Живем, играючи — гороскоп на 5 декабря

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве поддерживает спортивный и игровой азарт, усиливает тягу к самовыражению.

Не стоит забывать и об интеллектуальном наполнении событий: расширении кругозора, освоении новых горизонтов и пространств. Полезно попробовать себя в новом оригинальном хобби и завязать знакомства на будущее в группе по увлечению. Хорошо посещать стадионы, театры, концертные залы, транспортные узлы, международные мероприятия, иностранные сообщества, игровые и учебные площадки. Детям желательно обеспечить развивающие игры. Не самый удачный день для бизнеса, покупок, занятий дизайном, развития романа.

Овен ‌‌

Этот день не дает Овнам скучать, помогает одновременно разминке их ума и тела. Он хорош для спорта, подвижных игр, приключений, путешествий, активных поисков, предварительной разведки, обучения новому хобби. Можно поддаться вдохновению, импульсу, случаю. Калейдоскоп впечатлений поможет проще смотреть на мелкие финансовые и любовные осечки. Любые занятия будут способствовать расширению кругозора.

Телец

Тельцов день настраивает на творческий лад. Не исключено, что в необычном ярком духе и в нетрадиционной обстановке пройдет весь уик-энд. Главными генераторами идей могут стать ваши домочадцы, друзья, дети, гости, коллеги по путешествию или новому проекту. Дух креатива и авантюры может иметь для вас обратную сторону, в виде избытка эмоций, растущего дискомфорта и отсутствия гармонии в отношениях.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше быть «в потоке»: среди людей, в гуще событий. Можно провести день в толпе, в дороге, с друзьями или с детьми, на подвижном или познавательном мероприятии (спортивном матче, экскурсии). Хорошо адаптироваться к чужой стране, практиковаться в иностранном языке. Многие Близнецы станут чьей-то верной тенью, сыграют роль интервьюера, переводчика, встречающего, дублера, суфлера.

Рак ‌‌

День подскажет Ракам варианты финансового креатива и будущего заработка. Вас может привлечь игра на бирже, сделка через друзей, оригинальный шоппинг или инвестиция, попытка заработать на своих талантах в режиме фриланса или на продаже детских вещей. Лучше выделить для этого отдельный бюджет, так как исход эксперимента непредсказуем. Не исключены непредвиденные траты, например, на стартовый взнос.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам делать ставку на свои дарования и умения, а также на способность играть, зажигать и вдохновлять. Недостатки имиджа и погрешности стиля не так уж важны, если вы - носитель набирающей популярность идеи или живой пример прогрессивного образа мысли. Имеют значение технические скиллы, ловкость, скорость, мастерство, педагогический или тренерский талант, спортивная форма.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не стоит выдвигать свои нужды на первый план. Звезды советуют поддерживать общий разговор, участвовать в мероприятиях, почаще демонстрировать окружащим свой оптимизм, скрытые креативные таланты, чувство юмора, готовность к совместной игре и приключениям. Если вы предпочитаете уединение, используйте его творчески. В любви этот день склоняет к показной инициативе и драматизациям.

Весы ‌‌

Сегодня звезды предлагают Весам весело провести время, но советуют думать не только о развлечениях. События этого уик-энда помогают наращивать рейтинг, заводить друзей и создавать контакты на будущее. Платой за хорошие перспективы могут стать моменты дискомфорта и непредвиденные траты. Возможна временная неразбериха в любви и дружбе, в творческих замыслах, в планах на период отпуска или каникул.

Скорпион

Скорпионам этот день создает проблемы с деньгами, стилем, вкусом и личным комфортом. Придется надеть чужую маску или неудобный наряд, раскошелиться на подарок или показной жест внимания. В процессе игры на публику легко выдать ей свои интимные чувства. Звезды не советуют покупать в эти сутки одежду, аксессуары и косметику (особенно, для повседневного пользования). Нежелательны сделки и платежи.

Стрелец

Стрельцы сегодня в хорошей интеллектуальной и физической форме, что позволяет им всюду держать темп, добиваться результатов в учебе, играх и спорте, не уставать в пути, находить понимание с иностранцами, ладить с попутчиками, удачно выступать в роли переводчика или комментатора, в качестве ученика, проводника или наставника. Важно избегать «звездной болезни», не становиться судьей и критиком.

Козерог

Сегодня звезды предлагают Козерогам необычные сюжеты с долей риска, подарки с изюминкой и сопутствующие яркие эмоции. Ситуации «на грани» могут ждать вас в бизнесе, любви, воспитании детей, на отдыхе, в гостях, в процессе шоппинга, поиска творческих решений или подготовки к празднику. День хорош лишь для игр и приключений. Не стоит принимать что-либо всерьез и начинать дела на постоянной основе.

Водолей

Сегодня успехи Водолеев зависят от разборчивости и дальновидности. И в делах, и в любви звезды советуют вести игру открыто и честно. В ваших интересах участвовать лишь в тех комбинациях, которые вам понятны и выгодны, и отклонять коварные подачи, которые ставят вас в сомнительное положение. В противном случае, вас ждут эмоциональные, финансовые, карьерные и другие проблемы, сейчас или в будущем.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам не стоит нацеливаться на взятие серьезных высот. Крупные успехи в новых делах могут оказаться для вас не самым хорошим знаком. Не исключено, что за легкий старт и быстрый прогресс вы заплатите немалую цену (подпортите здоровье, создадите себе или другим лишний фронт работ на будущее). День благоприятен для согревающих процедур, легких игр и тренировок, занятий лечебной гимнастикой.