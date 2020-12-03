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Как не наделать ошибок во время коридора затмений

Peopletalk48 минут назад
Фото: depositphotos

Коридор затмений – период, когда два затмения находятся в максимальной временной близости друг от друга: так, 30 ноября прошло лунное, а уже 14 декабря (если захочешь посмотреть, запомни время – 19:14) состоится солнечное.

И две недели между ними – тот самый период, который поможет наладить тебе жизнь, если ты веришь в силу Вселенной и прислушиваешься к советам астрологов.

С одним из них – психологом, основателем и преподавателем Школы астрологии, автором книг по межличностным отношениям и книги «Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звёзд» и ученицей Павла Глобы Лилией Любимовой (15 лет стажа!) – и поговорили!

Самыми сложными днями являются три для до затмения, само затмение и три дня после – это аура затмения. В этот период все знаки зодиака чувствуют и усталость, и потерю жизненных сил, и нервозность, иногда бывает наоборот: мы в это время испытываем, в зависимости от того как влияет на каждого человека затмение, какой-то прилив сил, желание активности, причем нездоровой. Здесь общий совет для тех, кто работает: самое главное – не поддаваться эмоциям, потому что здесь они совершенно не нужны, на эмоциях можно сделать много вещей. Второй абсолютно универсальный совет: не принимать никаких стратегически важных решений. Например, ещё вчера вы с мужем жили душа в душу, и вдруг на вас резко накатило желание развестись и собрать вещи – очень часто такие негативные эффекты в виде компульсивных решений даёт именно аура затмения или энергия всего коридора затмений. Поэтому «нет» скорополительным решениям, «нет» лишнему эмоционированию.

Дальше всё может быть индивидуально, с точки зрения влияния затмения, но общая история – отработка кармы. Затмения – это некий очиститель. Конечно, нельзя в затмения делать плановые операции, но мы понимаем, что есть внеплановые. Считается, что болезни, начавшиеся в затмения, могут иметь долгие последствия, но тут всё индивидуально. Бывает, конечно, и так, что в затмения нас покидают долгосрочные болезни, которые мучали долгий период времени. Затмения имеют очень разнообразные эффекты.

Я рекомендую всем в процессе всего коридора затмения вести дневник и записывать всё, что с вами произошло, потому что все эти моменты будут иметь место потом на протяжении аж 18 лет, только в более масштабированном виде. Обычно все события, которые закладываются в затмение, реализуются потом в течение полугода. Мне хотелось бы отметить один очень интересный день – 7 декабря. В этот день звёзды дают нам передышку, это срединная точка между затмениями, очень хороший по энергетике день, который даёт возможность передохнуть. Если есть какие-то важные дела, важные моменты – 7 декабря для них самое время. Срединная точка – точка максимальной свободы от энергии космоса, когда мы способны сами распоряжаться своей жизнью, судьбой, делами.
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