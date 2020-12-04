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Звездопады Геминиды и Урсиды украсят небо в декабре

Слово и Дело3 часа назад
Фото: Слово и Дело

Луна не будет мешать россиянам наблюдать за красивым явлением. Один из звездопадов может стать самым ярким в 2020 году.

В ближайшее время небо украсят два крупных метеорных потока, один из которых может стать самым ярким в течение 2020 года. Речь идет о звездопадах Геминиды и Урсиды. Первый звездный дождь начнется 4 декабря, а закончится только 17 числа. Ночью 13 и 14 декабря явление достигнет своего максимума. Россияне смогут увидеть до 200 "падающих" звезд в час.

Метеорный поток Урсиды будет скромнее. Он появится на небе с 17 по 25 декабря. Самый активный период ожидается в ночь с 22 на 23 декабря. В небе можно будет увидеть до десяти "упавших" звезд, при этом Луна не будет создавать помех для наблюдений.

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