Как знакам зодиака притянуть в свою жизнь любовь

Таролог Саона рассказала, что нужно сделать каждому знаку зодиака, чтобы найти свою любовь.

Будьте снисходительнее

Не все могут работать в том же темпе, что и вы. Вам нужно притормозить. Вы всегда в спешке и часто упускаете из виду важные вещи в жизни. Просто немного притормозите. Научитесь жить настоящим и наслаждаться моментом, не думая о следующем шаге. Никогда не знаешь, когда настигнет настоящая любовь. Будьте более чуткими и прислушивайтесь к проблемам других. Не заостряйте внимание на чем-то одном.

Научитесь хоть чуть-чуть ослаблять свою защиту

Будьте открытыми к общению. Люди могут быть пуганы из-за вашего холодного и осторожного поведения. Большую часть времени им кажется, что вы действительно отстранены. Не устанавливайте собственные правила игры, которые нельзя нарушать. Обращайте больше внимания на тех, кто рядом. Вы хотите любви, но вам трудно впускать людей. Просто расслабьтесь и позвольте себе быть уязвимыми.

Перестаньте быть трусом

Прекратите проверять воду. У вас мало шансов найти любовь, если вы отказываетесь во что-либо погружаться. Вы должны быть в состоянии полностью посвятить себя отношениям, чтобы они действительно сложились. Будьте уверенны в тех решениях, которые вы делаете. Перестаньте дарить любовь тем, кому она не нужна.

Перестаньте дуться

Да, у вас была изрядная доля горя. Да, в прошлом вы сталкивались с отказом. Возьмите себя в руки и научитесь двигаться дальше. Никто никогда не полюбит вас так, как вы этого заслуживаете, если вы просто собираетесь устроить себе небольшую вечеринку жалости. Перестаньте постоянно говорить, как вам не везет с отношениями. Научитесь жить для себя. Делайте для себя что-то приятное каждый день.

Мир не вращается вокруг вас — подумайте об этом

Как Лев, вы очень гордое существо. Поймите, что нужно делиться, а не только принимать. Вы жаждете быть в центре внимания, однако в вашей жизни просто нет места для отношений, если вы отказываетесь сдуть свое эго. Научитесь проявлять искреннюю заботу. Помните, что диалог — ключ к решению любой проблемы.

Узнайте, как действовать за пределами своей зоны комфорта

Вам нужно действительно показать себя. Вы должны быть готовы время от времени отпускать себя и действовать спонтанно. Если вы решите всегда действовать в пределах своего безопасного пространства, вы никогда не найдете то, что ищете. Никогда не притворяйтесь ради чужого внимания.

Тот факт, что вы боитесь остаться в одиночестве, не означает, что вам следует отчаянно хотеть отношений

Вы должны понимать, что отношения не решают всех проблем в вашей жизни. Вы должны привыкнуть к одиночеству. Не пытайтесь удержать человека любыми доступными способами. Никому не навязывайтесь. Вы должны хотеть иметь отношения с человеком из-за любви, а не из-за страха.

Прекратите нести весь этот багаж из неудач на себе

Пусть прошлое займет свое место в истории. Смотрите в будущее. Никогда не проецируйте ошибки прошлых отношений на том, кто у вас есть на данный момент. Вы никогда не сможете позволить любви войти в свою жизнь, если не отпустите всю свою ненависть и обиду. Не бойтесь делать первый шаг, даже когда чувствуете за собой вину.

Вы должны перестать торопиться в отношениях. Пусть все идет своим чередом

Помните, что никого нельзя заставить любить. Вы всегда должны позволять отношениям совершать необходимые движения, прежде чем вы действительно сможете достичь чего-то значимого. Не пытайтесь убедить близкого в том, что он виноват в вашем внутреннем конфликте. Если вы будете продолжать настаивать на проблеме, то ничего хорошего к вам не придет.

Козероги всегда склонны относиться к себе слишком серьезно. Расслабьтесь

Научитесь просто отпускать. Не пытайтесь навязать свое мнение окружающим. Будьте чуть ласковее и внимательнее к тем, кто этого действительно заслуживает. Не срывайте гнев на близких, не делайте их причиной вашего стресса.

Будьте искренними с теми, кто близок вам по духу

Как Водолей, вы интроверт. Это понятно. Но то, что вы интроверт, не лишает вас возможности найти любовь. Станьте чуть более открытыми! Окружите себя людьми, даже если вам это неловко или неудобно. Не стоит сразу записывать всех в черный список. Научитесь давать второй шанс. Научитесь говорить «да» новому и неизведанному.

Выходите из своей головы. Иначе в конечном итоге вы будете зацикливаться на себе до смерти

Помните, что многие хотели бы быть с вами. Перестаньте чувствовать потребность пытаться все контролировать. Не держите на себя зла, даже если с вами произошла очередная любовная неудача. Не думайте, что есть миллион людей, которые подходят вашему любимому человеку больше, чем вы.