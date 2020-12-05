Храните тайны партнера — любовный гороскоп на 5 декабря

Будет сложно не обсудить с кем-то открывшуюся информацию, но поддержать партнера — важнее.

Овен ‌‌

Некоторые Овны будут склонны к скоропалительным и опрометчивым решениям. Переменчивость настроения может серьезно повлиять на гармонию отношений с любимым человеком. Если вы пока одиноки, задумайтесь о расширении способов знакомств с потенциальными избранниками.

Телец

Звезды подсказывают, что Тельцам в этот день стоит воздержаться от излишней откровенности. Желательно более тщательно обдумывать сказанное. С одинокими Тельцами может произойти забавное недоразумение, которое приведет к началу яркой любви.

Близнецы

Близнецам в этот день желательно ограничить круг общения только любимым человеком. Звезды подсказывают, что сегодня вам захочется быть самим собой и оценить это в полной мере может лишь ваша пассия. Если вы пока одиноки, активнее участвуйте в развлекательных мероприятиях.

Рак ‌‌

Не исключено, что у Раков весь день будет противостояние с любимым человеком по ряду важных вопросов. Тем не менее, вам удастся подтвердить свою правоту и убедить партнера. Одинокие Раки могут придти к мысли о необходимости серьезных изменений в жизни.

Лев ‌‌

Сегодня многие Львы могут проявлять инициативу в личной жизни. Однако не стоит забывать и о желаниях любимого человека. Неуступчивость партнера может охладить ваш пыл. Одиноким Львам звезды подсказывают, что возможные сомнения в своих силах затормозят устройство личной жизни.

Дева ‌‌

Девам звезды подсказывают, что сегодня наиболее верной тактикой будет сдержанное и корректное поведение в отношении объекта своей симпатии. Неосторожное высказывание может повлечь за собой ссору. Если вы пока одиноки, прислушайтесь к голосу своей интуиции.

Весы ‌‌

Не исключено, что слишком принципиальное отношение к разногласиям в вашей паре приведет к нарушению гармонии между вами и второй половинкой. Постарайтесь проявить гибкость в общении с партнером. Одиноким Весам придется разбираться в психологических проблемах своего положения.

Скорпион

Если в этот день объект вашей страсти доверит вам свою тайну, постарайтесь бережно хранить ее. Утечка информации может привести к ненужным осложнениям со стороны окружающих. Одиноким Скорпионам звезды советуют провести досуг в компании единомышленников.

Стрелец

Текущее положение планет говорит, что у Стрельцов в этот день появится желание руководствоваться интересами любимого человека больше, чем своими собственными. Если вы пока одиноки, то не стоит вызывать зависть окружающих, флиртуя сразу с несколькими потенциальными партнерами.

Козерог

Возможно, в этот день вы будете не склонны к каким-то переменам в личной жизни. Напротив, стабильность и размеренная жизнь с любимым человеком принесут вам ощущение счастья. Одиноких Козерогов ждут серьезные финансовые траты, связанные с устройством личной жизни.

Водолей

Для некоторых Водолеев велика вероятность возобновления контактов с бывшим возлюбленным. Постарайтесь взглянуть на ваш союз с позиции сегодняшнего дня, и вы поймете как оба изменились. Если вы пока одиноки, любое ваше действие имеет много шансов на успех.

Рыбы ‌‌

Сегодня для многих Рыб хорошим стимулом для успехов в разных сферах жизни станут счастливые отношения с любимым человеком. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь воспользоваться поддержкой союзников при покорении сердца потенциального избранника.