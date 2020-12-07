Деловой авторитет растет — финансовый гороскоп на 7 декабря

Сейчас на работе дела у вас идут отлично, и это отражается на вашей репутации наилучшим образом.

Овен ‌‌

У Овнов этот день складывается неоднозначно. С одной стороны преуспевают работники по найму, занимающие подчиненное положение. Вы сможете увеличить производительность труда. Между тем, если вы занимаете руководящие должности, то можете получить ложную информацию, на основе которой повышается риск принятия ошибочных управленческих решений.

Телец

У Тельцов этот день складывается неоднозначно для служебных командировок. С одной стороны вы можете успешно выполнять работу. С другой стороны могут сложиться напряженные отношения с некоторыми коллегами. Работникам сферы обслуживания светит удача в отношениях с клиентами. Вы получите выгодные заказы и будете полностью обеспечены работой.

Близнецы

Близнецам в этот день следует воздерживаться от контактов с вышестоящим руководством. Возможно, среди начальства в вашей организации будут идти кадровые перестановки и, в целом, будут происходить изменения в структуре. И это сузит ваши перспективы для карьерного роста. Вместе с тем, для текущей работы на подчиненных должностях день складывается благоприятно.

Рак ‌‌

У Раков этот день благоприятен для командировок с целью обмена опытом. Вы преуспеете при освоении новых профессиональных знаний и навыков. Вместе с тем, сейчас неблагоприятное время для публичных докладов и выступлений, а также для переаттестации. Для работников торговли, транспорта и консультативных служб день складывается хорошо.

Лев ‌‌

У Львов этот день будет связан с ростом доходов за счет интенсификации труда. Усиливается уровень работоспособности, поэтому вы сможете выполнять привычную работу в более высоком темпе. Соответственно трудозатратам вырастет и ваш доход. Между тем именно сегодня могут ухудшиться отношения с некоторыми коллегами по трудовому коллективу.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды советуют сосредоточиться на проработке информационных вопросов. Аналитическая обработка информации – это ваша сильная сторона на сегодняшний день. Поэтому будут преуспевать консультанты, торговцы, программисты, журналисты, все те, кто занимается преимущественно умственным трудом. Однако не исключены трения в отношениях с деловыми партнерами.

Весы ‌‌

Весам в этот день звезды советуют использовать явные или косвенные пути для укрепления материального положения. Кроме дохода от основной работы вам будет сопутствовать удача во всевозможных подработках. В частности вам могут предложить поработать во внеурочное время. Также это хорошее время для получения льгот или компенсаций от работодателя.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют больше времени уделять коллективному взаимодействию в работе. При учете интересов коллег и совмещении с собственным интересом вы сможете добиться максимальной реализации своего потенциала. День неблагоприятен для налаживания деловых связей и деловых поездок. Старайтесь принимать самостоятельные решения.

Стрелец

Стрельцам, работающим в непосредственном контакте с вышестоящим руководством, удастся преуспеть в делах и полностью оправдать ожидания начальства. В результате у вас сложатся более доверительные отношения и ваши шансы на карьерное продвижение укрепятся. Сложнее всего пойдут дела у тех, кто связан с недвижимостью.

Козерог

У Козерогов этот день складывается неоднозначно для деловых поездок и контактов с целью обмена опытом. Вы сможете узнать много полезной информации. Однако отношения с коллегами и деловыми партнерами могут не сложиться. Поэтому вам будет нелегко применить полученные знания и навыки в практике. Берегите свою деловую репутацию.

Водолей

У Водолеев, занимающих руководящие должности, этот день складывается благоприятно. Вы сможете принять взвешенные управленческие и организационные решения, благодаря которым эффективность вверенного вам сектора повысится. Тем, кто работает на подчиненных должностях, звезды благоприятствуют при смене работы и при кадровых перестановках.

Рыбы ‌‌

У Рыб в этот день благоприятно складывается работа в сфере индивидуальных услуг. Вы сможете наилучшим образом исполнить все то, о чем попросит клиент, и получите много благодарных отзывов. Ваш авторитет и делова репутация заметно вырастет. Также это хороший день для служебных командировок и работы вахтовым методом.