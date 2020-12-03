Что форма глаз может рассказать о характере

Глаза – «зеркало души» и первое, на что мы обращаем внимание при знакомстве с человеком.

По форме глаз физиогномисты (ученые, распознающие характер человека по лицу) могут рассказать много интересного. Сегодня они поделятся этим знанием с вами.

Большие глаза считаются одними из самых привлекательных для лиц противоположного пола. Но их обладатели притягивают внимание не только внешней красотой и выразительностью. Обычно эти люди искренни, общительны, склонны к эмоциональной реакции на происходящее.

Маленькие глаза говорят о твердых жизненных установках и моральной устойчивости обладателя. Такие люди – верные друзья и супруги, но часто ревнивы и подозрительны по отношению к окружающим.

Глубоко посаженные глаза характерны для мечтателей. Эти люди чувствительны, легко ранимы и доверчивы. Они обладают спокойным характером, ценят стабильность во всем и никогда не рискуют, чем часто лишают себя шанса на успех. Имеют склонность к точным наукам и хорошо управляют финансами.

Глаза «навыкате» выдают человека энергичного, решительного, часто – с большими амбициями. Обладатели этой формы глаз склонны к рискованным поступкам и азартным играм, когда на карту может быть поставлено все. Они общительны и отличаются импульсивностью поведения.

Миндалевидные глаза создают впечатление загадочности. Чаще всего встречаются у жителей восточных стран. Люди с такими глазами внешне выглядят невозмутимыми, но внутри бушуют эмоции. Открыть свои чувства они могут только кругу близких людей.

Обладатели раскосых глаз – самоуверенные оптимисты. Способны любую ситуацию развернуть в свою пользу. Безоговорочно верят в себя и свою удачу, поэтому часто выходят «сухими из воды». Могут поступать смело, но иногда безрассудно.

Глаза «треугольной» формы встречаются достаточно редко. Их обладатели обладают житейской мудростью, но часто выбирают профессии, связанные с физическим трудом. Эти люди больше любят говорить, чем делать и редко добиваются высот в карьере.

Люди, у которых внешние уголки глаз опущены вниз, внешне производят впечатление вечно печальных. На самом деле, они очень добрые и заботливые и всегда ставят интересы окружающих выше собственных. Они – любители животных. Среди обладателей таких глаз много людей помогающих профессий.

Теперь, глядя в глаза, вы можете увидеть характер человека.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог