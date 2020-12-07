Необходимы перемены — любовный гороскоп на 7 декабря

Ваши отношения не могут стоять на месте. Стоит менять либо свое поведение, либо партнера.

Овен ‌‌

Сегодня вы как никогда будете чувствовать понимание любимого человека. Поддержка второй половинки поможет разобраться в непростых переживаниях и гармонизировать эмоциональный фон. Для одиноких Овнов сейчас время не действовать, а планировать.

Телец

Если в этот день вы столкнетесь с несправедливыми обвинениями со стороны объекта своей симпатии, не спешите отвечать в подобной манере. Напротив, ваша сдержанность поможет любимому человеку раскаяться. Одиноким Тельцам предстоит принять важное решение.

Близнецы

Звезды подсказывают, что у Близнецов в этот день нет причин для беспокойства. Хорошее взаимопонимание с любимым человеком поможет в решении любых проблем. Если вы пока одиноки, позитивный настрой будет способствовать успеху в новых контактах с противоположным полом.

Рак ‌‌

Скорее всего, мысли многих Раков в этот день будут поглощены ситуацией в личной жизни. Астрологические тенденции способствуют укреплению отношений с любимым человеком и росту понимания между вами. У одиноких Раков есть серьезный шанс встретить человека своей мечты.

Лев ‌‌

Звезды рекомендуют Львам использовать астрологический потенциал этого дня для эмоциональной разрядки. Постарайтесь на сегодня запланировать развлекательное мероприятие у себя дома или у друзей. Если вы пока одиноки, не исключено, что вам повезет в поездке.

Дева ‌‌

Многим Девам этот день принесет улучшение отношений с объектом вашей симпатии. Несмотря на возможные разногласия ваш союз способен выдержать любые испытания. Для одиноких Дев день может быть непростым, но удивительно интересным и насыщенным событиями.

Весы ‌‌

Текущее положение планет говорит, что Весы в этот день будут искать поддержки на стороне и совета авторитетного лица. Это поможет вам здраво взглянуть на ситуацию в личной жизни. Если вы пока одиноки, постарайтесь найти подход к потенциальному партнеру.

Скорпион

Астрологические тенденции этого дня потребуют от Скорпионов выполнения взятых на себя обязательств в отношении второй половинки. Их успешное решение принесет вам приятный бонус. Одинокие Скорпионы смогут поразить воображение потенциального партнера.

Стрелец

Сегодняшний день потребует от Стрельцов немало усилий. Зато вы сможете разобраться с накопившимися проблемами и исправить промахи, допущенные объектом вашей страсти. Если вы пока не встретили любовь, не тратьте время на бесполезные контакты с окружающими.

Козерог

В этот день Козерогам важно не привлекать к себе внимание недоброжелательно настроенным особам. Их вмешательство в вашу личную жизнь может спровоцировать досадное недоразумение. Если вы пока одиноки, старайтесь меньше времени проводить в одиночестве.

Водолей

Звезды подсказывают Водолеям, что сегодня не стоит скупиться на душевные порывы в отношении любимого человека. Если вы пока не нашли свою вторую половинку, попробуйте сосредоточиться на позитивных мыслях. Это поможет притянуть нужного партнера.

Рыбы ‌‌

Астрологические тенденции этого дня подтолкнут некоторых Рыб к переменам в проявлении любви по отношению к любимому человеку. Постарайтесь справиться с возможной тревогой, ведь изменения будут во благо вам обоим. Одиноких Рыб ждет интригующее предложение.