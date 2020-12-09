Каким знакам зодиака в декабре Вселенная поможет найти любовь

С началом зимы многие люди стараются сохранить уже достигнутое и подвести итоги года.

Большинство не склонно активно искать новые отношения и не надеются на сильные чувства. Однако у некоторых счастливчиков и сейчас есть возможность встретить вторую половину.

Рыбы интуитивно ощутят необходимость обрести уверенность в своих силах в кругу близких людей. Общение с друзьями и встреча с новым интересным человеком позволит в первый зимний месяц представителям знака ощутить себя действительно счастливыми.

Во второй половине декабря суета и предпраздничный хаос окажутся на руку Скорпионам. Пример друзей и знакомых, которые многое утратили в отношениях, заставит представителей знака многое переосмыслить. Звезды подарят им новую энергию, которая прогонит грусть и все недомогания. Положительные изменения в Скорпионах заметят все окружающие, значительно усилится внимание противоположного пола.

Баловнями судьбы в декабре станут Стрельцы. Их наиболее деятельные и целеустремленные представители успели сделать многое за последние месяцы, и теперь пришла пора позаботиться о личной жизни. Благосклонность звезд поможет им с головой окунуться в амурные дела и добиться успеха. Астрологи советуют не стараться максимально расширить круг своего общения, а обратить внимание на близкое окружение. Именно там есть те, кто любит Стрельцов по-настоящему.