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Приметы на 4 декабря: что нельзя делать в этот день

СОВА5 часов назад
Фото: СОВА

Лучше отказаться в этот день от алкоголя - совсем.

Считается, что тот, кто ослушается этого совета предков, может серьезно заболеть.

4 декабря нельзя отказывать в радушии и не принимать приглашение в гости. Считается, что чем добрее и отзывчивее вы будете в этот день, тем счастливее начнётся будущий год.

А вот от бытовых дел и всего, что связано с домашним творчеством, в эту пятницу лучше отказаться. Уборка, шитьё, штопание и ремонт нужно отложить на другой день.

Не рекомендовали наши предки стирать и менять постельное белье 4 декабря. Они верили, что в противном случае может наступить бессонница или станут сниться кошмары.

К вопросу о снах: в эту ночь они могут быть вещими. Существует даже такая примета: если погода с самого утра плохая, значит, сновидение исполнится в этот же день.

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