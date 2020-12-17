Володина пообещала 5 знакам «белую полосу» в 2021 году

Популярный в России астролог Василиса Володина сделала прогноз на 2021 год. Особенно повезет пяти знакам зодиака, заявила она.

Так, «белая полоса» ждет представителей знака Водолей. Володина предупредила, что им предстоит много работать, однако это может окупиться повышением по службе и увеличением зарплаты. Получить новую должность Водолеи смогут не раньше лета. Астролог подчеркнула, что родившимся под этим знаком стоит тщательно подумать при решении сменить сферу деятельности.

Удача будет сопутствовать и Тельцам, сообщила Володина. По ее словам, людям с этим знаком зодиака удастся совместить приятное с полезным. Например, «белая полоса» ждет не только в личных отношениях, но и карьере.

«Фортуна окажется полностью на вашей стороне, особенно если вы приложите для этого хоть какие-то усилия», – заявила астролог.

Также специалист в области астрологии добавила, что успешным год будет и для Близнецов.

«Работы будет много, но награда будет соответствующая», – объяснила Володина.

Начало 2021 года обещает быть спокойным и размеренным для людей под знаком Стрельцов. У них, утверждает астролог, будет возможность спокойно отдохнуть в отпуске и уделить больше времени родным.

Для Львов начало года будет наполнено силой и энергией, отмечает Володина. У представителей этого знака также ожидается большое количество планов и работы.