения. Возможно, со стороны поведения партнера что-то поменяется, он может осознать свои ошибки и предпримет шаги, чтобы их исправить. Партнер по браку может удивить вас каким-то приятным сюрпризом, будет вести себя в высшей степени ответственно и предусмотрительно. Кроме того, в ваших партнерских отношениях может появиться некая новая перспектива, которая вдохновит вас обоих. Старайтесь проявлять терпимость к партнеру, даже если вы не испытываете удовлетворения от этих отношений. Хорошее время для участия в публичных праздничных мероприятиях типа свадеб или юбилеев. Не отказывайтесь от посещения дружеских вечеринок, вносите элементы разнообразия в свои партнерские отношения. Однако будьте готовы к тому, что сейчас не всегда удается достигать поставленных целей. Внешние обстоятельства могут этому препятствовать.

Рак ‌‌

Ракам на этой неделе будет важно, в первую очередь, справиться с текущими делами. Дело в том, что у вас может усилиться стремление к порядку и вы можете начать интенсивно наводить порядок в окружающем вас пространстве. Любая работа у вас будет спориться, потому что вы будете склонны относиться к работе с желанием и любовью. Также в это время улучшится психологический климат в вашем трудовом коллективе, что сделает условия труда более комфортными. Не исключено внезапное повышение в должности. В середине недели хорошо покупать домашних животных, а также корм и всякие приспособления для содержания животных в доме. Однако не забывайте о своем здоровье. Сейчас велика вероятность заразиться гриппом и другими инфекциями. Также будьте разборчивее и умереннее в питании. Если проблема лишнего веса вам не чужда, то старайтесь хотя бы немного держать себя в рамках. В противном случае усиление аппетита одарит ваш организм несколькими килограммами лишнего веса, с которым вы будете впоследствии вести длительную и упорную борьбу.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе никуда не деться от любви и творчества. Чтобы в полной мере реализовать положительный потенциал этих дней, вам необходимо иметь как можно больше свободного времени. Если у вас уже есть любовная связь, то ваши чувства заметно усилятся, что приведет к множеству приятных впечатлений. Это хорошее время для любовных свиданий, участия в увеселительных мероприятиях, посещения мест для культурно-массового досуга, ресторанов, клубов, дискотек, театров и концертов. Однако в любовной связи будьте предельно тактичными и внимательными. В романтических отношениях могут проявиться неожиданные конфликты. Не пытайтесь что-то навязывать любимому человеку – это может спровоцировать внезапный разрыв. Особенно это касается интимной стороны ваших отношений. Усиление вашей потребность в близости вовсе не всегда означает, что те же желания возникнут у любимого человека. на этой почве может усилиться проявление ревности. Одинокие Львы смогут познакомиться с представителем противоположного пола, и это может положить начало новой романтической истории. Удачное время для путешествий и отдыха на курортах в странах с теплым климатом.

Дева ‌‌

У типичных Дев это непростая неделя с точки зрения сохранения партнерских и семейных отношений. Внезапно могут возникать конфликтные ситуации. Это тем более вероятно, если у вас в семье вместе уживаются несколько поколений: вы проживаете в одной квартире с родителями, а также с бабушками и дедушками. Тогда ждите классических противоречий между поколениями в стиле конфликта «отцы и дети». Старайтесь реже бывать дома и по мере возможности чаще оставайтесь наедине с собой. В супружеских отношениях эти дни могут быть связаны с ревностью, недоверием. Направьте свои усилия на более позитивное направление, связанное с благоустройством места жительства. Для этого у вас должно быть достаточно свободного времени. Также это хорошее время для украшения своего дома. При желании купить новую люстру и любой другой красивый предмет интерьера вы сможете это сделать при полном согласии и при поддержке членов семьи, которые одобрят ваш выбор и ваши намерения. Тем более, что финансовое положение в семье может улучшиться. А крупные покупки могут быть сделаны по кредитной карте. Удачное время для оформления ипотечного кредита.

Весы ‌‌

У Весов весьма неоднозначная неделя. Многие события будут вращаться вокруг контактов с родственниками, знакомыми, соседями. Возможно, вас вовлекут в чужие дела и конфликты, однако как-то позитивно вы не сможете там повлиять на ситуацию. Поэтому старайтесь заниматься только своими делами. В противном случае у вас могут испортиться отношения с кем-то из родственников, знакомых или соседей. Будьте осмотрительнее и внимательнее к своему здоровью. Крайне важно не допускать переохлаждения организма. Это может привести к воспалительным процессам в системе дыхания. Многие из вас преуспеют в делах и в контактах при условии, что эти контакты будут связаны с вашими партнерскими отношениями. Отношения в браке находятся на оптимистическом подъеме. При необходимости, вы сможете обсудить сложные моменты в отношениях и придти к компромиссу. А одинокие Весы внезапно могут познакомиться со своей будущей «половинкой» на улице, в кафе или в общественном транспорте.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут склонны активно заниматься решением материальных и финансовых вопросов. Что касается личной жизни, то она отходит на второй план или имеет косвенное отношение к теме финансов. Например, старайтесь не обсуждать с любимым человеком вопросы, связанные с доходами и тем, кто и как расходует деньги. Покупать подарки для любимого человека – тоже не лучшая идея. Обсуждения меркантильных вопросов может привести к ссоре. В целом же это благоприятное время с материальной и финансовой точки зрения. Вы способны проявить практичность в сфере финансового планирования и распоряжения деньгами. Ни один рубль в вашем бюджете не будет потрачен впустую. Благодаря умению стратегически видеть свои предстоящие материальные проблемы вы можете начать откладывать деньги просто про запас или под какую-то крупную покупку в будущем. Единственное, от чего звезды вас предостерегают, может быть связано с азартными играми. Обходите стороной игровые клубы и не заходите на сайты с интернет казино. Иначе вы рискуете потерять крупные суммы денег.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе будут способны сами формировать события и оказывать влияние на внешние обстоятельства. Если вы давно хотели заняться каким-то делом, которое вас целиком увлекает, и за которым вы можете обо всем забыть, то сейчас как раз наступило время увлечений и творчества. Это может быть любое хобби, спорт, коллекционирование, компьютерная игра – т.е. все то, чем вам хотелось бы заняться, но всегда не хватало времени. Также вам может наскучить свой имидж и захочется поэкспериментировать со своей внешностью. Особенно это касается женщин. Возможно, это будет связано с подсознательным желанием чем-то удивить или шокировать окружающих. В целом эти эксперименты со своим внешним видом будут удачными. Тема отношений в семье может оказаться напряженной. Вы можете быть настроены категорически к любым вмешательствам в свою личную жизнь со стороны родственников и членов семьи. На этой почве могут возникать трения и конфликтные ситуации в семье. Старайтесь больше думать о себе, своих потребностях и своих желаниях. Здоровый эгоизм – это вполне нормальное состояние человека, т.к. он необходим для сохранения и развития себя как личности.

Козерог

Козерогам на этой неделе звезды советуют сбавить обороты активности и вести преимущественно спокойный и расслабленный образ жизни. Сейчас вам необходимо сделать паузу в повседневной суете. Идеально, если удастся взять отпуск на недельку и уехать куда-нибудь в санаторий или на базу отдыха. Либо в деревню или на дачу, поближе к природе. Жизнь в уединении имеет свои прелести, которые вы сейчас способны в полной мере оценить. Также это хорошее время для уединенных занятий духовными практиками, направленными на самосовершенствование и обретение гармонии между душой и телом. Внешние обстоятельства благоприятствуют семейной и супружеской жизни. У вас с близкими людьми не будет возникать серьезных противоречий и все текущие вопросы легко и свободно находят свое решение. Возможно, вы окажетесь неудовлетворенны тем, как в доме расставлена мебель и это может подтолкнуть к экспериментированию с перестановкой мебели. Вместе с тем старайтесь не доверяться случайным людям. Доверительное общение со случайным попутчиком в поезде дальнего следования может привести к неприятностям впоследствии.

Водолей

У Водолеев на этой неделе многие положительные события будут происходить как бы сами собой, без каких-либо особых усилий с вашей стороны. Старайтесь больше доверяться свободному течению жизни и сами плывите по этому течению. В результате все само собой сложится именно так, как вам нужно. А вам лишь потребуется принимать или не принимать поступающие извне запросы. Также на этой неделе у вас может быть много дружеского и приятельского общения, которое будет полезным и приятным. Работа с информацией и контакты – вот в чем вы сейчас особенно сильны. Ищите людей, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Окружив себя единомышленниками и друзьями, вы будете чувствовать себя намного увереннее и комфортнее. . Основной сложностью может стать нестабильное финансовое положение. У вас внезапно может возникать острая потребность в неотложных расходах. Поэтому вам будет трудно сбалансировать свои бюджетные возможности. Воздержитесь от планирования и от праздного времяпрепровождения.

Рыбы ‌‌

Типичные Рыбы на этой неделе могут пребывать в сомнениях. Возможно, это будет связано с неудачами в попытке добиться быстрого результата и это может привести к снижению самооценки. Звезды советуют притормаживать свои инициативы всюду, где это возможно. Дело в том, сейчас вы будете склонны к чрезвычайно независимому и свободолюбивому поведению. В этом нет ничего предосудительного. Все дело в чувстве меры и в готовности к самоограничению, когда ваша свобода поведения начинает затрагивать других людей. И очень важно не заблуждаться относительно своих возможностей, правильно соизмеряя их со своими желаниями. Вместе с тем это удачное время для карьеры и финансов, если вы для этого не будете предпринимать инициатив, а все может произойти как бы само собой. Вам могут повысить оклад или выдать премию на основной работе. Не исключено, что вы получите предложение занять более высокую по статусу должность с широким кругом ответственности.