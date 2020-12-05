Поздно менять планы — гороскоп на 6 декабря

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве «без курса» дарует силы для продолжения начатого, но не слишком щедра на дополнительные энергетические подарки.

Не стоит прерывать дела, которые идут хорошо, но не рекомендуется резко менять планы и пытаться стартовать с нуля. В то же время, в эти сутки нежелательны пассивность, замкнутость и уныние. Стоит пользоваться любой возможностью развлечься, поиграть с детьми, запастись лишней порцией позитива и ярких впечатлений, продвинуться в новом хобби. Акции, требующие выносливости, находчивости или особой коммуникабельности, желательно перенести на первую половину дня.

Овен ‌‌

Сегодня небеса поддерживают творческий, игровой и спортивный азарт Овнов - но преимущественно в уже знакомом направлении, взятом накануне. Звезды советуют не менять составленные на уик-энд планы и продолжать вчерашние мероприятия, если они вам по душе. Пик энергетического подъема придется на начало дня. В вечернее время активность будет зависеть от ситуации и индивидуальных показателей здоровья.

Телец

Сегодня самочувствие и результативность Тельцов зависят от их умения распределять собственную энергию, а также от домашней обстановки или других «декораций», в которых разыгрываются для них сюжеты уик-энда. Даже в самом благоприятном случае, ситуация окажется для многих Тельцов энергозатратной, к вечеру возможно раздражение или переутомление. Важные акции лучше проводить в первой половине суток.

Близнецы

Близнецы сегодня способны оставаться энергичными и общительными до позднего вечера. При скромном запасе личных сил, они будут успешно подзаряжаться энергией от окружения (друзей, детей, попутчиков, собеседников) или от общей зажигательной креативной атмосферы вокруг. Многие Близнецы не захотят разочаровывать свою аудиторию или клиентуру, подводить учителя, бросать своего партнера или команду.

Рак ‌‌

Сегодня Раки могут пойти на поводу у случайного каприза, устроить себе и близким внеплановый мини-праздник. Но не стоит возводить его в традицию: вероятно, это всего лишь желание новизны, игры, творчества и ярких ощущений. Многие Раки захотят угодить любимым или детям. Впечатлительные Раки могут поддаться модным тенденциям, рекламным внушениям, ажиотажу, царящему в обществе или в группе друзей.

Лев ‌‌

Сегодня Львы зависимы от своего настроения и самочувствия. Вероятность провести время на позитивной волне выше, если вы ведете активный образ жизни, общительны, не даете застаиваться своей телесной энергии и вовремя подбрасываете пищу своему уму. Настроение может быть не слишком оптимистичным, если вы пассивны, замкнуты, изнежены, ранимы или не знаете меры в удовольствиях (например, в сладком).

Дева ‌‌

На этот день Девам не стоит планировать важные мероприятия. Также, это не самый удачный момент для выражения ваших тайных чувств, изложения личных просьб, деликатных разговоров и приватных консультаций. В то же время, звезды советуют вам не быть занудой и не проявлять чрезмерной стеснительности. В общении лучше придерживаться нейтральных тем, в семье или в компании подстраиваться под общие планы.

Весы ‌‌

Сегодня Весам лучше довериться судьбе или настроению, царящему в компании. Не стоит активно продвигать свои интересы, но полезно присматриваться к людям и ситуациям в расчете на перспективу: вполне возможно, что уже сейчас рядом с вами идут события, благодаря которым вы измените свою жизнь к лучшему. Можно готовить площадку для праздника, поле для творчества или почву для будущей популярности.

Скорпион

В эти сутки Скорпионам нелегко сделать безупречный выбор или поставить себе на будущее правильную цель. Если вы пребываете в сомнениях относительно важного вопроса, лучше не торопить события: сейчас тот самый момент, когда вам лучше промедлить, чем поспешить. Если у вас уже есть новые планы, звезды советуют идти к ним маленькими шагами. Не стоит пытаться кому-то понравиться или выбиться в лидеры.

Стрелец

Для Стрельцов это благоприятный день, однако его результаты могут оказаться чуть ниже ожидаемых. Если вы надеетесь в полном объеме повторить свой вчерашний успех, вас ждет разочарование. Если вы все же хотите добавить еще одну победу к своим вчерашним подвигам, звезды советуют взяться за дело как можно раньше: к вечеру иссякнет запас вашей энергии, будет закрыт путь или исчерпан лимит попыток.

Козерог

Сегодня фортуна равнодушна к Козерогам и не собирается награждать их «шансами века». Возможно, вам повезет в малом, но вряд ли стоит рассчитывать на крупный куш. День пройдет хорошо, если вы соизмеряете свои желания с возможностями, не рискуете многим и не завышаете ставки. В этом случае, вероятны определенные успехи на ниве игр, любви, развлечений и творчества. Не стоит обсуждать серьезные темы.

Водолей

Сегодня Водолеям придется ориентироваться на обстановку, настроение партнера или близких, на планы друзей, вкусы детей, веяния моды или запросы публики. Попытка управлять ситуацией по собственному усмотрению не принесет желаемого результата. Однако вам будет полезно понаблюдать, как это делают другие: в скором будущем вы сами станете режиссером событий и сможете диктовать миру свои условия.

Рыбы ‌‌

В этот день звезды рекомендуют Рыбам беречь здоровье и следить за самочувствием. Не стоит усердствовать ни в трудах, ни в отдыхе (творчестве, любви, развлечениях). Также, это не лучший момент для каких-либо важных шагов: вы наверняка допустите ту или иную грубую ошибку. Если вас что-то расстраивает, не стоит переживать и зацикливаться на неудаче, уже завтра вы забудете о сегодняшней «трагедии».