Как вести себя в 2021-м, чтобы весь год сопутствовала удача

Белый Бык – символ независимости, патриархальности, и что очень радует, материального благополучия.

Так что у многих должны решиться в будущем году финансовые проблемы. Однако Бык – животное непредсказуемое и упрямое. Нельзя только полагаться на него, надо верить, прежде всего, в свои силы и возможности. Запомните: бык трудолюбив и не любит лентяев. Так что в новом году придется много работать.

Астролог Натали Сван дает советы, как себя вести в 2021-м, чтобы все 12 месяцев сопутствовала удача.

Овен настойчив, Бык упрям. К чему же надо быть готовыми? Сразу скажем, что такой тандем весьма противоречив. С одной стороны, представителям этого знака зодиака в этом году сопутствует удача, с другой придется не так легко, потому что даже в самых простых ситуациях могут ожидать непредсказуемые моменты. Одно можно сказать точно: вас ждут успехи в карьере или собственном бизнесе. Но не откладывайте дела в долгий ящик, промедления могут сказаться плохо и вы потерпите неудачу. В личной жизни у Овнов будет затишье. Семейных ждет размеренная жизнь, а одинокие будут избавлены от приключений.

Знак Тельца с хозяином года – братья-близнецы, а потому в этом году представителей этого знака ждет много счастливых моментов. Мужчины Тельцы смогут отлично самореализоваться, женщины обязательно найдут сильное плечо. Даже если весной возникнут трудности с деньгами, вскоре они будут преодолены, поскольку появятся различные способы заработка. Не унывайте! Летом вы уже будете готовы к путешествиям и новым открытиям. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Выбирайте морские курорты, там вы наберетесь сил и удача вам будет продолжать сопутствовать.

Близнецы в 2021- м году уйдут с головой в любовные драмы. Даже женатые и замужние будут готовы к изменениям в личной жизни. Но тут, главное, все правильно расставить по своим местам и понять насколько ценной для вас является поддержка семьи. Интрижки на стороне – это всего лишь временное явление. В финансовом плане не ожидайте больших удач, однако продолжайте усиленно работать. Бык это оценит. Кроме того, в 2021 -м году хорошо пройти дополнительное обучение, в будущем ваши старания окупятся.

Раки всегда найдут повод и для беспокойства, и для шутки. Им надо поменьше суетиться и расставить приоритеты. Не стоит обращать внимание на начальство, которое в начале года активизируется со своими придирками. Вскоре все наладится. Не надо рассчитывать на манну небесную, ее в этом году точно не будет. Однако энергия года Быка гармонизирует внутреннее состояние Раков и вселит в них уверенность в своих силах. Следите за своим здоровьем, возможно, весной вам надо выделить время для неспешного отдыха в кругу самых близких, чтобы нормализовать свое психическое состояние.

Львам надо быть напористыми, смелыми и проявить сверхусилия, чтобы все намеченные дела свершились. Сразу скажем, что в бизнесе не будет ярких удач, однако отчаяние здесь не поможет, только труд, кропотливый и каждодневный, позволит держаться на плаву. Возможно, придется взять кредиты. Но к этому надо отнестись спокойно. В любви Львам будет везти больше. Мужчина может встретить ту единственную, с которой проживет всю жизнь. Семейные Львы будут купаться в любви своих близких. Женщины будут окружены вниманием своих вторых половинок, которые всегда придут на помощь.

Будущий год не несет для этого знака зодиака никаких потрясений. Они обретут душевное спокойствие и равновесие. На первый план для них выйдет семья, они будут посвящать больше времени детям. При этом карьера у Дев будет идти как по маслу, без особых проблем. Возможно, весной они даже увлекутся новым делом, которое так сильно вдохновит их и зажжет изнутри. Это принесет в их жизнь еще большую гармонию. Осенью надо быть более собранными, наладить отношения с друзьями и партнерами. Не стоит отказываться от совместных поездок.

Весы в будущем году посетит вдохновение. Весь год белого металлического Быка будет отмечен мощным приливом творческой энергии. Они займутся любимым делом. Не стоит надеяться на финансовое благополучие, однако и голодать тоже не придется. Однако в конце года Весы могут разочароваться в близких и друзьях. Предательство, непонимание: все это внесет в жизнь нестабильность. Остается посоветовать только одно: уметь прощать.

Этот знак не избалован постоянными удачами, поэтому всегда готов к борьбе. В будущем году Скорпионы продолжат слаженно работать, поставят себе очередные цели и будут делать все, чтобы их достигнуть. Иногда друзья и близкие будут обвинять их в излишней самоотдаче, но по-другому они не могут. При этом им придется успевать везде и всюду, семья также требует времени и любви. Осенью Скорпионов ждет финансовая удача и после этого им необходим отпуск, где они накопят силы перед очередным рывком.

И удачи, и разочарования ждут на жизненном пути Стрельцов. Однако раскисать точно не стоит. Ведь, как известно, черная полоса всегда меняется на белую. И даже случится такое, что у Стрельцов исполнится их самая заветная мечта, причем, совсем неожиданно. Надо только настроить себя не позитив. Также стоит посоветовать Стрельцам заниматься спортом, вы можете выбрать даже тот вид, который ранее вам был неинтересен, именно он поможет поправить здоровье не только физическое, но и психическое.

Представители этого знака зодиака, как всегда, будут упрямствовать, будь то на работе или в семье. Порой это будет приносить отрицательные эмоции окружающим. Поэтому Козерогам надо быть сдержаннее, иначе Бык не будет церемониться и получится так, что можете потерять работу или разорвать отношения с близкими. Этот год будет благоприятствовать рождению детей.

Вашу бы энергию да в мирное русло! Так можно сказать про этот знак зодиака. В 2021 – м снова будет много телодвижений, суеты, сомнений, и только к весне придет осознание того, что надо быть спокойнее, не обращать внимание на многие вещи. Не вздумайте менять работу в этом году, иначе потом придется долго искать новую. Не ссорьтесь со второй половинкой, поскольку нервы у нее могут не выдержать. Одинокие Водолеи будут добиваться женщин, которые им не подходят, поэтому не стоит удивляться, что в конце года они снова будут в поисках. Женщины, наоборот, найдут того, о ком мечтали, правда, розовые очки надо снять сразу и лучше увидеть недостатки возлюбленного в самом начале отношений, чтобы не разочаровываться.

2020-й уходит и можно спокойно выдохнуть. Рыбам пришлось не сладко в год Крысы: были проблемы с деньгами, детьми, здоровьем. А вот Бык будет более добр к представителям этого знака. Он приготовил им путешествия, новые знакомства и яркие моменты. Однако не стоит ждать этого прямо в январе. Придется еще поработать над своими финансами, но не стоит с головой уходить в карьеру, не забывайте про своих ближних.