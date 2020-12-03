Астролог рассказала о влиянии «багровой луны»

Астролог Елена Кузнецова объяснила, что такой цвет спутника Земли связан со сменой времени года.

В ночь багровой луны, по словам специалиста, сбываются сны. Кузнецова напомнила, что 30 ноября было полнолуние и лунное затмение. Оно совершалось в девятом королевском градусе Близнецов.

«Это затмение связано с отношениями. Сейчас Близнецам фартит, а вот Стрельцам надо быть аккуратнее. Именно Стрельцам, рожденным 2 декабря», — рассказала астролог.

По ее словам, затмение сулит удачу Овнам, Весам, Водолеям и Близнецам. Кузнецова объяснила, что мы сейчас находимся в коридоре затмений. Это затмение попадает на ось катастроф, поэтому все события приобретают кармический характер. Уже в ближайшие дни можно будет ощутить на себе сильное влияние явления, а на Западе и в США ожидаются землетрясения.