Опасайтесь обманов — финансовый гороскоп на 5 декабря

Не доверяйте незнакомцам и относитесь насторожено к нестандартным предложениям.

Овен ‌‌

У Овнов этот день может быть связан с трудностями при реализации творческих замыслов. В первой половине дня вам придут интересные идеи по усовершенствованию стиля и методов в работе. Однако при попытке их реализации на практике во второй половине дня вы начнете понимать, что не учли некоторые факторы или переоценили свои возможности.

Телец

Звезды советуют Тельцам в этот день заниматься теми делами, которыми вы всегда обычно занимаетесь, т.е. выполнять привычную повседневную работу. В этом случае у вас не будет возникать никаких осложнений. Воздерживайтесь от новых дел и начинаний. Также в этот день могут быть сбои в работе с деловыми партнерами и нарушения действующих договорных отношений.

Близнецы

Близнецам в этот день придется преодолевать череду мелких неурядиц и технических неполадок в повседневной работе. Если вам предстоит завершить какую-то работу к сроку, то тут вы можете столкнуться с осложнениями. Неисполнение данных вам поручений может вызвать недовольство начальства. О позитивных сдвигах в карьере пока лучше не мечтать.

Рак ‌‌

У Раков сегодняшний день складывается неблагоприятно для работы с информационными потоками, документами. В профессиональной деятельности это будет связано с нарушениями в деловом взаимодействии. Работники торговли, транспорта, средств связи, консультанты и посредники могут стать жертвой обмана или не справиться со своими обязанностями.

Лев ‌‌

У Львов в этот день может ухудшиться финансовое положение. Бизнесмены могут столкнуться с убытками в связи с неудачными инвестициями. Работникам кредитно-финансовых организаций и материально ответственным лицам следует проявить особую осмотрительность. Не исключены попытки обмана или мошенничества – будьте бдительными.

Дева ‌‌

Основная проблема Дев в этот день может быть связана с эмоциональной неустойчивостью. Если ваша работа связана с обслуживанием клиентов, то вы можете стать легкой жертвой обмана или мошенничества. Также нежелательно принимать участие в переговорном процессе и подписывать юридически обязывающие документы.

Весы ‌‌

Утренние часы могут пройти безрезультатно у типичных Весов. Вы будете склонны в это время к мечтаниям и несбыточным планам. Вторая половина дня добавит вам неуверенности в собственных силах и способностях. Вы можете оказаться в ситуации ограничений, когда вам сложно будет реализовать свои желания и намерения.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют не ждать от работодателя приятных сюрпризов типа выплаты премии или иных материальных поощрений. Это не лучший день для планирования и работы в составе группы единомышленников. Отдавайте предпочтение той работе, в которой чувствуете себя уверенно и являетесь опытными специалистами своего дела.

Стрелец

Стрельцам в этот день лучше не привлекать к себе внимание вышестоящего руководства. Дело в том, что начальство будет склонно предвзято и негативно оценивать вашу работу. Кроме того, вам могут поступать приказы и распоряжения, которые часто будут противоречивыми и которые крайне затруднительно будет исполнить. На высокий уровень доходов сейчас рассчитывать не приходится.

Козерог

У Козерогов неблагоприятный день для служебных командировок и работы на вахте. Не следует подходить к работе расслабленно, без должного внимания и готовности к концентрации мысли. Именно это и будет характерно для вас сегодня. Ваше внимание может быть рассеянным, эмоции будут увлекать вас в бесплодные мечтания. Старайтесь не доверяться случайным людям, опасайтесь обманов.

Водолей

У Водолеев сегодняшний день может быть связан с некоторыми иллюзиями относительно ваших представлений о доходах. Если вы полагаете, что сможете легко и быстро выйти на желаемый уровень доходов, то это заблуждение. Воздержитесь от принятия финансовых решений, связанных с инвестициями в рискованные проекты – здесь вы рискуете допустить ошибку и понести убытки.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодняшний день будет связан с некоторой нестабильностью при выполнении профессиональных обязанностей. Это особенно относится к тем, кто занимается непосредственным обслуживанием клиентов. Будьте внимательнее к пожеланиям клиентов – сегодня для вас будет характерна некоторая забывчивость, поэтому не полагайтесь на память и записывайте все.