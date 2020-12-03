Что подарить на Новый год детям по знаку зодиака

Приближается самый долгожданный и волшебный праздник — Новый год, а вместе с ним и трепетный момент выбора подарков для друзей и близких.

Из года в год мы задаемся одним и тем же вопросом: что выбрать? Каждому из нас хочется, чтобы его подарок вызвал радость и теплые чувства, а не пополнил список ненужных вещей. Тут на помощь приходит астрология! В знаке зодиака скрыто огромное количество информации о человеке: сильные и слабые стороны, страхи, предпочтения и даже основы характера. Опираясь на эти знания, можно с легкостью выбрать именно тот подарок, о котором мечтает человек. Так что же подарить каждому знаку зодиака?

Это очень импульсивный знак зодиака, поэтому для Овнов хорошо подойдут подарки, связанные со спортом и активным отдыхом. Дети-Овны также придут в восторг от презентов, с которыми можно побегать, попрыгать или пострелять. Выбирая им подарок, обратите внимание на велосипед, коньки, пистолетики, карнавальные костюмы пиратов и смелых диснеевских принцесс.Овны от природы непоседы, им все быстро надоедает, поэтому важно, чтобы подарок был актуален именно в зимний период времени.

Присмотритесь к Овну, если у него есть какое-то хобби, подарок, связанный с ним, также вызовет большой восторг. В случае если вы совсем запутались и не знаете, что подарить, Овен — это тот знак зодиака, который совсем не обидится, получив денежный конверт. Поскольку он сам всегда четко знает, что именно ему надо купить.

Телец является гурманом и эстетом. Поэтому он, как никто другой, будет рад получить в подарок кофеварку, пылесос, шуруповерт и другие необходимые в быту вещи. А все потому, что уют и комфорт в доме для них всегда стоит на первом месте.Но не стоит забывать, что Телец — знак очень практичный. При выборе техники необходимо отдать предпочтение дорогой и качественной вещи, а не дешевому аналогу.

Также Тельцы просто обожают ювелирные украшения. При выборе подарка для этого знака зодиака необходимо помнить, что он должен приносить не только эстетическое удовольствие, но и пользу.Тельцы совсем не любят бесполезные вещи в быту.

Дети, рожденные под этим знаком, также будут в восторге от дорогих практичных подарков. Подарите им детские умные часы или колонку, читающую сказки, и реакция не заставит себя долго ждать.

Близнецы — активный знак зодиака, которому сложно усидеть на месте дольше 5 минут. Им отлично подойдет подарок, который можно использовать сразу же. Близнецы очень любопытны и любознательны, легко усваивают новую информацию, поэтому сертификаты на обучение, книги, игры с заданиями очень их порадуют.

Этот знак зодиака просто обожает сюрпризы!Поэтому неожиданная поездка с последующим активным времяпрепровождением тоже хорошо подходит в качестве подарка как взрослому Близнецу, так и совсем маленькому. Основное правило при выборе подарка Близнецу: не покупать ничего банального и практичного. Для них это слишком скучно.Непростой знак зодиака. Он чувствительный и скрытный. Именно поэтому узнать, что на самом деле он хочет получить в подарок, довольно сложно.

Раки очень привязаны к приятным воспоминаниям из прошлого.Поэтому такие подарки, как оформление семейного альбома с фотографиями, фотокниги, картины из общей фотографии, очень порадуют Рака. Также приветствуются подарки, которые можно применять в быту, создавая уют. Рак — знак водной стихии, поэтому он будет очень счастлив получить в подарок сертификат в SPA или путевку на море. Если говорить о маленьких представителях данного знака зодиака, они будут рады билетам в аквапарк, абонементу в бассейн или милой и памятной мягкой игрушке.

Это знак зодиака, который очень любит роскошь. Львы обожают быть всегда в центре внимания, и им это великолепно удается. Они уверены, что они достойны самого лучшего.

Выбирая подарок для Льва, ни в коем случае нельзя мелочиться.Они любят яркие, блестящие подарки, лучше всего подойдут подойдут дорогие брендовые вещи. Но они также будут рады и небольшому подарку, подчеркивающему невозмутимый образ Льва. Люди данного знака зодиака просто обожают комплименты, поэтому, что бы вы ни подарили, добавьте несколько приятных слов, тогда Лев будет просто счастлив. Это правило распространяется и на совсем юных Львов.

Дева — это самый рациональный знак, который все подвергает тщательному анализу. Подарки для Девы должны быть качественными, красивыми, а самое главное полезными в быту. Это очень требовательный знак с непредсказуемыми желаниями. Поэтому самым простым вариантом подарка Деве, который точно придется ей по вкусу, является денежный конверт или сертификат.

Девы просто ненавидят хаос и всю жизнь стремятся «разложить все по полочкам». Поэтому если вариант с конвертом вам кажется слишком скучным, подарите Деве что-нибудь для систематизирования и ухода за вещами. Отлично подойдут шкатулки, красивые коробки или мини-пылесос. Маленькие Девы будут рады получить в подарок органайзеры, комоды, кукольные домики. Но никогда не дарите Деве любого возраста мягкие игрушки и сувениры. Для них это абсолютно бесполезные вещи!

Это эстеты с прекрасным вкусом, поэтому и подарок должен соответствовать. При этом Весы очень любят сюрпризы и для них очень ценно получить в подарок совершенно неожиданные вещи. При выборе подарка для Весов уделите особое внимание упаковке, потому что для них процесс ожидания и предвкушения зачастую гораздо важнее самого подарка.

Этот знак зодиака высоко ценит уют.Поэтому взрослые представители будут рады новому красивому светильнику или утонченной картине, в то время как совсем маленькие Весы придут в восторг от постельного белья. И помните, этому знаку зодиака от природы очень сложно дается выбор! Поэтому не стоит ставить Весов перед выбором подарка себе, этот процесс будет очень мучителен для них и не принесет в конце никакой радости.

Это знак зодиака, которому сложнее всего угодить с подарком. Скорпионы ненавидят банальные вещи, поэтому подарок для них, в первую очередь, должен быть оригинальным. Также этот знак любит приключения, путешествия и экстрим, увлекается мистикой и тайнами. Поэтому, выбирая подарок Скорпиону, обратите внимание на экзотичные варианты подарков: техническая новинка, старинные вещи, которые будут дополнять интерьер, редкие камни.

Также этот знак будет рад получить приятные или смешные сувениры. Маленькие Скорпионы придут в восторг от серии детских детективов или домашнего спортивного комплекса. Главное — никогда не спрашивайте Скорпиона о том, что ему подарить, поскольку, вероятнее всего, вы получите ответ «ничего».

Этот знак зодиак будет рад получить любой подарок, причем больший восторг вызовет именно сам факт подарка, а не его содержимое. Больше всего они любят путешествовать, поэтому идеальным подарком для них будет туристический тур или аксессуар для путешествий: подушка для самолета, термостакан или даже удобная пара кед.

Также Стрельцы будут особенно рады получить сертификат на обучение или в фитнес-клуб. Юные представители этого знака зодиака очень активны и не представляют свою жизнь без спорта, поэтому для них отлично подойдут тренажеры, скакалки, боксёрская груша или абонемент в спортивную секцию. А вот деньги — не самый удачный подарок для Стрельца, поскольку от природы это очень расточительный знак, не имеющий склонности к накоплению.

Это консервативный и практичный знак зодиака. Поэтому подарок должен быть и красивым, и функциональным.Козерог, как и другие представители земной стихии, будет очень рад получить в подарок конверт с деньгами.

Сильная сторона Козерога — логика, поэтому различные головоломки, развивающие игрушки и литература очень подойдут в качестве подарка Козерогу. Это очень трудолюбивый знак зодиака, поэтому обратите внимание на подарки для релакса: сертификат в SPA, на массаж или даже домашний мобильный массажер приведут в восторг любого Козерога.

Водолей не зациклен на стоимости или практичности подарка, ему куда интересней его оригинальность и креативность.Это тот самый знак, про которого говорят «ему важен не подарок, а внимание».

Водолей — это постоянные эмоции, потому он будет счастлив получить такие подарки, как прыжок с парашютом или сертификат на прохождение квеста. Не меньший восторг у данного знака вызовут и технические новинки, облегчающие жизнь: колонки с голосовым помощником, система «Умный Дом», чайники и мультиварки, которые можно включить при помощи мобильного приложения. Ребенок-Водолей будет рад получить в подарок детскую энциклопедию или игрушку, о которой он давно мечтал. Помните, для Водолея главное — эмоции! Поэтому прислушайтесь к его желаниям и мечтам и осуществите их.

Эмоциональные, мечтательные, творческие, чувственные, романтичные Рыбы в подарке ценят больше всего внимание и эмоции, с которыми им его дарят. Поэтому подарок должен быть от всего сердца.

Рыбы будут очень рады подарку, который сделан или организован своими руками. Также представители этого знака зодиака являются настоящими меломанами, поэтому придут в восторг от подарка, связанного с музыкой: билеты на концерт любимой группы, музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, колонки».