Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Главные манипуляторы среди знаков зодиака

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Астрологи назвали топ-5 знаков зодиака, обладающих редкими способностями манипулировать.

Люди, родившиеся под этими созвездиями, не остановятся ни перед какими преградами, чтобы заставить других выполнить желаемое.

Овен

Овны не считают зазорным идти по головам на пути к своей цели. Они с легкостью оправдывают свои манипуляции другими людьми, ведь искренне считают, что власть — это то, для чего они рождены.

Близнецы

Близнецы часто используют манипуляцию близкими в качестве собственного развлечения. Ведь главные их враги — скука и рутина. Они без зазрения совести добиваются от родных и друзей желаемых подарков или пополнения банковского счета.

Рак

Раки пользуются манипуляцией в крайних случаях. Но они поистине профессионалы этого дела. Каждая подобная акция тщательно продумана и порой представляет настоящую театральную постановку. Грубая лесть, слезы, истерики — всем этим представитель этого знака владеет виртуозно.

Лев

Львы — венцы мироздания и центры вселенной. Они уверены, что окружающие люди не могут этого не знать. Представители знака считают нормой оказывать давление на близких и с царской снисходительностью позволяют им исполнять их прихоти.

Стрелец

Стрелец идеален. Поэтому ждет от окружающих признания и любви. Он принуждает к этому родственников, друзей и коллег. Если же кто-то из них сопротивляется, то навсегда лишается благосклонности представителей этого знака зодиака.

Техниками манипуляции в той или иной степени могут обладать представители любых знаков зодиакального круга. Но у вышеперечисленных пяти эта способность выражена максимально ярко.

Последние новости
Психолог рассказала, что говорит о мужчине тип женщин, который он выбирает
Астролог объяснила, почему последний месяц до дня рождения проходит тяжело
Психолог рассказала, как выбрать подарок на Новый год и не прогадать
Знаки зодиака

Читайте также

Что приготовил 2021-й людям, родившимся в годы, оканчивающиеся на 0, 1 и 4

Психолог рассказала, как выбрать подарок на Новый год и не прогадать

Зачем Николай I сослал духоборов на Кавказ