Защищаем «завоеванные вершины» — любовный гороскоп на 6 декабря

Сегодня полезно укреплять отношения и строить планы на будущее.

Овен ‌‌

Если в этот день у вас испортится настроение из-за активных действий соперников, не отчаивайтесь. Звезды подсказывают, что у вас появится шанс одолеть противников и вновь завоевать внимание пассии. Одинокие Овны будут довольны своими успехами в устройстве личной жизни.

Телец

Не исключено, что сегодня на пути некоторых Тельцов могут возникнуть препятствия в отношениях с объектом вашей симпатии, преодоление которых потребует времени и сил. Если вы пока одиноки, не скупитесь в тратах на развлечения и удовольствия.

Близнецы

Сегодня своим обаянием вы можете произвести яркое впечатление в любом обществе. Любимый человек сможет увидеть вас другими глазами и почувствовать всплеск нежных чувств. Одинокие Близнецы легко привлекут внимание интересующего их потенциального партнера.

Рак ‌‌

Не исключено, что Раки проведут немало времени в переговорах с любимым человеком о дальнейшем будущем. Этот день благоприятен для решения давно назревших проблем. Если вы пока не встретили вторую половинку, мудрый совет поможет задуматься о возможностях.

Лев ‌‌

Львам встреча с друзьями подарит приятные впечатления и даст возможность увидеть отношения с пассией со стороны. В результате этого вам станет более ясно в каком направлении развивать союз с любимым человеком. Одинокие Львы не останутся без внимания поклонников.

Дева ‌‌

Звезды подсказывают Девам, что в ситуации с любимым человеком желательно идти непроторенными путями и искать оригинальное решение. Изобретательность принесет вам позитивные результаты. Если вы пока одиноки, сегодняшнее знакомство может перерасти в серьезные отношения.

Весы ‌‌

Не исключено, что Весам сегодня придется заниматься закреплением успехов в личной жизни и защитой завоеванных вершин в отношениях со второй половинкой. Если вы пока не встретили любовь, неожиданно вмешательство друга принесет приятный сюрприз.

Скорпион

Астрологические тенденции этого дня не способствуют легкому пониманию друг друга. Скорее всего, обсуждение проблемы с любимым человеком примет затяжной характер, но вы сможете добиться нужного результата. Одиноких Скорпионов ждет начало счастливых отношений.

Стрелец

Звезды подсказывают, что непредсказуемое поведение любимого человека может лишить вас эмоционального равновесия. Для одиноких Стрельцов сегодня возможны романтические знакомства. Скорее всего, они будут мимолетными, но вы весело проведете время и не пожалеете об этом.

Козерог

Астрологические тенденции сегодняшнего дня принесут некоторым Козерогам необходимость пойти на риск. Это поможет удержать отношения с пассией в нужном русле. Если вы пока не встретили вторую половинку, успеху среди противоположного пола помогут неординарные решения.

Водолей

Не исключено, что сегодня у вас могут возникнуть проблемы, если вы слепо доверитесь любимому человеку. Велика вероятность, что партнер не сдержат данных обещаний, а нормализовать ситуацию придется вам. У одиноких Водолеев вероятно тайное романтическое увлечение.

Рыбы ‌‌

Сегодняшний день благоприятен для того, чтобы в спокойной обстановке вместе с любимым человеком обсудить актуальные события и наметить планы на будущее. Одиноким Рыбам желательно избегать щекотливых ситуаций в общении с противоположным полом.