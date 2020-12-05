Рабочая рутина — это хорошо — финансовый гороскоп на 6 декабря

Сегодня стоит заниматься привычными делами и задачами — это у вас прекрасно выходит.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день складывается неблагоприятно для служебных командировок и контактов с иностранцами. Может произойти конфликтная ситуация. А поскольку основное внимание будет занято этой напряженной темой, то вам будет сложно сосредоточиться на работе. Вместе с тем может улучшиться взаимодействие между начальством и подчиненными.

Телец

Тельцам в этот день предстоит более взвешенно подходить к финансовым вопросам. Склонность тратить деньги с большим размахом не способствует улучшению вашего финансового положения. Возможно, что в результате неудачных инвестиций вы понесете материальный ущерб, и это усилит остроту финансовых проблем. Нежелательно брать и давать деньги взаймы.

Близнецы

У Близнецов этот день будет связан с осложнениями в отношениях с окружающими людьми. Если вам по работе приходится часто контактировать с клиентами, оформлять или выполнять их заказы, то могут возникать напряженные моменты. Старайтесь внимательнее вникать в пожелания клиентов и идти им на уступки. Вторая половина дня благоприятствует росту доходов.

Рак ‌‌

Ракам не рекомендуется доверять поступающей информации и принимать на основе её решения. Дело в том, что вы можете стать жертвой обмана или собственных заблуждений. Вторая половина дня может быть связана с ухудшением отношений в трудовом коллективе. Не позволяйте никому отвлекать ваше внимание от текущей работы.

Лев ‌‌

Для Львов, находящихся в длительной служебной командировке на вахте, этот день складывается неблагоприятно. Вы будете отвлекаться на постороннее общение с другими студентами и не сможете всерьез сосредоточиться на работе. Отдавайте предпочтение той работе, которая является для вас привычной и традиционной, и в которой вы считаете себя опытным специалистом.

Дева ‌‌

Девам сегодня в первой половине дня лучше дистанцироваться от начальства. Дело в том, что поручения начальства будут вызывать у вас внутреннее недовольство и несогласие. И при контактах с начальством это может привести к напряжению в отношениях. Вторая половина дня благоприятствует новым делам, экспериментированию, раскрытию ваших творческих способностей.

Весы ‌‌

У Весов в первой половине дня могут осложниться условия для работы. Вы будете сталкиваться с тормозящими внешними влияниями. Например, это могут быть проверки со стороны начальства или фискальных властей. Вторая половина дня по-прежнему неблагоприятна для учебы, вы с трудом будете усваивать учебный материал. Хороший день для тех, кто работает дистанционно.

Скорпион

У Скорпионов этот день складывается весьма напряженно. Приступая к работе, вы должны отдавать себе отчет в том, что многие дела сегодня пойдут не по плану. В первой половине дня могут произойти неожиданные сбои в рабочем ритме, что заставит вас оперативно переключиться на выполнение других дел. Вторая половина дня может привести к материальным убыткам.

Стрелец

Стрельцам в течение этого дня, возможно, придется столкнуться с ухудшением внешних обстоятельств. Поэтому ваша работа будет сопряжена с дополнительными препятствиями, осложнениями. В первой половине дня основные сложности будут связаны с взаимоотношениями с коллегами. Вторая половина дня будет связана с напряжением в отношениях с начальством.

Козерог

Козероги сегодня могут столкнуться с препятствиями при выполнении текущей работы. В первую очередь это относится к офисным служащим. Вы можете часто сталкиваться с техническими поломками. Также старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места – все это могут негативно повлиять на вашу деловую репутацию.

Водолей

Водолеям в этот день следует воздерживаться от рискованных предприятий, связанных в первую очередь с финансовыми рисками. Если ваша профессиональная деятельность связана с распоряжением чужими деньгами, то могут быть досадные ошибки. Будьте внимательнее при работе с цифрами. Ошибка при заполнении реквизитов на денежные переводы может привести к зависанию перевода.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют воздержаться от прохождения собеседований, тестирования и прочих контактов с потенциальным работодателем при трудоустройстве. Попытка поменять работу на этот раз может оказаться неудачной. Отдавайте предпочтение традиционной работе, где у вас имеется большой опыт. Вторая половина дня благоприятствует составлению планов на будущее.