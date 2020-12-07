Взгляните на отношения по-новому — любовный гороскоп на 8 декабря

Вспомните ваше первое свидание и первый поцелуй — это поможет оживить потухшие чувства.
Многие Овны смогут победить свою нерешительность и взаимодействовать с объектом вашей симпатии без комплексов, что в итоге может привести к улучшению отношений. Одиноким Овнам в общении не стоит забывать о привлекательности своего имиджа.
Сегодня некоторые Тельцы смогут понять, что любимый человек для вас является еще и лучшим другом, который при необходимости даст мудрый совет. У одиноких Тельцов флирт с представителями противоположного пола может привести к неожиданным последствиям.
Звезды подсказывают, что сегодня многим Близнецам при решении проблем в личной жизни желательно руководствоваться собственными интересами и не бояться выглядеть немного эгоистичными. Если вы пока одиноки, не стоит тратить время на нового поклонника.
Для некоторых Раков сегодняшний день может оказаться нелегким испытанием. Ваша любовь подвергнется опасностям и даже будет под серьезной угрозой расставания с партнером. Если вы пока не встретили вторую половинку, не стоит поддаваться безрассудным мыслям.
Львы в этот день почувствуют эмоциональный подъем и приятное волнение. Общение с объектом вашей страсти покажет насколько ослепительными могут быть дальнейшие перспективы ваших отношений. Одиноким Львам не стоит рассчитывать на счастливое стечение обстоятельств.
Не исключено, что Дев будут ожидать различные сложные испытания и преграды на пути к счастью с любимым человеком, но всё окончится даже лучше, чем вы могли это представить. Если вы пока одиноки, отдайте приоритет хорошо знакомому человеку.
Звезды рекомендуют Весам в этот день поразить любимого человека чем-то необычным в своей внешности или поведении. Впрочем, о чувстве меры забывать тоже не стоит. Если вы пока одиноки, постарайтесь не принимать всерьез безразличие к вам со стороны интересующего вас человека.
Текущее положение планет говорит, что Скорпионам желательно удержаться от проявления обид в адрес любимого человека. Позитивные результаты принесет только дипломатическая тактика. Одиноким Скорпионам будут бороться за внимание привлекательного человека.
Влияние планет придаст Стрельцам готовность настроиться на психологическое состояние любимого человека и снять возможную напряженность в настроении пассии. Одиноких Стрельцов ждет новое знакомство с духовно родственным потенциальным партнером.
Астрологические влияния этого дня подтолкнут многих Козерогов к проявлению нежности в адрес любимого человека. Причем, сила чувств удивит даже вас самих, не то что партнера. Если вы пока одиноки, будьте боле сдержаны по отношению к новому знакомому.
Звезды подсказывают Водолеям, что самая разумная в этот день – поиск баланса интересов – может принести весьма приятные и многообещающие результаты в случае ваших взаимных усилий. Если вы пока одиноки, постарайтесь более четко сформулировать свои мечты.
Возможно, некоторые Рыбы сегодня с головой окунутся в приятные воспоминания первых дней знакомства с любимым человеком. Это позволит освежить в памяти чувства и по-новому взглянуть на ваши нынешние отношения. Одинокие Рыбы в устройстве личной жизни рассчитывают только на себя.