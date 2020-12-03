Азарт и креативные идеи — гороскоп на 4 декабря

19-20 лунные сутки. В первой половине дня аспект Луны к Сатурну советует умерить амбиции и аппетиты, набраться терпения, уважать правила и ограничения.

Возможен тупик. К вечеру Луна во Льве добавит энергии, азарта и свежих креативных идей, снимет лишние барьеры. Вновь станут доступными многие пути и каналы связи. Начнут поступать новости. В это время можно продолжить путь, разговор, игру, исследование, тренировку, а также завязать знакомство на будущее или сделать шаг в обучении новому перспективному делу. Зоной сюрпризов станут финансовые и любовные дела, здесь лучше избегать авантюр и поспешных решений.

Овен

Утром Овнам придется блюсти семейные традиции, домашние порядки или уважать правила той территории, на которой они оказались. Возможно препятствие, контроль, упадок сил, пауза в делах, тупик. Вторая часть дня подарит спортивный азарт и силы для маневра, позволит наладить связь, набрать темп или вернуться в игру. Вы сможете продолжить путь или исследование, взяться за новое или параллельное дело.

Телец

В первой половине дня Тельцам не стоит сетовать на ограничения извне. В основном, они окажутся им во благо - например, уберегут от попытки идти по привычному, но уже бесперспективному пути. Во второй половине дня досаду развеет свежая новость, новый яркий, романтичный или забавный поворот событий. Минута волнения или сюрприз возможны в связи с домом, личной жизнью, детьми, грядущими каникулами.

Близнецы

Утром звезды призывают Близнецов к экономии и порядку, советуют повременить с крупными тратами. Важнее прибыли и прогресса будет готовность обрезать или минимизировать связь с прошлым (например, закрыть долг по налогам). Все активные мероприятия, включая игры, контакты, поездки, эксперименты, тренировки и рекламные акции, лучше отложить на вечер: в это время новости и нужные люди найдут вас сами.

Рак

В первой половине этого дня главной задачей Раков будет строгое соблюдение правил, обязательств, законов, профессиональных и этических норм, своих или чужих границ. Стоит помнить, что дисциплина - не только наказание, но и защита. К вечеру можно вознаградить себя за лишения чем-то необычным: оригинальной покупкой, новым блюдом. Стоит быть в курсе финансовых новостей и дел в сообществе друзей.

Лев

Львов звезды сегодня предостерегают от быстрого выхода на арену событий. Утро лучше провести в уединении, покое или в фазе аскезы, а все личные инициативы и участие в публичных мероприятиях отложить на вечер. В конце дня внезапно изменится ваш настрой, вы будете «в ударе» как спортсмен, рекламщик, писатель или оратор. Стоит избегать излишне эксцентричного поведения и вычурного словотворчества.

Дева

Для Дев день может начаться с мнимой предсказуемости будущего и ограниченности горизонтов. Свободу многих Дев свяжет стандартный взгляд на вещи, инерция прошлого или давняя привычка. К вечеру что-то заставит их изменить своему консерватизму и разглядеть впереди новые оригинальные возможности. Увидеть ситуацию в ином ракурсе помогут мировые новости, семейные разговоры, сообщения детей или друзей.

Весы

В первой половине дня Весов будет многое сковывать. В роли оков могут выступать старые дедлайны, устаревшие стратегии, профессиональные, должностные, семейные, возрастные и другие барьеры. Возможен контроль «сверху», проверка. Зато во второй половине дня большинство Весов получит свободу слова, перемещений и творческой мысли. Осторожность потребуется в любовно-интимных делах и в финансовой сфере.

Скорпион

Скорпионам звезды сулят стабильную предсказуемую обстановку в первой половине суток и сюрпризы во второй. Если вы не хотите неожиданностей и предпочитаете стандартные знакомые пути, лучше действовать с утра. Вечером выше вероятность нетипичных моментов в чужом поведении. Вас могут поставить в тупик капризы партнера или клиента, новые требования начальства, перемены во взглядах друзей и близких.

Стрелец

Стрельцам нужны осторожность и выдержка в первой половине дня. Это не лучшее время для рискованных начинаний, отправки в далекий путь, для знакомства или выступления с предложением. Вторая половина дня снимет барьеры, нужный вам путь или канал связи внезапно окажется открыт. Не стоит медлить с важным письмом, поездкой, хитроумным маневром, первым шагом в обучении, возвратом к игре или тренировке.

Козерог

Сегодня Козерогам в любой ситуации не повредит осмотрительность, при этом утром и вечером могут требоваться разные меры предосторожности. В первой половине дня вам будет достаточно соблюдать стандартные правила безопасности. Вечером старые системы предупреждения неприятностей окажутся малоэффективными, придется поискать менее традиционные пути. Лучше воздержаться от инвестиций и любовных авантюр.

Водолей

В первой половине дня звезды советуют Водолеям заниматься рутиной. Не стоит откладывать необходимые дела (включая лечебные процедуры) на вечер, так как в конце дня у вас может неожиданно появиться совсем другая программа действий. Вас могут пригласить на социальное, спортивное, детское или деловое мероприятие, позвать на дружескую вечеринку, на концерт или на оригинальное романтическое свидание.

Рыбы

Рыбы сегодня легко управляют своими чувствами и реакциями в начале дня: в это время их выручают привычка и опыт. А вот вечером ситуация далека от стандартной. Вас, ваших детей или знакомых могут окружить новые яркие соблазны, против которых пока нет «иммунитета». Могут отсутствовать четкие правила в новых видах работы, игры, лечения. В любом эксперименте нужна мера, чтобы не навредить здоровью.