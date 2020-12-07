Доверяй, но проверяй — гороскоп на 7 декабря

22-23 лунные сутки. Сегодня квадрат Луны к Меркурию создает почву для дезинформации.

Разумные правила и объективные факты зачастую будут сведены на нет небрежностью, ложью и иллюзиями отдельных лиц. Возрастает вероятность опозданий, непонимания, логических, бюрократических, врачебных, программных, лексических погрешностей. Возможно развенчание идей и авторитетов через мелочи. Не лучший день для переговоров, оформления документов, утверждения диагноза, выбора маршрута или учебного курса. Нужна внимательность всем, кто путешествует, работает с дистанционной связью, с переводами, иностранцами, научными материалами.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам поставить на первое место повседневную рутину. Возможна небольшая путаница, придется вникнуть в мелочи. На повестку дня могут попасть вопросы, связанные со здоровьем, выполнением служебных обязанностей, соблюдением гигиены, уборкой дома, уходом за животными. Либо с актуальными в данный момент бюрократическими нюансами, например, оформлением визы, заявки или пропуска.

Телец

Сегодня Тельцы могут браться за любые дела: успех гарантирован. Особенно удачны плановые мероприятия и действия, предпринятые по знакомой старой схеме. На общем стабильном фоне не страшны отдельные мелкие недоразумения, с ними вы легко разберетесь при минимальном терпении. День подходит для исследований, проверки деталей, оформления документов. Хорошо помогать другим (например, детям в учебе).

Близнецы

Сегодня Близнецам нужна внимательность в диалогах. Способность подмечать детали пригодится вам и в общении с близким окружением, и в контактах с малознакомыми людьми. Стоит удвоить бдительность, если вы общаетесь с иностранцами или ведете беседу на чужом языке. Повышенная скрупулезность необходима переводчикам, медикам, сопровождающим, тем, кто оформляет визу, договор на жилье или обслуживание.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам необходимо мыслить здраво, но это дается им с переменным успехом. Досадный фон дня - иллюзии и помехи в мелочах. Возможны опоздания и неточности, путаница с навигацией, связью и передачей данных, обслуживанием, рецептурой. Не сбиться с пути и выяснить истину поможет четкий регламент, надежная система правил, традиций или научных критериев, встречная поддержка опытных старших друзей.

Лев ‌‌

Сегодня Львам поможет практичность, дотошность и уважение к фактам. Вольнодумие и фантазии лучше позволять себе там, где истину не найти опытным путем (например, в сфере веры). От лжи и небрежности могут страдать вещи, доходы, гигиена и здоровье, результаты работ и исследований. Стоит тщательнее проверять платежные, медицинские и другие документы, сверяться с картами, справочниками, инструкциями.

Дева ‌‌

Девам сегодня опасно полагаться на других, а также на свое чутье, логику и память. Даже самым практичным Девам может изменить их здравомыслие. Многих Дев легко обведут вокруг пальца собеседники, попутчики, домочадцы. Возможны трудности при общении с иностранцами, работе с текстами на чужом языке. Завершая исследование, делая выбор или заключая договор, стоит дать себе время на проверку фактов.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут быть дезориентированы. Возможны недоразумения из-за странностей связи, опозданий, забывчивости, неаккуратности в делах, погрешностей в расчетах. Можно столкнуться с недобросовестным сервисом, лживым собеседником. В мутном потоке информации будет нелегко отделить правду от слухов. Не лучший момент для выбора маршрута или попутчика, для обращения в аптеку или за рецептом к врачу.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на неожиданную полезную подсказку в любом волнующем их вопросе. Вы можете получить информационную помощь от друга или пережить удивительное, но отнюдь не случайное озарение. Но даже правильные наводки не гарантируют успеха, если вы рассеянны. Стоит проверять детали значимой информации (особенно, научной и финансовой). Лучше подождать со сделкой, платежом.

Стрелец

Стрельцам сегодня легко попасть впросак, высказывая свое мнение. Причиной ошибки может стать недомогание, рассеянность, некомпетентность, небрежность, дезинформация. Не стоит полагаться в эти сутки ни на свою память и эрудицию, ни на чужие слова. Звезды рекомендуют отложить собеседование, переговоры, профильную консультацию, публичное выступление, подачу заявки, регистрацию на официальном сайте.

Козерог

Сегодня Козероги на знакомом пути и в своем праве - а значит, в шаге от успеха. От удачи их отделяет ложь, рассеянность или скрытая ловушка давнего недруга. Вам следует быть внимательнее в мелочах, дабы избежать случайной оплошности. Нежелательны ошибки в терминологии и в иностранном языке. Не дайте сбить себя с толку чужими «ценными мнениями» там, где сами отлично знаете все правила и ответы.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит недооценивать роль деталей. Важно проверять информацию и отслеживать скрытые погрешности. День помогает найти программные уязвимости, логические и бюрократические ошибки, следы профессиональной некомпетентности и халатности, признаки невольного или злонамеренного обмана. При поиске истины факты важнее мнений отдельных лиц, даже если это ваши друзья или бывшие авторитеты.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам трудно рассчитывать на откровенность и объективность собеседников. Ваши партнеры, клиенты, оппоненты могут неясно мыслить или туманно излагать свои доводы. Высока вероятность дезинформации, непонимания или разочарования. Важно не добавлять к внешним искажениям собственные иллюзии и бессмысленные надежды. Не лучший день для переговоров, консультаций, признаний, подписания документов.