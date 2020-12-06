Деньги не лежат спокойно — финансовый гороскоп на 7-13 декабря

Венера в Скорпионе предвещает волнения из-за того, что деньги не лежат спокойно, а переходят из личного кармана в банк, становятся залогом, переводятся из одной валюты в другую и т. п.

В понедельник и вторник хорошо удастся кропотливая работа, связанная с подсчетами и наведением порядка. Посвятите эти дни разбору старых чеков и квитанций, сверке платежей, контролю доходов и трат. Среда обещает быть неясной, туманной, хаотической. Люди будут с трудом сосредотачиваться на практических делах. Поэтому проводить какие-либо финансовые операции не стоит. В четверг хорошо пойдут те дела, которые связаны с большими финансовыми потоками и финансовыми учреждениями. Можно обращаться в банк, страховую компанию, налоговую, к нотариусу. В пятницу астрологическая обстановка благоприятна для физического труда и индивидуального предпринимательства. В субботу нельзя ничего покупать, инвестировать, открывать депозит — деньги просто уйдут. В воскресенье любая информация будет сдобрена ложью. Не стоит верить коммерческим объявлениям и продавцам.

Овен ‌‌

У Овнов эта неделя складывается неоднозначно. Рекомендуется активнее проявлять свои таланты и способности. Вы сможете преуспеть в профессиональном обучении, в обмене мнениями с коллегами в ходе служебных командировок. Стремление к личностному развитию может положительно отразиться на повышении квалификации. Успешно проходит деловая переписка и контакты с иностранцами. Неделя благоприятствуют тем, кто привык свои дела решать самостоятельно. Удачное время для предпринимателей. Бизнесменам хорошо проводить рекламные мероприятия по продвижению своих товаров и услуг. Вместе с тем это достаточно проблемное время для тех, кто имеет сложности с законом. Старайтесь действовать строго в рамках служебных инструкций и норм закона. Отклонение от правил чревато штрафными санкциями. Особенно это касается водителей транспортных средств – нарушение правил дорожного движения могут привести к штрафам. Не исключены также проверки, ревизии, контрольные закупки.

Телец

В течение этой недели Тельцы смогут провернуть выгодную финансовую сделку. Хорошо в это время брать и давать деньги взаймы. У бизнесменов может открыться перспектива для получения финансовой поддержки от внешних инвесторов. Хорошо заниматься вопросами сокращения финансовых обязательств. Вы сможете ускоренным темпом погашать долги по кредитам или вовсе закрыть кредит. Этому будет способствовать рост финансовых поступлений. Многим из вас могут предложить дополнительную подработку на полставки, по совместительству или удаленно. Если вы помимо основной работы выполняете частные заказы, то количество заказов может увеличиться и это позволит существенно увеличить доходы. Вместе с тем эта неделя может быть связана с внезапными неожиданностями форс-мажорного свойства. В результате резкого изменения обстоятельств вам, возможно, придется вносить коррективы в свои планы и заниматься совсем не теми вопросами, которые намечались. Не лучшее время для работы в составе группы.

Близнецы

Внешние обстоятельства для близнецов на этой неделе могут складываться чаще всего неблагоприятно. Возможно, любые ваши усилия с целью проявления инициативы могут наталкиваться на осложнения и препятствия. Особенно это относится деловых контактов с влиятельными людьми и начальством. В деловыми партнерами также будет сложно договориться о сотрудничестве. В результате вам, вероятнее всего, придется подстраиваться под обстоятельства и отказываться от своих личных намерений. Вы сможете преуспеть тех вопросах, которые связаны с коллективным деловым взаимодействием в составе группы единомышленников. Например, хорошо пойдет работа в проектно-конструкторских бюро, в научно-исследовательских лабораториях. Собрание акционеров также пройдет успешно, и ваши личные интересы будут совпадать с интересами коллектива. Переговорный процесс на многосторонней основе также может успешно завершиться.

Рак ‌‌

Ракам в течение этой недели могут предложить новую, более статусную и ответственную должность. Причем решение придется принимать быстро, иначе шанс для карьерного роста может оказаться упущенным. Это время благоприятствует руководящим работникам – вы сможете урегулировать все сложные моменты в отношениях с подчиненными. Успешно выстраивается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. В рядовых сотрудниках фирмы будет особенно цениться последовательность и целеустремленность в действиях. Те, кто долго работает в одном направлении, могут добиться высокого результата. Наиболее проблемно могут сложиться дела у тех, кто берется за слишком сложную и трудоемкую работу. Есть риск того, что вашей квалификации может оказаться недостаточно для успешного выполнения плановых заданий. В связи с этим могут произойти технические неполадки и вынужденные служебные командировки с целью исправления допущенных ошибок.

Лев ‌‌

Львы в течение этой недели смогут провести успешные рекламные мероприятия. Также вы можете делать рассылку резюме в поисках новой работы – ваша информация может заинтересовать потенциальных работодателей. Это время может быть связано с удачными деловыми поездками. Преуспевают консультанты сетевого маркетинга. Бизнесменам рекомендуется активнее контактировать с иностранцами и теми, кто приехал из других регионов. Эти люди будут вам полезны в плане обмена мнениями. Хорошее время для публичных выступлений и популяризации своих знаний. Ученые смогут договориться с изданиями о публикации своих статей и книг. Вместе с тем это весьма неблагоприятное время для финансовых инвестиций. Игроки на бирже могут подвергнуться азартным желаниям и могут на какое-то время утратить самоконтроль – это может привести к крупным финансовым убыткам. Воздержитесь от любых финансовых спекуляций, особенно если это имеет отношение к валютным операциям. Крайне нежелательно оформлять новые кредиты.

Дева ‌‌

Девы, работающие в офисе, на этой неделе смогут улучшить условия труда на своем рабочем месте. Также может улучшиться психологический климат в трудовом коллективе. В целом работа пойдет в более спокойной и комфортной обстановке. Бизнесменам рекомендуется привлекать внешние инвестиции к работам по технической модернизации офисов, производственных и торговых площадок. Вложенные деньги вскоре могут многократно окупиться. Это время благоприятствует сделкам с недвижимостью, а также проведению ремонтно-строительных работ. Строители смогут своевременно завершить и сдать готовые объекты заказчику. Хорошо идет работа над финансовыми отчетами. Можно заниматься технической инвентаризацией имеющегося у вас имущества – это позволит лучше представлять свои материальные возможности и изыскивать финансовые резервы. Наиболее проблемной темой недели может стать деловое партнерское сотрудничество. Не лучшее время для ведения переговоров и подписания соглашений.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе рекомендуется активнее идти на контакты. Возможно, в поле вашего зрения появится человек с интересными предложениями по сотрудничеству. Спонтанные деловые поездки и встречи проходят удачно. Это время благоприятствует новым деловым знакомствам. Отношения, которые у вас завяжутся в эти дни, могут быстро перерасти во взаимовыгодное деловое партнерство. При возникновении сложностей в отношениях с деловыми партнерами, всегда есть возможность обсудить проблему и придти к взаимовыгодному компромиссному решению. Успешно сложатся отношения с клиентами при предоставлении индивидуальных услуг. Ваша работа будет пользоваться популярностью у клиентов, заказчиков. Вместе с тем это непростое время для выстраивания отношений с коллегами и подчиненными. Психологический климат в трудовом коллективе оставляет желать лучшего. Кроме того, в трудовом коллективе могут быть запутанные ситуации, связанные с нечетким распределением обязанностей.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут увеличить свои доходы. Вам могут предоставить выгодные заказы, с которыми вы сможете легко справиться. Также это хорошее время для приобретения технических навыков и совершенствования профессионального мастерства. В результате вы свою работу научитесь выполнять быстрее и качественнее. Благоприятное время для сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу. При возникновении сложностей в текущей работе вы всегда сможете обратиться за помощью и советом к коллегам – вам обязательно помогут. В целом эта неделя позволит вам в полной мере проявить свои лучшие деловые качества. Вместе с тем будьте осмотрительнее при принятии финансовых решений. Это особенно относится к бизнесменам, инвестирующим деньги в рискованные проекты. Возможно, вы поддадитесь азартному желанию получить все и сразу и вложите деньги в финансовую пирамиду. Велика вероятность потерять деньги на финансовых спекуляциях на бирже. В рекламные акции пока лучше не вкладывать деньги.

Стрелец

В течение этой недели Стрельцы будут способны проявить свои лучшие предпринимательские качества. Вам удастся повысить свою личную эффективность в работе. Это время благоприятствует личным инициативам и творческим начинаниям. Смелые решения индивидуальных предпринимателей принесут им удачу. Следует отметить, что ваше деловое поведение может отличаться изобретательностью и фантазией. Поэтому можно браться за новые дела и за решение запутанных вопросов – часто парадоксальные решения могут быть единственно верными. Вместе с тем это непростое время для завершения начатых ранее проектов, особенно касающихся проведения ремонтно-строительных работ и предоставления коммунальных услуг. При работе в офисе вы можете почувствовать некоторые неудобства. Уровень комфорта на рабочем месте оставляет желать лучшего, что может негативно отразиться на результате работы. Воздержитесь от подготовки отчетной документации – здесь у вас может быть допущено много ошибок и впоследствии многое придется переделывать.

Козерог

У типичных Козерогов на этой неделе могут осложниться дела, связанные с контактами, поездками и аналитической обработкой информации. Будьте предельно осмотрительными при использовании поступающей информации в работе. Велика вероятность того, что вам поступит ложная информация. И тогда принимаемые на ее основе решения могут привести к ошибкам и финансовым убыткам. Особенно нежелательно знакомиться с новыми людьми и давать им поручения. Цена слов и обещаний сейчас невысока, поэтому, вероятно, данные вам обещания так и останутся неисполненными. В зону риска попадает бизнес, связанный с торговлей, транспортом, сетевым маркетингом и социальными услугами. Вместе с тем на этой неделе могут увеличиться доходы от дополнительной подработки у тех, кто работает дома, дистанционно. Комфортные домашние условия позволят вам рациональнее использовать имеющееся у вас время. Если же вы работаете в офисе, то условия труда на рабочем месте могут улучшиться. Неделя благоприятствует семейному и строительному бизнесу.

Водолей

Водолеи на этой неделе будут иметь поддержку со стороны друзей и тех людей, которые вовлечены в сферу ваших экономических интересов. Успешно проходят контакты, поездки. Деловые связи имеют тенденцию к укреплению и расширению. Поступающая вам информация будет достоверной и своевременной. Это позволит вам принимать эффективные оперативные решения. Кроме того, вы сможете найти единомышленников и заручиться поддержкой тех людей, от которых зависит успех вашего дела. Отдавайте предпочтение умственному труду и в особенности аналитической обработке информации. Также вы будете удачливыми при совершении торговых сделок и при работе на транспорте. Консультанты сетевого маркетинга смогут привлечь к своим услугам новых заказчиков и подписчиков. Однако звезды советуют вам осмотрительнее принимать финансовые решения. Бизнесменам не рекомендуется вкладывать деньги в рискованные проекты. Особенно это касается коллективных проектов, где нет возможности проконтролировать эффективность расходования средств.

Рыбы ‌‌

В течение всей этой недели Рыбы, занимающие руководящие должности, смогут реализовать свои намерения, используя методы «мягкой силы». Ваши оппоненты вынуждены будут согласиться с вашими убедительными аргументами. Принимаемые вами управленческие решения будут взвешенными и способными принести максимальную финансовую отдачу. Если же вы работаете на подчиненных должностях, то уровень ваших доходов может существенно повыситься благодаря целенаправленному и упорному труду. Используйте эти дни для совершенствования стиля и методов в работе. Вы сможете повысить качество и уровень профессионального мастерства. Расходование денег будет вполне рациональным. Потраченные деньги будут использованы вполне практично и с пользой для дела. Вместе с тем старайтесь не проявлять неуместных инициатив, особенно если они идут вразрез с мнением вышестоящего начальства. Руководствуйтесь правилом о том, чтобы не делать того, о чем вас никто не просит.