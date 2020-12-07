Взгляните на отношения по-новому — любовный гороскоп на 8 декабря

Вспомните ваше первое свидание и первый поцелуй — это поможет оживить потухшие чувства.

Овен ‌‌

Многие Овны смогут победить свою нерешительность и взаимодействовать с объектом вашей симпатии без комплексов, что в итоге может привести к улучшению отношений. Одиноким Овнам в общении не стоит забывать о привлекательности своего имиджа.

Телец

Сегодня некоторые Тельцы смогут понять, что любимый человек для вас является еще и лучшим другом, который при необходимости даст мудрый совет. У одиноких Тельцов флирт с представителями противоположного пола может привести к неожиданным последствиям.

Близнецы

Звезды подсказывают, что сегодня многим Близнецам при решении проблем в личной жизни желательно руководствоваться собственными интересами и не бояться выглядеть немного эгоистичными. Если вы пока одиноки, не стоит тратить время на нового поклонника.

Рак ‌‌

Для некоторых Раков сегодняшний день может оказаться нелегким испытанием. Ваша любовь подвергнется опасностям и даже будет под серьезной угрозой расставания с партнером. Если вы пока не встретили вторую половинку, не стоит поддаваться безрассудным мыслям.

Лев ‌‌

Львы в этот день почувствуют эмоциональный подъем и приятное волнение. Общение с объектом вашей страсти покажет насколько ослепительными могут быть дальнейшие перспективы ваших отношений. Одиноким Львам не стоит рассчитывать на счастливое стечение обстоятельств.

Дева ‌‌

Не исключено, что Дев будут ожидать различные сложные испытания и преграды на пути к счастью с любимым человеком, но всё окончится даже лучше, чем вы могли это представить. Если вы пока одиноки, отдайте приоритет хорошо знакомому человеку.

Весы ‌‌

Звезды рекомендуют Весам в этот день поразить любимого человека чем-то необычным в своей внешности или поведении. Впрочем, о чувстве меры забывать тоже не стоит. Если вы пока одиноки, постарайтесь не принимать всерьез безразличие к вам со стороны интересующего вас человека.

Скорпион

Текущее положение планет говорит, что Скорпионам желательно удержаться от проявления обид в адрес любимого человека. Позитивные результаты принесет только дипломатическая тактика. Одиноким Скорпионам будут бороться за внимание привлекательного человека.

Стрелец

Влияние планет придаст Стрельцам готовность настроиться на психологическое состояние любимого человека и снять возможную напряженность в настроении пассии. Одиноких Стрельцов ждет новое знакомство с духовно родственным потенциальным партнером.

Козерог

Астрологические влияния этого дня подтолкнут многих Козерогов к проявлению нежности в адрес любимого человека. Причем, сила чувств удивит даже вас самих, не то что партнера. Если вы пока одиноки, будьте боле сдержаны по отношению к новому знакомому.

Водолей

Звезды подсказывают Водолеям, что самая разумная в этот день – поиск баланса интересов – может принести весьма приятные и многообещающие результаты в случае ваших взаимных усилий. Если вы пока одиноки, постарайтесь более четко сформулировать свои мечты.

Рыбы ‌‌

Возможно, некоторые Рыбы сегодня с головой окунутся в приятные воспоминания первых дней знакомства с любимым человеком. Это позволит освежить в памяти чувства и по-новому взглянуть на ваши нынешние отношения. Одинокие Рыбы в устройстве личной жизни рассчитывают только на себя.