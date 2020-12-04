Вещи, которые мужчина делает только с той женщиной, которую любит

Любовь – чувство, которое очень хочется испытать, а также хочется быть тем, кого любят.

И, зачастую, мы ждем этих слов, но не всегда дожидаемся. А может случиться и наоборот- слова «я тебя люблю» произносятся, а ощущения радости и гармонии не приходит. Почему? Слова сами по себе не значат ничего, гораздо больше про истинные намерения человека говорят его поступки. Как же нам понять, что слова мужчины действительно отражают его чувства?

Мужчина проявляется заботу. Ему интересно, достаточно ли вы тепло одеты, сыты ли, как ваши дела и есть ли у вас достаточно средств на карточке. Заботу иногда путают с контролем, но если контроль есть, то его всегда слишком много и он бывает не к месту, вызывает ощущение подавленной воли, а от заботы возникает совершенно другое чувство – опоры, поддержки.

Ему по-настоящему интересно, что с вами происходит. Он внимательно выслушивает ваши рассказы о том, что случилось, включается в ситуацию. Поверьте, это правда непросто – выдержать такое огромное количество слов и эмоций, на такой подвиг можно пойти только тогда, когда человек по-настоящему интересен.

Вашу жизнь стараются облегчить – да, это важно. Вы не ищите помощи на стороне, у вас помощь теперь есть. На ваши задачи ответ не: «а зачем тебе это?», «сама придумала – сама и разгребай!», а конструктивные предложения о том, как можно их решить и оптимизировать. Возможно, они поступают не сразу, но игнорирования проблемы нет.

Вам дарят подарки. Не для галочки, не чтобы загладить неприятное происшествие, а действительно индивидуальные и нужные именно вам вещи. И специальный повод для этого не нужен. Тому, кто любит, хочется вас радовать и дарить положительные эмоции.

Ваши начинания поддерживают и в вас верят. Для мужчины не самое простое испытание – отпустить свою женщину в большой мир, куда уйдет часть ее внимания и сил. Нередко в этом моменте включаются чувства собственничества и возникают попытки обесценить профессию или увлечение женщины, ее качества. Только по-настоящему любящий человек будет верить, гордиться и радоваться за вас.

Диана Сабитова