Звезды помогут освежить чувства — любовный гороскоп на 4 декабря

Светила подскажут вам, в каком направлении двигаться.

Овен ‌‌

Текущее положение планет говорит, что уверенность в себе и душевное равновесие помогут многим Овнам легко найти общий язык со второй половинкой, что повлияет на атмосферу в вашей паре крайне позитивно. Если вы пока одиноки, посвятите время психологической коррекции душевного состояния.

Телец

Сегодня Тельцам важно обратить внимание на то как они излагают свои мысли. Постарайтесь, чтобы любимый человек понял суть ваших пожеланий, поэтому изъясняйтесь без подтекста. Свободные Тельцы, не жалейте времени на сбор информации об интересующем вас человеке.

Близнецы

Не исключено, что в этот день ваше воображение исказит реальную ситуацию, из-за чего вы не сможете принимать правильных решений. Поэтому постарайтесь укротить чрезмерную чувствительность. Одинокие Близнецы не скроют симпатии новому знакомому.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам соотнести свои мечты с реальным положением дел. Если ситуация с партнером далека от идеальной, не стоит воплощать свои фантазии в жизнь. Если вы пока одиноки, вас ждет счастливая встреча. Однако сможете ли вы удержать потенциального избранника?

Лев ‌‌

Если в этот день вы хотите полностью завладеть сердцем второй половинки, то вам нужно напрячь силы и подчинить себе обстоятельства. Звезды подсказывают, что стоит воспользоваться советами наставника. Одиноким Львам продумать такую тактику поведения, которая позволит достигнуть успеха.

Дева ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут Дев к попыткам укрепить отношения с объектом симпатии. Для этого не стесняйтесь сделать первый шаг и предложить партнеру что-нибудь интересное. Одинокие Девы будут ломать голову над своими задумками.

Весы ‌‌

Если сегодня вам доведется испытать определенный дискомфорт, избегайте лицемерия, будьте с любимым человеком искренни и честно расскажите о своих переживаниях. Одиноким Весам в выборе партнера звезды советуют ориентироваться на взаимность чувств.

Скорпион

В этот день Скорпионам желательно использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы устранить непонимание с любимым человеком и вновь наладить гармоничные отношения. Если вы пока одиноки, не старайтесь повлиять на ход событий в устройстве личной жизни.

Стрелец

Игривое настроение поможет некоторым Стрельцам освежить чувства и вновь завоевать сердце любимого человека. Постарайтесь создать вокруг себя приятную обстановку, чтобы партнер смог настроиться на романтический лад. Поклонники приятно удивят одиноких Стрельцов.

Козерог

Это день не покажется вам скучным и серым, несмотря на отсутствие серьезных событий в личной жизни. Проявление заботы о любимом человеке наполнит смыслом все ваше время. Одиноким Козерогам звезды советуют произвести хорошее впечатление на нового знакомого.

Водолей

Если в этот день вы вместе со второй половинкой собрались нанести визит к знакомым, постарайтесь его отложить. Не исключено, что в результате общения с третьим лицом между вами появятся разногласия. Одинокие Водолеи будут действовать под влиянием сердечного порыва.

Рыбы ‌‌

В течение этого дня Рыбам нежелательно отступать от традиций, которым они следуют. Только в этом случае вы можете рассчитывать на то, что в вашей личной жизни все будет гладко и гармонично. Одиноким Рыбам день принесет появление влиятельного поклонника.