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Что наши предки наказывали не делать 5 декабря

СОВА3 часа назад
Фото: СОВА

Не стоит заводить новые отношения. Счастья они не принесут — в этом были уверены наши предки.

Вообще все любовные начинания (признания, предложения и проч.) лучше перенести на другой день.

Сомнительный результат принесут выяснения отношений 5 декабря. Считается, что в этот день компромисс окажется невыгодным для каждой из сторон.

Не рекомендуется в эту субботу сильно наедаться и злоупотреблять алкоголем. В противном случае неминуемы проблемы со здоровьем, которые могут превратиться в хронические заболевания.

Нельзя давать в долг 5 декабря, иначе можно лишиться благополучия и удачи. Причём речь идёт не только о деньгах, но и о продуктах, вещах и т. п.

Ко всем делам в эту субботу надо отнестись серьезно. Тот, кто будет выполнять работу спустя рукава, потеряет в скором будущем все свои сбережения.

Сны в эту ночь особого значения иметь не будут. Поэтому просто постарайтесь хорошенько выспаться и отдохнуть. А если приснится нечто не очень хорошее, просто расскажите обо всем бегущей из крана воде — она унесёт весь негатив.

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