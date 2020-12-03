Желание работать улетучится — финансовый гороскоп на 4 декабря

Сегодня будет сложно заставить себя шевелить мозгами или руками.

Овен ‌‌

У Овнов в этот день повышается риск производственного травматизма. Если ваша работа связана с техникой и механизмами, то старайтесь строго соблюдать правила техники безопасности. Также звезды советуют воздерживаться от проявления инициатив. Нелегко пройдет этот для работников кредитно-финансовой системы. При проведении банковских операций может произойти зависание денежного перевода.

Телец

У Тельцов в первой половине дня возможны нарушения договорных обязательств при выполнении профессиональных обязанностей. Возможно, ваши деловые партнеры или клиенты не выполнят обещаний, и вы из-за этого понесете финансовые убытки. Это не лучшее время для подписания договора о трудоустройстве и об аренде помещения. При выполнении частных заказов могут быть задержки с оплатой.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня будет трудно сосредоточиться на текущих делах. Дело в том, что часто может поступать посторонняя информация, которая будет отвлекать вас от выполнения работы. Это может привести к потере драгоценного рабочего времени. Также могут испортиться отношения с коллегами по трудовому коллективу.

Рак ‌‌

В профессиональной деятельности Раков основной проблемой сегодня может стать недостаточная оценка вашего труда. Вы будете много работать, однако оплата за проделанную работу может оказаться ниже трудозатрат. Кроме того, это неблагоприятное время для взаимоотношений с начальством.

Лев ‌‌

У Львов сегодняшний день складывается достаточно нервно. Из-за этого может снизиться результативность и уровень работоспособности. Особенно это касается тех, кто работает самостоятельно, занимается индивидуальной трудовой деятельностью. С наибольшими затруднениями столкнутся те, кто работает дистанционно, выполняя заказы через интернет.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня следует воздерживаться от деловых контактов, поездок, встреч. В это время вам может поступить информация, которая негативно повлияет на вашу деловую активность. Старайтесь держаться в стороне от всевозможных слухов, сплетен и интриг – эти темы могут выбить вас из рабочего ритма. Вторая половина дня неблагоприятна для финансовых операций и заимствований.

Весы ‌‌

Весам, проходящим профессиональное обучение, в этот день вряд ли стоит участвовать в дискуссиях, идти на экзамены или выполнять контрольные задания. Во всем этом вас могут поджидать досадные неудачи. При деловом взаимодействии с партнерами вы можете столкнуться со случаями необязательности и нарушения договоренностей.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день складывается неблагоприятно для карьеры. В первой половине дня старайтесь не пересекаться с начальством без особой необходимости. Ваши инициативы не найдут понимания и поддержки, более того, вас могут обвить в самоуправстве и превышении полномочий. Во второй половине дня может ломаться техника, и вы рискуете потерять много времени на устранение неполадок.

Стрелец

У Стрельцов, проходящих профессиональное обучение, могут возникнуть проблемы с преподавателями. Склонность к прогулам и поиску обходных путей при выполнении контрольных заданий не останется без внимания преподавателей. В профессиональной деятельности сейчас важно сохранять свое реноме – ваша репутация может пострадать от какой-то тайной или неофициальной деятельности.

Козерог

Козерогам в этот день звезды советуют обходиться без финансовых заимствований, даже если сейчас вам придется испытывать острую нужду в деньгах. Если у вас есть электронные платежные средства, то рекомендуется усиливать меры безопасности своих сбережений – менять пароли, подключать более надежные системы защиты от несанкционированного доступа.

Водолей

Основной проблемной темой для типичных Водолеев сегодня будет соблюдение договорных обязательств. Вы можете столкнуться с нарушением обязательств и обещаний деловыми партнерами. Также со своей стороны вам не следует допускать нарушений действующих договоренностей, соблюдать сроки выполнения тех или иных работ.

Рыбы ‌‌

Сегодня утром Рыбы могут проспать и опоздают на работу. Также возможно, вам потребуется в течение первой половины дня отлучиться с рабочего места. Все это будет связано с усилением подсознательного нежелания работать. Поэтому косвенно ваши внутренние желания будут негативно отражаться на результатах работы. Это не лучшее время для работы с документами, отчетами.