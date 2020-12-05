Копим на будущее — гороскоп на декабрь

В деловой и денежной сфере декабрь многим людям предоставит большие возможности хорошо заработать и даже сделать накопления на будущее, создать финансовую подушку безопасности на долгое время вперед.

Однако все без исключения должны помнить следующее. Во-первых, минимум риска и максимум критического фильтра, практического здравого смысла, осторожности и холодного расчета. Во-вторых, не начинайте в первой половине декабря никаких важных проектов. Не меняйте в этом время работу — есть риск новую долгое время не найти, а если и найдете, то либо уйдете оттуда через два-три месяца, либо потеряете на ней в зарплате и должности, либо попадете там в ситуацию, де потеряете репутацию или втянетесь в изнуряющие интриги. Наконец, может очень сильно трясти товарные биржи и рынки ценных бумаг, поэтому лучше здесь воздержаться от любых операций целый месяц.

Из-за соединения Урана с Черной Луной в Тельце в декабре весь месяц повышена вероятность натолкнуться на мошенников, недобросовестных партнеров, агрессивных конкурентов — они сейчас активизируются по всем фронтам. Поэтому наилучшая тактика — это следование поговорке «Доверяй, но проверяй».

Причем это относится как к старым контрагентам и проектам, так и к новым. Также лучше в декабре не делать банковских вкладов, инвестиций в ценные бумаги. Особенно это относится к людям, явившимся на свет под знаками Водолея, Льва, Тельца и Скорпиона.

4-6 декабря из-за секстиля Меркурия к Хирону вероятность удачных сделок многократно возрастает, но в основном за счет старых бизнес-моделей, проектов и источников дохода. Также время благоприятствует проведению рекламных кампаний, презентациям новых проектов. Но вот реализовывать эти новые проекты лучше после 20 декабря, не ранее, иначе они окажутся провальными, несмотря на все блестящие разработки.

8-10 декабря — прекрасное время для покупки промышленной техники на производства, оргтехники в офисы, а также корпоративного автотранспорта. Если руководитель компании до этого подозревал, что подчиненные к нему относятся недостаточно благоговейно, самое время взять инициативу и завоевать репутацию харизматичного лидера — звезды этому сейчас как нельзя благоприятствуют. В эти дни также хорошо начинать искать надежного и материально благополучного делового партнера, такие дела будут успешны сверх ожиданий.

14 декабря состоится солнечное затмение в знаке Стрелец. В этот день хорошо мечтать о будущих деловых успехах, визуализировать их. Чем ярче будет визуализация, тем эффектнее и мощнее проявится результат в ближайшие 0,5-2 года. Но ни в коем случае не предпринимайте в этот и предыдущие два дня ничего важного — события обязательно выйдут из-под вашего контроля и обернутся проблемами.

14-15 декабря, однако из-за тригона Меркурия и Марса будут удачными днями для тех, кто является рок-певцом или поэтом, трудится наемно или имеет бизнес в таких сферах, как охранные и детективные бюро, фитнес-клубы, залы спортивных единоборств, торговля автомобилями, любой техникой, оружием, технической литературой, системами безопасности, оказывает услуги в сфере фитнеса.

18-20 декабря, благодаря соединению Меркурия и Солнца — это отличное время для тех, кто зарабатывает творчеством, особенно словесным (писатели, поэты, артисты разговорного жанра), а также всех преподавателей, презентаторов, руководителей, которые вынуждены много заниматься бумажными делами или выступать публично. В эти дни вы можете набрать мега-популярность и поймать за хвост просто взрывную удачу. А тем временем 22 декабря, когда Венера выстроится в оппозицию к Урану и Черной Луне, станет очень невыгодно торговать предметами роскоши, домашнего декора, продуктами творчества, дизайнерской одеждой и украшениями, антиквариатом, косметикой, парфюмерией и цветами. Если у вас действующий бизнес, могут быть большие накладки-поставщики прислали бракованный товар, он пришел с задержкой, вас обманули и товар не прислали или прислали совсем другой товар по ошибке и т. д. Покупатели тоже будут вести себя необычайно пассивно. Здесь совет: обратитесь за помощью к эзотерикам, пусть они вас почистят энергетически и сделают обряд на удачу в бизнесе. Ну и, конечно, просто не покупайте в эти дни новый товар, лучше запастись нужным его количеством заранее.

20-28 декабря Марс в квадратуре к Плутону. Никаких рисковых операций на бирже, с валютами и ценными бумагами — провал с тотальной потерей денег в эти дни почти гарантирован. Проверяйте исправность систем противопожарной безопасности в денежных хранилищах и помещениях, где стоят сейфы — велика вероятность гибели денег из-за пожаров. Лучше не торговать в эти дни никакой техникой, не устраивать тренировки в спортзалах — высоко вероятны тяжелые поломки, травмы и всякие прочие неожиданные и разрушительные неприятности. Также в эти дни лучше не ввязывайтесь из-за чужой провокации в жесткую конкуренцию — противник окажется сильнее и нанесет большой финансовый и репутационный урон.

21-26 декабря соединение Юпитера с Сатурном. Благоприятно для того, чтобы попробовать пробиться в начальники, устроиться на новую работу, повыситься в должности, открыть свой бизнес, особенно основанный на инновационном подходе, пусть даже к старым вещам и понятиям. Любой бизнес, основанный в это время, будет действовать если не века, то очень долго, и у него будет устойчивый рост, который не поколебать ни людям, ни времени. То же самое касается карьерного роста в наемной работе.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам в первой половине декабря сосредоточиться на личностном развитии. Чтобы добиться успехов в бизнесе и карьере вы должны иметь достаточно высокий уровень развития. Уделите внимание активному обмену мнениями и приобретению практически полезных профессиональных знаний. Это время профессиональной учебы и повышения квалификации. Вы сможете к середине месяца почувствовать, что ваша деловая репутация заметно укрепляется. Все это может стать основой для рывка в карьере во второй половине декабря. Если вы были недовольны своей работой, то вам могут предложить новый вариант трудоустройства, более соответствующий вашему профессиональному призванию. Также это прекрасное время для перспективного планирования на весь следующий год. Успешно пойдет работа в составе группы единомышленников. Накануне Новогодних праздников работодатель может выплатить вам премию. Бизнесмены смогут дать старт новому бизнесу с участием акционеров. В целом вам сопутствует удача во многих делах, даже без вашего активного вмешательства. Внешние обстоятельства благоприятствуют.

Телец

В первой половине декабря у Тельцов хорошее время для урегулирования финансовых вопросов. Прежде всего, речь идет о развязывании узелков с долговыми обязательствами. Вы сможете сократить или полностью закрыть некоторые свои кредиты. Этому может способствовать то, что у вас могут появиться дополнительные источники доходов. Например, вам могут предложить подработку на полставки или по совместительству. Особенно существенный рост доходов может произойти, если вы занимаетесь выполнением частных заказов помимо основной работы. Также, если кто-то должен вам сумму денег и долго не возвращал, то ближе к середине месяца вы сможете востребовать и вернуть всю сумму долга. В целом этот период может быть связан с оперативным принятием решений, когда придется действовать смело и рискованно. Вторая половина месяца благоприятствует новому трудоустройству. Вы сможете найти такую работу, которая будет соответствовать вашему профессиональному призванию. Интересно отметить, что новая работа будет у вас надолго и всерьез. Также может быть повышение в должности.

Близнецы

У Близнецов в первой половине и середине декабря благоприятное время для укрепления и развития делового партнерства. В поле вашего зрения могут появиться потенциальные партнеры с предложениями о сотрудничестве. Могут вестись переговоры, в том числе на многосторонней основе с подписанием взаимовыгодных договоров – для этого лучше всего подходит середина месяца. Другим позитивным направлением деятельности может стать работа с клиентами в сфере услуг. Ваши услуги будут пользоваться популярностью, и вы сможете существенно расширить клиентскую базу. Вторая половина декабря складывается благоприятно для начала цикла профессионального обучения. Хорошо поступать на платные курсы повышения квалификации, совершать служебные командировки с целью обмена опытом. У бизнесменов могут активизироваться деловые связи с иностранцами и партнерами из других регионов. Хорошо заниматься мероприятиями по рекламной раскрутке и расширению географии бизнеса. Укрепляется ваша деловая репутация, равно как и репутация вашего бизнеса.

Рак ‌‌

В первой половине и середине декабря у Раков благоприятное время для интенсивной работы в соответствии с графиком. Улучшается деловее взаимодействие между начальством и подчиненными. Более всего преуспеют те, кто ориентирован на качественное выполнение возложенных на них обязанностей. Уровень работоспособности возрастает, что позволит вам увеличить норму выработки. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются конструктивно и доброжелательно. В середине месяца вам могут предложить новую вакансию с повышением в статусе. Вторая половина декабря связана с активизацией темы делового партнерства. Могут существенно вырасти финансовые поступления от деловых партнеров и клиентов. При наличии свободных финансовых ресурсов это хорошее время для инвестиций в ценные бумаги и перспективные проекты. В вашем распоряжении могут оказаться крупные суммы денег, которыми вы сможете правильно распорядиться. Вместе с тем, это время для принятия ответственных и рискованных финансовых решений. Например, для получения кредита под развитие бизнеса.

Лев ‌‌

Львы в первой половине и середине декабря преуспеют в творческих видах деятельности. Можно браться за освоение новых профессий или пытаться усовершенствовать многое в той профессии, где вы работаете сейчас. Хорошее время для работы в сфере моды, отдыха и развлечений. Бизнесменам рекомендуется заниматься рекламной раскруткой бизнеса. Тем более, что к середине месяца ваш бизнес может оказаться на пике популярности у потенциальных заказчиков и клиентов. Также это хорошее время для участия в конкурсах, кастингах на замещение престижной должности. Успеха добиваются те, кто способен быстро ориентироваться в незнакомой обстановке. Во второй половине декабря вы сможете реализовать на практике те идеи, которые возникали у вас в начале месяца. Старайтесь больше внимания уделять текущим делам и выстраиванию конструктивных отношений с коллегами и подчиненными. Если ваш бизнес ориентирован на сферу услуг, то в конце месяца появится большое количество клиентов и заказчиков. Можно подписывать соглашения о долгосрочном сотрудничестве с деловыми партнерами.

Дева ‌‌

В начале и середине декабря Девам рекомендуется подводить итоги своей работы за предыдущий период. Анализ состояния бюджета поможет вам правильно понять, насколько эффективно вы расходовали финансовые ресурсы. И в дальнейшем вы сможете избежать прежних ошибок, сделав свою деятельность более эффективной. Хорошо заниматься теми проектами, которые находятся на завершающей стадии готовности. Например, это касается окончания ремонтно-строительных работ и сдачи готовых объектов заказчикам. В середине месяца бизнесмены могут рассчитывать на получение крупного займа. Это прекрасное время для инвестиций в недвижимость и в техническую модернизацию производственных площадок. Возможно получение ипотечного кредита. В конце месяца вы сможете проявить свои творческие способности. Можно заниматься усовершенствованием стиля и методов работы. Бизнесменам можно вкладывать деньги в рекламу услуг и в поддержание имиджа своего бизнеса. Также вы сможете укрепить кадровый состав, приняв на работу опытных профессионалов. В трудовом коллективе царит конструктивная деловая атмосфера.

Весы ‌‌

В начале и середине декабря Весы будут необычайно подвижными и коммуникабельными. Ориентируйте себя на активные деловые контакты с целью расширения и укрепления деловых связей. Выстраивание делового партнерства также во многом зависит от умения знакомиться и находить взаимопонимание. Также важно быть очень информированными о текущих событиях, чтобы успеть своевременно принимать взвешенные решения. Удачно идут дела у консультантов, торговцев, социальных работников и водителей транспорта. Середина месяца благоприятствует подписанию оговоров о сотрудничестве и работе с документами. В конце месяца хорошее время для подготовки отчетной документации. Можно подводить итоги уходящего года и намечать ориентиры на новый год. Возможно, вам предложат удаленную работу. Улучшаются условия труда на рабочем месте. Бизнесмены смогут выгодно вложить свободные финансовые ресурсы в покупку акций компаний. Возможно, вы сможете обменять валюту на выгодных условиях. Игрокам на бирже рекомендуется фиксировать полученную прибыль.

Скорпион

Скорпионы в начале и в середине декабря смогут увеличить уровень доходов. Направьте свои усилия на преумножение финансовых ресурсов, повышение уровня профессионального мастерства. В результате вы сможете делать свою работу гораздо быстрее и с высоким качеством. Это хорошее время для принятия финансовых решений, покупок и инвестиций. Немаловажную практическую поддержку вам могут оказать коллеги и подчиненные. В случае возникновения осложнений в работе вам удастся успешно справляться с трудностями с помощью коллег и подчиненных. Особенно результативным будет ваш труд в середине месяца. Это время связано с высоким уровнем работоспособности и ваши успехи во многом могут быть обусловлены интенсификацией труда. В конце декабря активизируются деловые контакты и поездки. Вам может поступать много важной информации, что позволит принимать осмысленные и взвешенные решения. Бизнесменам рекомендуется заниматься инвестициями в недвижимость, и особенно в улучшение условий труда на рабочих местах у своих подчиненных. Хорошее время для завершения и старта проекта, связанного с недвижимостью, с проведением ремонтно-строительных работ.

Стрелец

Начало и середина декабря для Стрельцов важны с точки зрения умения принимать самостоятельные решения. В бизнесе более всего преуспеют те, кто работает самостоятельно, занимается индивидуальной трудовой деятельностью. У вас могут возникать интересные идеи и планы, для осмысления которых требуется потратить время. Середина месяца благоприятствует старту новых проектов, инициаторами которых были вы. Вместе с тем именно в середине месяца хорошо переходить к практической реализации тех идей и планов, которыми вы занимались ранее. Вы сможете правильно просчитать последствия тех или иных своих решений и в итоге получите рост уровня доходов. Необходимо сохранять последовательность в действиях и методично двигаться в выбранном направлении до конца месяца. Тогда материальное вознаграждение за ваш труд будет максимально возможным. Также это хорошее время для расширения и укрепления деловых связей. Знакомства, которые у вас могут произойти накануне Нового года, могут оказать положительное влияние на состояние вашего бизнеса в течение всего следующего года. Особенно это относится к консультантам, торговцам, водителям транспорта и социальным работникам.

Козерог

В начале и середине декабря Козерогам рекомендуется изыскивать внутренние резервы для укрепления своего финансового положения. Вы можете найти варранты для дополнительной подработки. Это может быть удаленная работа на фрилансе, а также выполнение частных заказов в свободное от основной работы время. Также вам могут предложить работу на полставки или по совместительству. Другим позитивным направлением может стать оформление льготных выплат, субсидий, компенсаций, пенсий и налоговых вычетов, полагающихся вам по закону. Обращение к работодателю с просьбой о компенсации расходов на лечение не останется незамеченным. В конце декабря вам потребуется чаще проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результаты труда. Успешно проявят себя индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса. Уровень доходов может пойти в рост, причем это могут быть фундаментальные качественные изменения в структуре ваших доходов. Бизнесменам рекомендуется делать крупные инвестиции в проекты, рассчитанные на длительный срок реализации.

Водолей

Водолеям в начале и в середине декабря никак нельзя обойтись без плана действий. Чтобы быть результативными вы должны четко представлять себе последовательность действий и конечную цель. Многие из вас могут почувствовать в себе дар предвидения и смогут быть всегда на шаг впереди, чтобы избежать возможных осложнений. Особенно сильное чутье может быть к внезапным поломкам и аварийным ситуациям. Это благоприятное время для работы вместе с группой единомышленников над творческим проектом. Успешно идут научные исследования и проектно-конструкторские разработки. В середине месяца могут состояться знакомства с теми людьми, которые смогут оказать вам поддержку в перспективе. Используйте эти дни для обновления своих деловых связей. В конце месяца у вас может начаться совершенно новый период, который потребует от вас принятия самостоятельных ответственных решений. По своему внутреннему состоянию вы будете готовы начать новый жизненный и профессиональный цикл. Для многих из вас это может означать смену направления в профессиональной деятельности.

Рыбы ‌‌

У Рыб в начале и середине декабря благоприятное время для укрепления позиций в карьере. Наибольших результатов добьются те, кто проявит упорство и целеустремленность. Важно действовать в полном соответствии с ранее принятым графиком работы, не допуская отставания. Особенно хорошо проявят себя руководящие работники и владельцы бизнеса. Вы будете располагать достоверной информацией о реальном положении дел, и это поможет вам принять взвешенные и эффективные управленческие решения. Середина месяца станет наиболее удачным временем с точки зрения повышения уровня доходов. Также это хорошее время для принятия финансовых решений о покупках и инвестициях. В конце декабря вам могут предложить те или иные варианты для получения дополнительных источников доходов помимо основной работы. Таким образом, у вас могут появиться несколько источников доходов. Это может быть работа на полставки или по совместительству, частная практика по ремонту или же удаленная подработка на фрилансе. Не исключено, что вы начнете получать часть дохода в неофициальном порядке.