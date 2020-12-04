Самые красивые женщины по знаку зодиака

Красота – понятие относительное, и каждая женщина имеет свою изюминку.

Но если обратиться к общепризнанным канонам красоты, то астрологам удалось выделить 3 знака зодиака, под которыми чаще всего рождаются настоящие красавицы.

Женщинам этого знака астрологи отдали пальму первенства по красоте. Львица притягивает мужские взгляды даже в том случае, когда ее внешность не дотягивает до идеальной. Все ее движения по-кошачьи грациозны и мягки, манеры изысканны, голос вкрадчив. Женщина этого знака обладает внутренней уверенностью и шармом, который усиливается, когда она расслаблена или улыбается. Львица с рождения обожает находиться в центре внимания, и для его привлечения она использует все доступные женщине способы: яркий макияж и маникюр, красивую одежду. Но надо заметить, что она умеет всем этим пользоваться и выглядит шикарно даже при отсутствии больших финансовых вложений. А еще Львицы – страстные любовницы, и это, в глазах противоположного пола, большой бонус к внешней красоте.

Женщины этого знака занимают второе место по внешней привлекательности, но, в отличие от Львиц, их красота не настолько яркая. У женщин-Водолеев обычно очень красивая фарфоровая кожа – предмет гордости и постоянной заботы. Они любят ухаживать за собой и внешне выглядят безукоризненно. Водолеи притягивают к себе внимание не только ухоженной внешностью, но и «внутренним светом». Однако за таким фасадом часто скрывается внутренняя холодность и зацикленность на себе и своем внутреннем мире. Женщины-Водолеи – это как красивый предмет искусства, им хочется обладать, но у него нет чувств. В выборе партнера они очень разборчивы и завоевать их под силу далеко не каждому.

Женщины с самой красивой фигурой и руками среди всех знаков, своей статностью напоминающие античных богинь. Они притягивают к себе внимание не только гармоничным сложением, но и яркой внешностью. Весы не всегда имеют правильные черты лица, но очень привлекательны за счет выразительной мимики, красивых волос и приятного тембра голоса. Представительницы знака много работают над совершенствованием внешности, посещая салоны красоты и фитнес. Весы не могут устоять перед красивой одеждой и украшениями, при этом успешно формируют свой собственный неповторимый стиль. Они обожают быть в центре мужского внимания и редко бывают в одиночестве.

Не расстраивайтесь, если ваш знак не попал в список первых красавиц, у него точно есть другие достоинства.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог